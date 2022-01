Prasideda jaunatis: Budraitytė skubiai kreipiasi į 4 Zodiako ženklus

Per antrąją metų jaunatį prasideda tikrieji juodojo, žydrojo vandens tigro metai: „Jeigu per anksti neinate miegoti ir nereiks anksti keltis, galite pamėginti atšvęsti tuos naujuosius metus, kurie prasidės kelios minutės po vidurnakčio. Kinai švenčia naujuosius metus per antrąją metų jaunatį, nes ji yra pati stipriausia metuose ir turi magišką energiją, kai diena jau valanda prailgėjusi, gamta ruošiasi pabudimui.

Su visa ta nauja jėga jie leidžia ir fejerverkus, kelia triukšmą, kad išvarytų neigiamas energijas. Per delčia negalima išmesti senų dalykų, jeigu susitvarkote, reikia palaukti jaunaties ir išnešti tada, kad galėtumėte tuos daiktus susigrąžinti naujesniais, geresniais. Ši jaunatis yra ypatinga visame pasaulyje“, – sako V. Budraitytė.

Pataria nekerštauti

Jaunaties metu patariama žmonėms tvarkytis namus ir atsikratyti nereikalingų daiktų, nes vietoj jų, tuomet jūsų gyvenime vėliau atsiras kiti dalykai, kurie pasižymės visokeriopa nauda ir gėriu.

„Per šią jaunatį labai palanku atnaujinti santykius, pirštis ar sutikti tekėti. Šis mėnesis apskritai labai geras Lietuvai, nes prasideda labai malonus metas, kuris tęsis iki rugpjūčio vidurio. Dabar gyvenimas bus pakankamai harmoningas, atsižvelgiant į šių metų aktualijas.

Vidurnaktį galite sudeginti netikrą pinigėlį, kad kosmosas atsiųstų daugiau pinigų, bet nepamiršti, kad tai reikia daryti praėjus valandai po vidurnakčio, nes tuo metu energija bus pati stipriausia“, – pataria ji.

Tačiau V. Budraitytė įspėja, kad šiuo metu nereikėtų kerštauti, nes galite sulaukti priešingo efekto:

„Šią savaitę galite daryti viską, ką svajojate padauginti. Tik nesugalvokite niekam kenkti. Jeigu galvojate, kad šią savaitę kerštauti labai palanku, nes tas kerštas tik padaugės žmogui, tai nieko panašaus. Jums pačiam nuo to tik blogiau bus. Ši savaitė yra pozityvios energijos savaitė, todėl kerštauti laikas tikrai netinkamas“.

Palankiausias metams šiems Zodiako ženklams

Būrėja ir astrologė V. Budraitytė sako, kad šiuo metu ypatingai palankus metas tiems Vandeniams, kurie yra gimę šią savaitę:

„Nebijokite švęsti, susitikti su mielais žmonėmis, su kuriais norite išlaikyti ilgus santykius. Neblogas laikas ir Dvyniams. Ožiaragiams bus labai gera savaitė. Netgi Jaučiams, kurie turėtų būti atsargesni dėl savo vidinio jautrumo, piktumo, irgi nebloga savaitė bus. Vėžiams taip pat labai neblogas metas. O tiems, kuriems blogai, tai ir taip blogai“, – sako V. Budraitytė.