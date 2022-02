Prasideda priešpilnis: Budraitytė siunčia žinią 3 Zodiako ženklams

Nors sausio mėnesį netruko įvairiausių netikėtumų ir pasikeitimų kasdienybėje, vasario mėnesį galėsime labiau atsipalaiduoti ir mėgautis džiaugsmą keliančiomis veiklomis.

„Bus labai geras metas, kuris bus ramus, nekils didelių problemų, viskas praeis ganėtinai ramiai. Vasaris yra vienas geriausių mėnesių Lietuvai, todėl didelių nesėkmių nebus“, – teigia Vaiva Budraitytė.

Pasak moters, ši Priešpilnio savaitė bus puiki veiklų augimu, nes viskas, ką pradėsite daryti – turės tendenciją augti, klestėti ir visaip kitaip didėti:

„Labai suaktyvėjusios bus protinės galios, protinė veikla ir apskritai, pats sėkmės faktorius. Tai ypatingai pasireikš nuo vasario 9 dienos. Emocinis fonas taip pat bus palyginus labai geras. Ypatingai džiaugtis turėtų studentai, moksleiviai, nes dėl Merkurijaus padėties bus sėkmingesnė protinė veikla, reikės mažiau mokytis todėl, kad viskas ir taip bus įsimenama geriau. Tikrai, galima teigti, kad būsime aktyvesni, laimingesni.“

REKLAMA

REKLAMA

Sėkmė aplankys vienišius

Žymi astrologė taip pat tikina, kad ypač nuo vasario 13 dienos suaktyvės romantinės nuotaikos, meilės reikalai.

„Dėl viso aktyvumo ir dėl Veneros palankumo aplankys visus meilės sėkmė. Todėl tie, kurie nori meilės, bučinukų, galės pasidžiaugti gražiais santykiais. Čia matyt, kaip specialiai prieš Valentino dieną Priešpilnis duoda aktyvumą meilės srityje (juokiasi). Vieniši žmonės turės didesnį šansą rasti antrą pusę“, – teigia būrėja.

Anot V. Budraitytės, labiausiai šią savaitę seksis šiems Zodiako ženklams:

„Aktualus periodas bus Žuvims, taip pat ir Vandeniams seksis neblogai. Ypatingai smagu bus ir Dvyniams.“

Puikus metas užsiimti aktyvia veikla

Ši Priešpilnio savaitė taip pat bus puiki skirti laiko ir pasirūpinti augalais pavasariui. Ypač gerai persodinti tas gėles, kurios šiuo metu yra miego stadijoje.

„Reikėtų pasirūpinti geromis trąšomis, žemėmis ir pasirūpinti gėlėmis, ar tai jas pasodinti, ar persodinti“, – pataria Vaiva Budraitytė.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat, puikus metas nuo vasario 13 dienos pradėti ir sportinę veiklą. Astrologė juokiasi, kad neišsisuks ypatingai tie, kurie ilgą laiką žiemos metu sėdėjo ir nieko nedarė, kadangi net žvaigždės rodo, jog metas pajudėti:

„Ypač palanku sportu užsiimti nuo 13 dienos antros pusės. Nuo to jau neišsisuksime.“

Nors sakoma, kad Priešpilnio metu mūsų organizmas labiau kaupia kalorijas, būname sunkesni, V. Budraitytė tikina, kad tai labiau būdina Pilnaties metui, kuris yra pavojingiausias žmogaus organizmui.

„Esu linkusi, kad žmogaus organizmas labiau kaupia per Pilnatį. Žinoma, natūralu, kad per Priešpilnį viskas auga, klestėja, nes ir pats Mėnulis pilnėja. Tačiau toks neva susijęs kaupimas labiau yra savęs pateisinimas.

Pati esu linkusi mesti svorį per Delčią ar Jaunatį, nes tuomet ir valios daugiau atsiranda. Dietų laikausi nuo Delčios arba Pilnaties, tačiau per Pilnaties pirmąją pusę organizmas labiau kaupia skysčius, atsiranda jautrumas, padidėja kraujo spaudimas. Visgi, nors per Priešpilnį viskas auga, didėja, klėstėja, reikia nepamiršti ir mažiau valgyti tuomet, jeigu yra polinkis į svorio augimą“, – tikina astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė.