Pomidorų augintoja Donata ragina nekartoti 1 klaidos: derliaus nesulauksite

Panevėžio rajone gyvenanti Donata pasakoja, kad jos darže „karaliumi“ galima tituluoti ne ką kitą, kaip pomidorus. Jų pas Donatą auga tikra gausybė. Maža to, moteris pasakoja, kad jos darže galima rasti tik veislinius pomidorus, kurių kiekvienais metais ji išbando vis naujų.

Be to, D. Jankauskienės darže daugiausiai pomidorų auga ne šiaip sau – jie ne tik skirti šviežiam vartojimui, tačiau ir vakavimui, džiovinimui. Pašnekovė pasakoja, kad su drauge kartą darė eksperimentą:

„Iš 26 kilogramų pomidorų, juos išdžiovinus liko vos 1,7 kilogramo. Tad būtent todėl visuomet stengiuosi pasisodinti daugiau, o ir džiovintų pomidorų, kurie būtų skanesni nei naminiai, nesu ragavusi (nusišypso).“

Sodininimas tinkamu atstumu

Pasiteiravus Donatos, ką, pasak jos, yra svarbiausia žinoti auginant pomidorus ir norint sulaukti gausaus jų derliaus, moteris sako, kad tikriausiai vienas svarbiausių dalykų yra savo daigo užauginimas ir jo grūdinimas.

„Visuomet pomidorų daigus stengiuosi kuo geriau užgrūdinti, nes vėliau jie mažiau serga, kimba ligos. Kitas labai svarbus dalykas – visuomet atsakingai kiekvieną daigo duobę užpilu ar tai arklio mėšlu, ar tai žuvies miltais, ar pelenai ir palaikau atstumą tarp jų, kad šis būtų ne mažesnis nei 70 centimetrų, nes pomidorams yra būtina gera ventiliacija.

Prisiminkite, kad tarp pomidorų turi vaikščioti vėjas. Aišku, jeigu pomidorus norisi auginti tankiau, daugiau, juos galite sodinti ir stambiavaisius dviem šakomis, ir smulkiavaisius keturiomis šakomis, tačiau būtinai pasiskaičiuokite atstumą. Visgi, geriau tokio tankumo reikėtų vengti“, – dalinasi D. Jankauskienė.

„Instagram“ paskyros „Spalvotas daržas“ autorė juokauja, kad kiekvienais metais jai taip pat kyla noras kažkam suduoti per nagus. Ypatingai tiems daržininkams, kurie skabo pomidorų lapus:

„Pomidorus reikia genėti, tačiau tas genėjimas – pašakalių, bet tikrai ne lapų išskainiojimas. Mes juk neskiname lapų nei vyšnioms, nei burokėliams, tad kuo nusikalto tie pomidorai? Per augalo lapus būtent ir turime stebėti, ko trūksta pomidorui, mat jie parodo ir vandens, ir maisto medžiagų stygių.

Pastebiu, kad dažniausiai tie, kurie pomidorus susodina per tankiai, būtent ir išskina lapus, nes esant tokiai situacijai pomidorai praranda ventiliaciją. Tai dar kartą įrodo, koks yra svarbus tinkamo atstumo išlaikymas.“

Mulčiavimas ir laistymas

Be to, Donata sako neįsivaizduojanti pomidorų sodinimo be mulčio. Pasak jos, patręšus žemę mulčiu, pomidorai kur kas geriau išlaiko drėgmę. D. Jankauskienė sako, kad geriausias mulčias pomidorams – šviežiai pjauta -olė.

„Taip ne tik praturtiname žemę, bet ir sumažiname laistymo, ravėjimo resursus. Tie, kas norite pamulčiuoti pomidorus ir tai darote pirmą kartą, turėkite omenyje, kad dėti reikėtų ploną šviežiai nupjautos žolės sluoksnį ir neglausti jo arti augalo stiebo – džiūvanti žolė gali sudeginti ir patį augalą.

Jeigu norite išvengti šios rizikos, tuomet žolę kurį laiką padžiovinkite, o tuomet dėkite storesniu sluoksniu. Nepamirškite, kad mulčias „susivalgo“, tad jį reikia papildyti kartas nuo karto“, – pataria ji.

Paklausus, ką reikėtų žinoti apie pomidorų laistymą, pašnekovė sako, kad pomidorams yra taikomos kiek kitokios taisyklės nei agurkams:

„Agurkams yra reikalinga drėgmė, šiluma, nes tai – atogrąžinis augalas ir būtent dėl to juos turime laistyti kur kas dažniau. Su pomidorais yra kiek kitaip – juos turime laistyti retai, bet gausiai. Tačiau vasarą reikėtų gerai stebėti augalus.

Esant šlapioms vasaroms, kuomet gausiai lyja, vanduo prasiskverbia į gruntą, tad kuo rečiau mes laistysime pomidorus, tuo gilyn eis jų šaknys, taip pačios ieškodamos vandens. Tokiu atveju, esant lietingoms dienoms ne tik išvengsime bereikalingo laistymo, tačiau ir perteklinės drėgmės.“

Tačiau kartais net ir pasirūpinus augalo grūdinimu, tinkama priežiūra, ventiliacija bei laistymu pomidorus užklumpa ligos ar kenkėjai. Donata sako, kad tokiu atveju tenka griebtis ir kraštutinumų – chemijos.

„Pakilus aukštai oro temperatūrai pomidorai nebesugeba pasisavinti kalcio, tad tokiu atveju imame į pagalbą kalcio salietrą ir purškiame lapus, gelbėjame pomidorus. Beje, kalcio trūkumas dažniau pasireiškia ilgavaisiams pomidorams, bet tenka pastebėti, kad taip nutinka ir mažesniems, kuomet ima juoduoti pomidoro apačia.

Lauke augančius pomidorus mėgsta labai kolorado vabalai, nes vis tik pomidoras yra bulvinis augalas, tačiau nelieka kito varianto kaip jais atsikratyti, tik eiti ir rankiniu būdu rinkti. Kito metodo nėra, nes kolorado vabalai taip sugebėjo evoliucionuoti, kad jų nebeveikia jokia chemija“, – teigia daržininkė.

Donata taip pat neseniai dalinosi ir labiausiai į atmintį įsirėžusiomis pomidorų veislėmis. Išgirsti D. Jankauskienės patarimus ir įžvalgas šia tema galite paspaudę čia.