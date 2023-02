Pilvo riebalai degs savaime: ragina valgyti šį produktą

Nesvarbu, ar susmulkinsite avokadą ir iš jo pasigaminsite gardų padažą, ar dėsite į maistingas salotas, avokadai padeda tirpdyti visceralinius riebalus, rašo express.co.uk.

Valgykite avokadus

Žaliuose maisto produktuose gausu sveikųjų riebalų, kurie yra puikus kalio, folio rūgšties ir skaidulų šaltinis.

Be to, į savo mitybą įtraukę avokadus, galite sumažinti visceralinių riebalų kiekį. Žurnale „Journal of Nutrition“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad kasdien valgant avokadus per kelias savaites sumažėjo pilvo riebalų kiekis.

Ilinojaus universiteto tyrėjų komanda surinko 105 tiriamuosius, kurie buvo priskiriami prie turinčių antsvorio arba nutukusių. Jie suskirstyti į dvi grupes.

Viena grupė kasdien valgė maistą, kurio sudėtyje buvo avokado, o kiti dalyviai gaudavo tik maistą, kuris savo sudėtimi ir kaloringumu priminė avokadus.

Po 12 savaičių kasdien avokadus vartojusių moterų visceralinių riebalų kiekis buvo mažesnis. Šis pokytis įrodė, kad vartojant avokadus persiskirstydavo pilvo riebalai.

Be to, avokadai ne tik padeda sumažinti visceralinių riebalų kiekį. Tyrimai rodo, kad kasdien valgant avokadus, sumažėja oksiduoto blogojo cholesterolio kiekis.