Prasidėjusi pilnatis smogs 5 Zodiako ženklams: Budraitytė įspėja saugotis

Garsi astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė papasakojo, ko tikėtis iš šios savaitės ir atskleidė, kuriems Zodiako ženklams pilnatis bus ypač sudėtinga.

Keistenybių metas

Ne paslaptis, kad pilnaties metu galima pastebėti įvairių neįprastų reiškinių. Šįkart per pilnatį tam taip pat reikės nusiteikti.

Astrologė pasakojo, kad ne tik aplinkui galima pastebėti keistenybių, bet ir patiems gali atsirasti noras pasielgti kitaip nei įprastai.

„Pilnaties savaitę būsime labiau sudirgę. Ji bus labai įdomi, nes gali pasitaikyti įvairių keistumų. Netgi niekada to nejaučiantys žmonės gali pajusti polinkį keistiems dalykams, taip išbalansuoti artimuosius“, – kalbėjo astrologė.

Be to, gali padažnėti lunatikavimo reiškinių. Pasak astrologės, vertėtų jiems pasiruošti, mat to išvengti nepavyks.

„Lunatikai šiuo periodu gali suaktyvėti, dėl to rekomenduoju vengti alkoholio ir pasirūpinti storesnėmis užuolaidomis namuose“, – paaiškino V. Budraitytė.

Sunkus periodas

Pilnaties metu dėl įvairių keistų reiškinių pasirodymo ir nepalankaus planetų išsidėstymo, vertėtų save pasaugoti ir užsiimant aktyviomis veiklos.

V. Budraitytė ragino šią savaitę apskritai jų nesiimti, o labiau pasistengti paklausyti išminties balso ir elgtis atsakingai.

„Tai – sudėtingas laikas. Mokslams tai nebus netinkamas metas, nes bus sunku susikaupti, bendrauti su kitais bus sudėtinga, nes bus apsunkintas emocinis fonas, galite norėti konfliktuoti“, – žiniomis dalijosi astrologė.

Nors daugeliu veiklų pilnaties metas nepalankus, visgi V. Budraitytė pateikė ir malonių žinių. Anot jos, būti intymiame santykyje su mylimu žmogumi – pats tas laikas.

Dėl to pašnekovė ragino išnaudoti šį laiką atsakingai, tačiau pasimėgaujant seksualiniais malonumais: „Dėl šių reikalų tikrai galite bendrauti vieni su kitais.“

Siuntė perspėjimą 5 Zodiako ženklams

Nors įprastai kiekvienos savaitės metu daliai ženklų sekasi labiau, o daliai – prasčiau, ši savaitė išskirtinė. Daugeliui Zodiako ženklų prognozuojami sunkumai.

Net 5 Zodiako ženklai šios savaitės turėtų pasisaugoti, mat gresia nesėkmės ir nelaimės. Pasak astrologės, šių ženklų atstovams verčiau šią savaitę likti namuose.

„Žuvys, Jaučiai ir Skorpionai turi būti labai atsargūs. Dvyniams taip pat ne itin seksis, o Vandeniai turėtų pasisaugoti“, – pranešė ji.

Vienintelis Zodiako ženklas, kuris galės pasidžiaugti pilnaties savaite – Liūtas: „Jiems tai bus palankus metas, Liūtai jausis gerai.“