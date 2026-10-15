Nedarykite šios klaidos ruošdami rododendrus žiemai: nesakykite, kad neįspėjo

Vilniaus universiteto Botanikos sodo specialistė Ramunė Žemgulytė atskleidė, kokių klaidų rododendrų augintojai turėtų vengti ir kaip tinkamai paruošti krūmus žiemai.
Rododendrų dengti dar neskubėkite
Nors pasiruošimą žiemai jau verta pradėti, rododendrų dengti dar nereikėtų. Pirmiausia aplink augalus galima įsmeigti kuoliukus, lankus ar kitas atramas, prie kurių vėliau bus tvirtinama apsauginė medžiaga.
Pasak VU Botanikos sodo specialistės R. Žemgulytės, tinkamiausias metas dengti augalus ateina baigiantis jų vegetacijai, kai vidutinė paros temperatūra nukrinta žemiau 5 laipsnių šilumos ir susiformuoja įšalas.
Rododendrus galima apsaugoti balta agroplėvele, pavėsinimo tinklu, įvairiais dembliais ar eglišakėmis.
„Ypač svarbu užpavėsinti saulėtoje vietoje augančius rododendrus, padaryti vėjasienes atvirose vietose augantiems augalams – šitaip mes sumažiname žiemos saulės ir vėjo džiovinantį poveikį“, – aiškino specialistė.
Vis dėlto apsauginė danga nepašalina visų žiemos pavojų, ypač užsitęsus šalčiams. Svarbų vaidmenį apsaugant augalų šaknis atlieka ir sniegas.
„Tik storesnė sniego danga patikimai saugo šaknis nuo iššalimo“, – pabrėžė R. Žemgulytė.
Ar visus rododendrus būtina dengti žiemai?
Ne visiems rododendrams reikia vienodos apsaugos. Daug kas priklauso nuo augalo amžiaus, veislės ir vietos, kurioje jis auga.
„Reiktų dengti visus naujai pasodintus rododendrus pirmas dvi žiemas, nes maždaug per dvejus metus pasodintas augalas įsitvirtina dirvoje, užsiaugina reikalingo dydžio šaknyną ir tampa atsparesnis nepalankiems orams“, – paaiškino specialistė.
Daugiau dėmesio reikia visžaliams rododendrams, augantiems saulėtoje vietoje, taip pat krūmams, pasodintiems atvirose ir vėjuotose vietose. Tokiems augalams gali prireikti apsaugos ir vėlesnėmis žiemomis.
Auginant rododendrus vazonuose, svarbu pasirūpinti ir jų šaknimis. Specialistė pataria vazoną įkasti į žemę ir uždengti augalą arba perkelti jį į šviesią, nešildomą patalpą, pavyzdžiui, šiltnamį ar verandą.
Vis dėlto ne kiekvieną rododendrą būtina dengti kasmet. Augintojai gali rinktis mūsų klimatui atsparias veisles, kurios sėkmingai žiemoja ir be papildomos apsaugos. Tačiau egzotiškesnių, mažiau šalčiui atsparių veislių priežiūra gali pareikalauti daugiau pastangų.
„Tačiau visada atsiras entuziastų, kurie bandys auginti kažką įdomaus, ypatingo, bet nelabai atsparaus mūsų atšiaurumo zonoje. Ir kantriai kasmet dengs žiemai tą augalą“, – apibendrino specialistė.
Prieš žiemą nepamirškite palaistyti
Rudenį rododendrams svarbu ne tik apsauga nuo šalčio, bet ir pakankamas drėgmės kiekis. Jeigu ilgiau nelyja, verta patikrinti dirvožemį. Jei sprindžio gylyje jis sausas ar pradžiūvęs, augalus reikėtų palaistyti.
„Viskas priklauso nuo orų – jeigu mažai lyja, jeigu dirva sprindžio gylyje yra sausoka ar net sausa, tada laistymas labai pagerina visžalių rododendrų ir japoninių hibridinių azalijų, kurios yra pusiau visžalės, galimybes sėkmingai peržiemoti“, – sako specialistė.
Taip pat svarbu pasirūpinti, kad prieš prasidedant šalčiams augalams netrūktų drėgmės. Įšalus dirvai, šaknys nebegali pasisavinti vandens, todėl rudenį sukauptos drėgmės atsargos tampa itin svarbios.
„Ypač svarbu yra gausiai (2–3 laistytuvai / augalui) palaistyti rododendrus keletą dienų prieš numatomus šalčius, kai susidarys gruodas“, – patarė R. Žemgulytė.
