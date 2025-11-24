 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Planuojantiems keliauti į Turkiją lietuviams – skubus įspėjimas

2025-11-24 11:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 11:14

Turkija – lietuvių mėgstama ir populiari atostogų kryptis. Vis tik ten vykstantiems primenama, kad viešint Turkijoje negalioja vienas svarbus dokumentasEuropos sveikatos draudimo kortelė (ESDK).

Vilniaus oro uostas. ELTA / Dainius Labutis

Turkija – lietuvių mėgstama ir populiari atostogų kryptis. Vis tik ten vykstantiems primenama, kad viešint Turkijoje negalioja vienas svarbus dokumentasEuropos sveikatos draudimo kortelė (ESDK).

REKLAMA
1

Išsamiau apie tai, kuriose šalyse šis keliaujantiems svarbus dokumentas galioja, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Valstybinė ligonių kasa prie SAM.

Europos sveikatos draudimo kortelė Turkijoje negalioja

Primenama, kad ši kortelė galioja tik Europos Sąjungos valstybėse narėse ir keliose kitose valstybėse – Turkija į šį sąrašą nepatenka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ar Europos sveikatos draudimo kortelė (#ESDK) galioja viešint Turkijoje?

Ne, negalioja. ESDK galima naudotis tik Europos Sąjungos valstybėse narėse, Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Ligonių kasa apmoka visas ar dalį būtinosios medicinos pagalbos išlaidų, jei ši pagalba ESDK turėtojui staiga susirgus ar susižeidus suteikiama būtent šių šalių valstybinės sveikatos sistemos gydymo įstaigose.

REKLAMA
REKLAMA

Toks klausimas buvo užduotas ir į jį atsakydami dažnai dvejojo #VLK Šiaulių padalinio stendo viktorinų dalyviai Šiaulių arena vykusiame galimybių festivalyje TAVO PIN KODAS 2025. Tačiau dabar šimtai dalyvių žino teisingą atsakymą ir, neabejojame, užsisakys ligonių kasos nemokamai išduodamą kortelę, kad pasirūpintų būtinąja medicinos pagalba, jei jos prireiktų viešint išvardytose Europos šalyse. O svečiuojantis Turkijoje sveikatos draudimu reikia pasirūpinti patiems.

REKLAMA

VLK Šiaulių padalinio stende QR kodų ratą suko 417 jaunuolių, antra tiek dalyvavo interaktyvioje viktorinoje, dar apie 50 sprendė kryžiažodžius ir žaidė žodžių žaidimą. Tai aktyvumas!

Sužinokite, kodėl Jums reikia ir kaip galioja ESDK: https://tinyurl.com/4p5uhvzt“, – dalijosi Valstybinė ligonių kasa prie SAM.

Kaip nurodoma Valstybinės ligonių kasos prie SAM svetainėje, Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) yra dokumentas, patvirtinantis privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdrausto asmens teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje metu.

ESDK išduoda ligonių kasa asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje. Jei asmuo praranda apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą ESDK išdavusioje šalyje, naudotis kortele nebegalima.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų