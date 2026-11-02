Pirmadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

Šiandien gali sustiprėti emocinis jautrumas, noras pasirūpinti artimaisiais ir išsiaiškinti situacijas, kurios jau kurį laiką neduoda ramybės. Darbo aplinkoje bei asmeniniuose santykiuose gali išryškėti senesni nesutarimai, nepasakyti lūkesčiai ar skirtingas požiūris į atsakomybę, todėl svarbu nepasiduoti įtarumui ir neskubėti vertinti kitų žmonių ketinimų. Lengviau šiandien gali būti Vėžiams, Svarstyklėms, Skorpionams, Ožiaragiams, Žuvims ir Avinams. Daugiau kantrybės gali prireikti Dvyniams, Šauliams ir Vandeniams, kuriems vertėtų vengti emocinių konfliktų, skubotų išvadų bei nereikalingų įsipareigojimų.
Jeigu naktį sapnavote gyvatę, gilų vandenį, užrakintas duris ar seniai pažįstamą žmogų, tai gali simbolizuoti paslėptus jausmus, neišspręstus klausimus arba norą geriau suprasti savo vidinius išgyvenimus.
Palanku tvarkyti šeimos ir namų reikalus, peržiūrėti ankstesnius susitarimus, užbaigti pradėtus darbus ir ramiai išsiaiškinti sudėtingas situacijas. Taip pat verta skirti dėmesio mokymuisi, savianalizei, dvasinei praktikai ir emocinei gerovei, tačiau svarbius sprendimus priimti tik įsitikinus, kad jie nėra paremti vien momentiniais jausmais.
Šiandien palanki spalva yra perlamutrinė balta.
Palankus aksesuaras – sidabrinis žiedas.
AVINAS
Šiandien daugiau dėmesio gali pareikalauti namai, šeima ir asmeninio saugumo klausimai. Gali iškilti seniau atidėtas buitinis reikalas arba poreikis aptarti svarbų sprendimą su artimaisiais. Profesinėje veikloje verta išlaikyti kantrybę, ypač jeigu darbo planus trikdys asmeniniai rūpesčiai. Su būstu ar šeima susijusias išlaidas naudinga planuoti atsargiai ir vengti impulsyvių pirkinių. Santykiuose gali išryškėti senesnė nuoskauda, todėl svarbu nebandyti įrodyti savo teisumo griežtais žodžiais. Kūrybiniai sumanymai ar vaikų poreikiai taip pat gali paskatinti iš naujo įvertinti savo prioritetus. Dienos pabaigoje daugiau ramybės suteiks jauki aplinka ir gebėjimas išklausyti artimuosius.
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