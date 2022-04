Prasideda jaunatis: Budraitytė kreipiasi į 4 Zodiako ženklus

Ateinančią jaunaties savaitę verta netinginiauti ir pasidarbuoti namuose bei sode, tačiau svarbu nepamiršti, kad planus kiek koreguos Saulės užtemimas.

Metas kapstytis darže

Ši jaunatis bus itin aktyvi, tad metas suklusti sodininkystės ir daržininkystės entuziastams – jei ruošiatės sėjai ar sodinimui, darykite tai ateinančią savaitę.

„Viską, ko dar nepasėjote, pulkite sėti, nes dabar bus labai milžiniškas augimas per šią jaunatį. Be to, Jaučio ženkle, o gamta jau pabudusi, sodai žydi – gegužė yra pats gamtos aktyvumo mėnesis“, – sako V. Budraitytė.

Kai kurių augalų sėjai dar ne laikas, tačiau ateinančią savaitę į žemę jau galite sukišti svogūnus ir visus kitus augalus, kuriems metas keliauti į augimo vietą.

„Tai augalų sodinimo metas ir jeigu ateinančią savaitę, per jaunatį, pasėsite, derlius bus šiek tiek didesnis negu įprastai“, – pasakoja astrologė.

Taip pat puikus metas kapstytis ne tik sode ar darže ir tvarkyti aplinką, nepamirškite ir namų, apsitvarkykite.

Užtemimas pakoreguos planus

V. Budraitytė pastebi, kad gegužė bus ganėtinai aktyvus, tačiau net jei matysime didesnius žmonių susibūrimus, viskas praeis sklandžiai ir gražiai.

Taip pat imkitės laiko, kuomet ilsėsitės ir leisite sau atsipalaiduoti, planavimo.

„Labai palanku per šią jaunatį planuoti atostogas, pauzes, kad suminkštintume kraštutinumų aktyvumą“, – siūlo astrologė.

Vis dėlto, balandžio 30-ąją įvyks Saulės užtemimas, kuris nors ir stipriai nepaveiks Lietuvos, tačiau planus gali pakoreguoti. Artimiausias dienas praleiskite ramiai:

„Jis nėra pavojingas, bet reikia atkreipti dėmesį ir nevartoti alkoholio, nepersivalgyti, stengtis nesivelti į konfliktus, kadangi viskas gali ilgai užtrukti, vidinis konfliktas gali kankinti ilgiau.“

Imkitės darbų, kurie nepareikalaus iš jūsų daug laiko, tačiau ilgalaikių darbų planavimą palikite ramesniam metui.

„Harmoningai baikite ir pradėkite darbus, bet geriau nepradėti ilgalaikių darbų, geriau palaukti priešpilnio savaitės“, – pataria pašnekovė.

Keliems ženklams – geros žinios

Astrologė V. Budraitytė turi gerų žinių keliems Zodiako ženklams. Ateinanti savaitė bus malonesnė ir lengvesnė Jaučiams, kuriems paskutiniuoju metu ne pats lengviausias laikotarpis:

„Jaučiai turėtų pasidžiaugti, ši savaitė jiems bus geresnė, smagesnė, kaip ir Vėžiams.“

Taip pat sėkminga ir puiki savaitė nusimato ir visiems kitiems Žemės ženklams, ne tik Jaučiams, bet ir Ožiaragiams bei Mergelėms.

Kitiems ženklams per daug nereikėtų baimintis, laikas laukia ramus, tačiau nepamirškite būti atidesni, dėliodamiesi darbus.