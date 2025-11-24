Planuojantiems keliauti į Turkiją lietuviams – skubus įspėjimas

Išsamiau apie tai, kuriose šalyse šis keliaujantiems svarbus dokumentas galioja, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Valstybinė ligonių kasa prie SAM.
Europos sveikatos draudimo kortelė Turkijoje negalioja
Primenama, kad ši kortelė galioja tik Europos Sąjungos valstybėse narėse ir keliose kitose valstybėse – Turkija į šį sąrašą nepatenka.
„Ar Europos sveikatos draudimo kortelė (#ESDK) galioja viešint Turkijoje?
Ne, negalioja. ESDK galima naudotis tik Europos Sąjungos valstybėse narėse, Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Ligonių kasa apmoka visas ar dalį būtinosios medicinos pagalbos išlaidų, jei ši pagalba ESDK turėtojui staiga susirgus ar susižeidus suteikiama būtent šių šalių valstybinės sveikatos sistemos gydymo įstaigose.
Toks klausimas buvo užduotas ir į jį atsakydami dažnai dvejojo #VLK Šiaulių padalinio stendo viktorinų dalyviai Šiaulių arena vykusiame galimybių festivalyje TAVO PIN KODAS 2025. Tačiau dabar šimtai dalyvių žino teisingą atsakymą ir, neabejojame, užsisakys ligonių kasos nemokamai išduodamą kortelę, kad pasirūpintų būtinąja medicinos pagalba, jei jos prireiktų viešint išvardytose Europos šalyse. O svečiuojantis Turkijoje sveikatos draudimu reikia pasirūpinti patiems.
VLK Šiaulių padalinio stende QR kodų ratą suko 417 jaunuolių, antra tiek dalyvavo interaktyvioje viktorinoje, dar apie 50 sprendė kryžiažodžius ir žaidė žodžių žaidimą. Tai aktyvumas!
Sužinokite, kodėl Jums reikia ir kaip galioja ESDK: https://tinyurl.com/4p5uhvzt“, – dalijosi Valstybinė ligonių kasa prie SAM.
Kaip nurodoma Valstybinės ligonių kasos prie SAM svetainėje, Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) yra dokumentas, patvirtinantis privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdrausto asmens teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje metu.
ESDK išduoda ligonių kasa asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje. Jei asmuo praranda apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą ESDK išdavusioje šalyje, naudotis kortele nebegalima.
