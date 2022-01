Vaivą Budraitytę įsiutino Lietuvos pašto tvarka: negali atsiimti savo gimtadienio dovanos

Sausio 10 dieną gimimo dienos minėjimas astrologei Vaivai Budraitytei apkarto nukritusiais papildomais rūpesčiais. Norėję padaryti siurprizą mamai, moters vaikai iš Anglijos dar prieš šv. Kalėdas išsiuntė dovaną, kuri ją turėjo pasiekti prieš pat gimimo dieną.

Tačiau čia ir kilo didysis nesusipratimas. Pasirodo, gautą dovaną, kuri atkeliavo iš už Europos Sąjungos ribų – reikia mokėti muitą ir pateikti Lietuvos paštui deklaraciją.

„Vakar buvo mano gimtadienis, ir vaikai prieš Kalėdas išsiuntė gimtadienio dovanėlę iš Anglijos. Dabar aš prieš kelias dienas gaunu laišką, kad reikia deklaruoti siuntą, nors ji jau pašte gulėjo dar prieš Naujuosius metus. Prašo nurodyti, kas ten, kodėl, kokia kaina.

Tuomet aiškintis situaciją pradėjo mano dukra, nes šis siuntinys buvo gimimo dienos dovana ir nežinome, kas gali jame būti. Paštas atsakė, kad turime skambinti į Angliją, paklausti, koks siuntos turinys. Dukra jiems ir aiškino, kad sudėtis aiški, nes Anglijoje prieš išsiunčiant vaikams, viskas buvo užrašyta, užpildyta. O jiems toks atsakymas netiko, liepė skambinti ir klausti toliau, gal mokėjimo čekius yra išsaugoję, kuriuos reikia pateikti užpildant deklaracijos sąrašą.

Čia specialiai daromos tokios nesąmonės, nes juk prieš išsiunčiant viskas buvo patikrinta, peršviesta, atsiųsta“, – skundžiasi Lietuvos pašto siuntų, kurios yra dovanos deklaravimo tvarka V. Budraitytė.

Dovana lygi įprastai siuntai už Europos Sąjungos ribų

Besiaiškint situaciją, Vaivai Budraitytei bei jos dukrai, kuri padėjo deklaruoti siuntą pasakyta, jog nesutvarkius siuntos, ji bus atgal grąžinama į siuntėjo adresą. Tokią deklaracijos tvarką moteris vadina „pasityčiojimu“:

„Dabar vėl prisijungiau prie pašto ir matau, kad parašyta, jog viskas yra procese. Aišku, mano dukra paskambino kitiems vaikams į Angliją ir jie išvardijo, ką ten siuntė toje dovanėlėje. Dukra ir sako man, kad būtų paprasčiau viskas, jeigu jie atsiųstų ją atgal jiems, nes dabar kas yra, tai pasityčiojimas.“

Pasakodama apie užklupusius nemalonius rūpesčius, kurie sugadino gimimo dienos siurprizą, Vaiva juokiasi, kad čia tokia pati situacija, kuri nutiko ir vienam vyrui, kuomet turėjęs gauti iš Anglijos savo senus rūbus, Lietuvoje už juos turėjo susimokėti muitą.

„Ir dabar neaišku, ar gausiu tą dovaną, nes taip ir nežinau, ką jie nusprendė su ja daryti. Rodo tik procesą, kuris gali trukti penkias dienas. Matyt, neapsisprendžia kokį muitą dėti, nes vaikai ten lyg ir dėlionę, stalo žaidimą siuntė, nesakė, ką tiksliai, nes visgi tai turėjo būti dovana, siurprizas, nieko pernelyg ypatingo“, – teigia Vaiva Budraitytė.

Toks siurprizas tapo tikru galvos skausmu, nes astrologės vaikai norėjo tokią staigmeną padaryti netikėtą, tyliai viską suplanuoti: „Norėjo tyliai, ramiai atsiųsti, kad gaučiau ją iki gimtadienio, o dabar dovanos nėra. Tik kapstomės, sprendžiame, apsimoka ar neapsimoka taip žaisti.“

Moteris taip pat pasakoja, kad nustebino pašto darbuotojo atsakymas, kad nėra jokio skirtumo, ar siunta įprasta ar tai yra dovana.

„Jeigu pati siunčiuosi iš Singapūro, Japonijos, nors dabar jau nebeleidžia, tai tiesiog pati žinau, ką siunčiuosi, nusiunčiu pirkimus, užpildau, apmuitina ir viskas susitvarko. O dabar, kažkokios tikrai nesąmonės yra.

Mums paskambinus nurodytu telefonu buvo pasakyta, kad nėra jokio skirtumo, kokia siunta ar dovana, ar ne, jiems tai yra neįdomu, tokia tvarka ir taisyklės. Tai, aš ir klausiu, kaip man žinoti, kas viduje, jeigu man kažkas kažką dovanoja, o jie ir vėl tą patį sako, kad turime skambintis ir susižinoti pačios“, – sako Vaiva.

