Prieš 30 metų gėlę nusipirkusi Onutė nė nesapnavo, kokiu topu ji taps dabar: išdavė geriausią rūšį

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių ūkis“ O. ir V. Krukoniai, iškeitę nedidelį pieno gamybos ūkį į jurginų ir kitų augalų auginimą, ne tik parodė įspūdingiausius žiedus, bet ir išdavė, kaip pasirūpinti jurginais, kad šie džiugintų grožiu, bei išvardijo populiarias veisles.
Pieno ūkį iškeitė į augalus
Dar prieš kurį laiką sutuoktiniai turėjo melžiamas karves, dirbamos žemės ir tuo vertėsi ne vienerius metus, tačiau prieš aštuonerius metus nusprendė reorganizuoti ūkį.
Onutė pripažįsta – augalai visada buvo didelė jos aistra, pirmąjį jurginą įsigijo turbūt prieš maždaug 30 metų ir kuo daugiau naujų veislių atsirasdavo, tuo labiau norėjosi išbandyti jų vis daugiau, pamatyti skirtingas spalvas, formas, įvairovę. Dabar šis hobis tapo darbu.
„Visada rūpėjo tie augalai, visada. Visas muges norėjau aplankyti, viską... Ūkininkavom, bet paskui supratome, kad gal jau ir pabodo, ir norėtumėm kryptį keisti, ir tiesiog pradėjom daugiau, daugiau vis augalų auginti“, – pasakojo O. Krukonienė.
Dabar augalų ūkyje auga ir vaistinės žolelės, ir įvairūs smilginiai augalai, daugiametės gėlės, o visų didžiausia ūkio žvaigždė yra jurginai, kurių augina apie 200 pačių įvairiausių veislių.
„Ir rutuliniai, ir pomponiniai, ir dekoratyviniai, lelijažiedžiai – populiariausi. Stebim, kaip jie žiemoja, kaip jų šaknys laikosi, kaip žiedas, ar jis ilgai laikosi vazoje nuskintas, ar ilgi tie žiedkočiai“, – vardijo Onutė.
Jurginai grįžta į madą
Bėgant metams susibūrė ir platus klientų ratas, nuo floristų iki švenčių dekoratorių, o ūkininkė nedvejodama sako, kad jurginai grįžta į madą: „Nori ir nuotakos, šventėms dekoruoti, bažnyčios – labai grįžta į madą.“
Jurginų augintoja turi ir naudingų patarimų juos auginantiems – augalas nėra lepus, nereikalauja itin daug priežiūros, o tinkamai pasodinus praktiškai galima pamiršti tręšimą.
„Jurginas nėra tas augalas, kuris labai reikalauja daug tręšimo, jis gali vienoje vietoje ir kelis metus augti, bet, aišku, galima mineralinėmis kompleksinėmis trąšomis patręšti.
Bet jiems pakaktų į duobę įterpti po kastuvą gero komposto ir jam tikrai per sezoną to viso užtektų“, – patarė augintoja.
Jie patys savo ūkyje taiko sėjomainą, todėl papildomai nė netręšia – to paprasčiausiai neprireikia.
Išvardijo populiariausias jurginų veisles
O kokios jurginų veislės pačios populiariausios? O. Krukonienė parodė, kurios jų yra topų topai.
Vienas populiariausių yra jurginas „Ryecroft Jan“, žavintis savo forma ir spalva. Populiarumu nenusileidžia ir lietuviškos veislės, pavyzdžiui, Marijos Andriukaitienės išvesta „Simfonija“.
„Nuostabus tiek forma, tiek žiedkočių ilgumu, tiek spalva. Populiarus, labai geras lietuviškas jurginas, labai mylimas floristų“, – kalbėjo O. Krukonienė, pridurdama, kad šis jurginas gerai laikosi pamerktas vazoje.
Prie populiariausiųjų sąraše puikuojasi ir rutuliniai jurginai „Cornel“, ypač madinga „Cornel Bronze“ spalva ir forma.
„Ryecroft Laura“ puikus tiek savo spalva, tiek forma, vazoje ilgu žydėjimu, tiek šaknų laikymusi per sezoną – taip pat vieni pliusai šiam jurginui“, – toliau vardijo ūkininkė.
Paklausta, kokios spalvos yra populiariausios, O. Krukonienė pripažino, kad išskirti vieną būtų sunku: „Ir ta pati raudona labai būna geidžiama, kartais ir citrininė spalva, bet vis tiek išlieka klasika balti jurginai, vis tiek neapsieina vestuvės, krikštynos. Baltas jurginas vis tiek išlieka madingiausiu ir reikalingiausiu.“
Vieni įdomesnių ūkyje augančių jurginų yra orchidėjiniai „Honka Yellow“, „Honka Black“ ir „Honka Red“ – skynimui jie nėra itin tinkami, nes nubyra žiedlapiai, tačiau į augančius tikrai yra kur paganyti akis, tad kasmet jų pasodina pasigrožėjimui.
Ypatingu grožiu išsiskiria ir „Jowey Linda“ veislės jurginai, pasižymintys didelio skersmens žiedais, be to, šaknys puikiai atlaiko žiemą, žiedkočiai yra ilgi.
„Mūsų ūkio mylimas jurginas ir floristikoje labai geidžiamas. <...> „Jowey“ linijos yra įvairių veislių, bet „Linda“ yra „Linda“, – sakė O. Krukonienė.
Ne mažiau populiarus yra yra baltas jurginas „Andrea Lawson“, pasižymintis alyviniu / rausvu viduriuku. Ir nors daugelis dairosi į užsienyje išvedamas veisles, Onutė džiaugiasi ir lietuviškomis.
„Veislė „Rūta“ – tobulo grožio ir tiesiog labai puiki veislė, labai ji mus džiugina kasmet. Ir produktyvi, ir labai jos forma graži“, – gražių žodžių M. Andriukaitienės išvestai veislei negailėjo jurginų augintoja, pridurdama, kad šią veislę graibsto ir latviai, nes ji pakeri visus.
Visą laidą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
Laida „Svajonių ūkis“ – šeštadieniais, 8.30 val., per TV3!
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt