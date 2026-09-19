Ragina dabar padaryti tai šilauogėms ir rododendrams: „Žinokite, nepasigailėsite“

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ dailininkė, kraštovaizdžio dizainerė Eurika Urbonavičiūtė dalijosi patarimais, kokio vieno svarbaus darbo nepamiršti rudenį – tai reikia padaryti ir dekoratyviniams augalams, ir krūmams.
Daugiamečių augalų, vaismedžių ir vaiskrūmių rudeninis tręšimas
Šis darbas yra tręšimas. Kaip žmonėms reikia maisto, kad gautų visas reikalingas medžiagas ir turėtų energijos, su augalais lygiai tas pats – negaudami to, ko reikia, jie skurs.
Pavyzdžiui, E. Urbonavičiūtė pasakoja girdinti, kad antrasis rožių žydėjimas būna negausus, tačiau pas ją taip neatsitiko, nes visą vasarą rožės buvo tręšiamos trąšomis, skirtomis žydinčioms gėlėms.
„Vasaros pirmoje pusėje tikrai žydėjo ne menkiau nei dabar – pumpurų kaip vasaros pradžioje, kaip birželį“, – sėkmingu pavyzdžiu dalijosi ji.
Vasarą tręšimas daugeliui yra nediskutuotinas klausimas, vis tik ne išimtis turėtų būti ir ruduo. Tik prieš imantis rudeninio tręšimo būtina atminti svarbią taisyklę: naudoti rudenines trąšas, kuriose nėra azoto.
Trąšas visada naudokite pagal instrukciją – tirpių trąšų šaukštelį ištirpinkite kibire vandens, gerai išmaišykite ir liekite dekoratyvinius augalus.
„Aš išpilčiau po kibirą vienai rožei tam, kad iš tikrųjų jos gautų pakankamai trąšų. Lygiai taip pat laistysim ir vaismedžius, vaiskrūmius ir visus augalus, kuriuos aš noriu matyti gausiai žydinčius, pilnus vaisių“, – patarė E. Urbonavičiūtė.
Nepamirškite patręšti ir šluotelinių hortenzijų – gavę reikalingų maisto medžiagų, kitais metais jos vėl pražys ypatingu grožiu.
Rododendrų, šilauogių ir kitų rūgščiamėgių augalų rudeninis tręšimas
Auginantiems rododendrus, azalijas ar šilauoges kraštovaizdžio dizainerė primena rinktis rudenines trąšas be azoto, bet su parūgštintoju.
E. Urbonavičiūtė parodė savo kieme augantį dailų rododendrą, kurį rudenį būtinai patręšia:
„Tam, kad išžiemotų, aš bųtinai būtinai dar duosiu jam trąšų rudeninių su parūgštintoju. Ir, žinokit, nepagailėsiu aš tam rododendrui, išpilsiu visą laistytuvą.“
Ji sako nebijanti augalus pertręšti – jie pasisavins medžiagų tiek, kiek reikia tuo metu, o visą kitą pasisavins tada, kai atsiras poreikis.
„Be to, rododendrai mėgsta drėgmę. Jeigu jūsų žemė yra laidi vandeniui, tikrai tikrai reikėjo ir šią lietingą vasarą papildomai laistyti.
Iš tikrųjų, daug rododendrų nukentėjo dėl to, kad pritrūko laistymo“, – dar vieną esminį dalyką rododendrų augintojams priminė kraštovaizdžio dizainerė.
Rudeninio tręšimo nereikėtų praleisti – per vasarą augalai daug maisto medžiagų sunaudoja augimui ir žydėjimui ar vaisių, uogų mezgimui ir nokinimui, todėl rudenį atsargos būna išsekusios.
Tręšimas padeda papildyti maisto medžiagų atsargas, sustiprinti augalo šaknų sistemą, sukaupti energijos atsargų žiemai bei padidinti augalų atsparumą šalčiams, kad jie saugiai peržiemotų ir sėkmingai sulauktų pavasario.
Svarbiausia atminti, kad rudeniniam tręšimui pasirenkamos trąšos turi būti be azoto, kad nesuskatintų augimo, o rūgščiamėgiams augalams, tokiems kaip šilauogės ar rododendrai, trąšos būtų be azoto, bet su parūgštintoju.
Visą laidą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
Laida „Svajonių sodai“ – sekmadieniais, 11 valandą, per TV3 televiziją!
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