Piktinasi įstaigos darbu

Anot moters, tai ne vienintelis kartas, kai tenka susidurti su tokia bėda. Žymiai astrologei, būrėjai klientai mėgsta atsidėkoti už pagalbą, todėl siunčia šokoladus, knygas ar kitus dalykus, tačiau pusės jų – Vaiva negauna:

„Pavyzdžiui, man klientai kaip padėka būna siunčia ir knygų, šokoladų, saldainių, taro kortų kaladę ir daugumos tokių dovanų aš neatsiimu. Šią temą užvedžiau viešai tik dabar, nes nukenčia ir vaikai. O ką man daryti reikia, rašyti visiems feisbuko draugams, klientams, kad nebesiųskite dovanų, nes reikia jas deklaruoti. Kai patys atgal gauna siuntą, klausia, kas nutiko, gal dovana nepatiko ar kas. Per daug rūpesčių, vienu žodžiu...“

Moterį piktina ir per vėlai ateinantys pranešimai apie prašomas deklaruoti siuntas. Taip nutiko ir šįkart, kuomet siunta Lietuvos pašto sandėlyje, pasak moters, atsidūrė dar prieš Naujuosius metus, o pranešimas atėjo tik prieš kelias dienas.

„Labai blogai dirba. Ir visi kiti, kurie skundžiasi internete, teigia, kad pranešimus apie deklaravimą ir muito sumokėjimą gauna paskutinę minutę, kuomet jau paštas teigia, kad paskutinė galimybė, kitaip siunta grąžins siuntėjui atgal. Aš pati ne pirmą kartą su tuo susiduriu, nes nei į elektroninį paštą atsiunčia, nei į namų pašto dėžutę. Po namų pašto dėžutes visai jau nebevaikšto. Feisbuke galima pamatyti, kiek daug žmonių panašių istorijų“, – piktinasi V. Budraitytė.

Įrodymas, kad siunta yra dovana – būtinas

Pasiteiravus, kokia šiuo metu numatyta tvarka Lietuvos pašte deklaruojant gautas dovanas, Lietuvos pašto klientų patirčių vadovė Deimantė Žebrauskaitė pateikė paaiškinimą:

„Apgailestaujame dėl klientams kylančių nepatogumų, tačiau tai yra visoje Europos Sąjungoje nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojusi tvarka. Ji įsigaliojo panaikinus PVM lengvatą mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių.

Lietuvos paštas yra tik tarpininkas tarp siuntos gavėjo ir LR muitinės, esame įpareigoti, kad visos per Lietuvos paštą ne iš ES šalių atvykstančios siuntos būtų tinkamai deklaruojamos ir apmokestinamos. Importo mokesčius apskaičiuoja LR muitinė, o gautos lėšos keliauja į valstybės biudžetą.

Siuntai-dovanai atvykus į Lietuvą, gavėjas turi pasirinkti norimą deklaravimo būdą – tai darys savarankiškai (per LR muitinę / kitus tarpininkus) ar per Lietuvos paštą. Pasirinkus deklaruoti per Lietuvos paštą, toliau reikia pateikti deklaravimui reikalingą informaciją, įskaitant ir siuntos turinį bei vertę, įrodymą, kad tai yra dovana.

Dovanos apmokestinamos, kai jų vertė yra didesnė nei 45 eurai. Kai dovanos vertė nuo 45 iki 150 eurų, ji apmokestinama tik importo PVM, kai vertė didesnė nei 150 eurų, papildomai ir importo muitu. Būtent dėl šios priežasties yra būtina nurodyti dovanos vertę – tik tuomet galima apskaičiuoti mokesčius.

Įrodymas, kad siunta yra dovana, būtinas, nes kitaip jau nuo nulinės vertės būtų taikomi importo mokesčiai. Neretai gavėjai nežino, koks yra siuntos-dovanos turinys, todėl nežino ir jos vertės. Tokiais atvejais siūlome pamėginti susisiekti su dovanos siuntėju ir pasiaiškinti. Kai susisiekti su siuntėju galimybės nėra, galima pateikti prašymą Lietuvos paštui, kad pateiktume informaciją kas yra siuntoje.

Deklaruojamos siuntos vertę galima pagrįsti pirkimo čekiais, sąskaita ar dovanojimo sutartimi. Siekiant, kad dovanų gavėjams deklaravimo procesas būtų kuo paprastesnis, smulkiose siuntose gaunamų dovanų vertei pagrįsti yra tinkamas ir siuntėjo gavėjui atsiųstas laiškas – patvirtinimas apie siunčiamą dovaną, nurodant jos aprašymą ir vertę muitinės tikslams.

Jeigu kyla klausimų dėl deklaravimo, maloniai kviečiame susisiekti su mūsų Kontaktų centro specialistais telefonu 1842 arba Facebook žinute – konsultantai atsakys į rūpimus klausimus.“