Daugiau dėmesio reikėtų skirti ir neseniai pasodintiems krūmams. Jų šaknynas dar nėra pakankamai išsivystęs, todėl augalai negali pasisavinti tiek vandens, kiek jiems reikia.
„Senesni, geros būklės augalai paprastai patys sėkmingai pasiruošia žiemai, bet neseniai (šiemet, pernai) pasodintus augalus reiktų nuolat laistyti, net jeigu dirva yra drėgna, nes per mažas šaknynas neturi galimybės susiurbti tiek drėgmės, kiek augalui reikia“, – paaiškino ji.
Jeigu yra galimybė, specialistė laistymui rekomenduoja rinktis atvirų vandens telkinių vandenį, o ne vandentiekio vandenį, kuris dažnai būna per kietas.
Rododendrų lapų neišmeskite – jie gali būti naudingi
Rudenį rododendrų augintojams nereikėtų skubėti grėbti po krūmais nukritusių lapų. Jei augalas sveikas, jie gali tapti natūralia dirvožemio danga ir padėti pasiruošti žiemai.
„Rododendrų lapai yra pats geriausias mulčias rododendrams, todėl, jeigu augalas nėra ligotas, būtinai juos palikite“, – patarė R. Žemgulytė.
Lapams pamažu yrant, dirvožemis rūgštėja ir praturtėja maisto medžiagomis. Taip pat susidaro palankesnės sąlygos augalų šaknims naudingai mikorizei formuotis. Be to, mulčas padeda išsaugoti drėgmę, apsaugo dirvožemį nuo temperatūros svyravimų ir slopina piktžolių augimą.
Jei nukritusių lapų nepakanka, dirvožemį galima papildomai padengti pušų spygliais, ąžuolų lapais, spygliuočių medžių drožlėmis ar žieve. Vis dėlto svarbu nepersistengti ir nesukurti pernelyg storo sluoksnio.
„Mulčio sluoksnį reiktų papildyti kasmet ar kas antri metai, bet jis neturi būti storas, tik apie 5 cm“, – nurodė R. Žemgulytė.
Šiemet ar pernai pasodintus rododendrus galima padengti storesniu mulčio sluoksniu, tačiau pavasarį mulčią reikėtų paskleisti plačiau, kad jis tolygiai dengtų didesnį plotą aplink augalą.
Durpės – ne pats geriausias pasirinkimas
Mulčiuojant rododendrus svarbu pasirinkti tinkamas medžiagas. Pasak R. Žemgulytės, nereikėtų naudoti labai stambios žievės, kankorėžių, dažytų medžio drožlių ar dekoratyvinės skaldelės.
Specialistė taip pat atkreipia dėmesį į durpes, kuriomis augintojai kartais padengia dirvožemį aplink krūmus.
„Durpės geba įgerti labai daug vandens ir stipriai įšalti, be to, pavasarį lėtai atitirpsta. Susiklosčius tam tikroms orų sąlygoms, tai tampa „spąstais“ visžaliams rododendrams, kai oras jau šiltas, o augalas vis dar apsuptas suledėjusio mulčio“, – paaiškino dendrologė.
Problemų gali kilti ir tada, kai durpių sluoksnis būna pernelyg storas, o augalo šaknys atsiduria per giliai. Tokiu atveju ant šakų gali pradėti formuotis pridėtinės šaknys, krūmas silpsta, prasčiau auga ir gali suskilti į atskirus augalus.
Anot R. Žemgulytės, netinkamas mulčiavimas gali būti viena iš priežasčių, dėl kurių rododendrai prastai auga ir ilgainiui sunyksta.
Ar rudenį dar galima tręšti rododendrus?
Rudenį papildomai tręšti rododendrų nebereikėtų – tam skirtas laikas jau pasibaigęs. Specialistės teigimu, rododendrų tręšimas apskritai kelia diskusijų, nes kai kurie augintojai mineralinių trąšų visai nenaudoja. Vis dėlto nusprendus tręšti svarbu pasirinkti tinkamas priemones ir neviršyti rekomenduojamos normos.
„Saugiausia yra rododendrus tręšti tik rododendrams skirtomis trąšomis, niekada neviršyti rekomenduojamos dozės ir nebetręšti nustojus augti ūgliams, t. y., maždaug nuo liepos vidurio“, – patarė R. Žemgulytė.
Šiuo metu svarbiausia pasirūpinti, kad rododendrams netrūktų drėgmės, jų šaknys būtų apsaugotos tinkamu mulčiu, o jautresni augalai – nuo žiemos saulės ir vėjo. Tręšimą geriausia palikti kitam sezonui.
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