Per pusmetį 17 kg atsikračiusi Rasa pasidalijo sėkmės paslaptimi: štai ką reikia daryti

Savo patirtimi ji dabar dalijosi su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais, kurie vis dar ieško veiksmingo kelio į pokyčius.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Anksčiau didelės reikšmės maistui neskyrė
Prisimindama laiką iki svorio metimo pašnekovė pasakojo, kad jos gyvenimas nebuvo blogas. Tuo metu ji didžiausią dėmesį skyrė trims vaikams, darbui ir kasdieniams rūpesčiams, dėl to laiko sau likdavo mažai.
Rasa dalijosi, kad ilgą laiką į maistą žvelgė tik kaip į išgyvenimui būtiną poreikį, apie jį galvojo ir su juo eksperimentavo retai.
„Nebuvau žmogus, kuris su malonumu leistų laiką virtuvėje, ieškotų naujų receptų ar nuolat išbandytų skirtingus ingredientų derinius. Gaminti reikėjo, bet tai nebuvo mano pomėgis“, – pasakojo ji.
Ilgainiui dėl gyvenimiškų rūpesčių ir vyraujančio požiūrio pašnekovė pasiekė didžiausią savo svorį (neįskaitant nėštumų), kuris siekė 74 kilogramus.
Ji pasakojo, kad labiausiai tuo metu jos netenkino ne skaičius svarstyklėse, o savijauta. Rasa aiškino, jog norėjosi lengvumo pojūčio, energijos, geresnės fizinės formos ir stipresnio kūno.
„Man buvo svarbu ir tai, kad nenorėjau tiesiog tapti kuo lieknesnė. Norėjau išmokti gyventi taip, kad rūpinimasis savimi netaptų dar viena pareiga ar trumpalaikiu projektu, kad galėčiau mėgautis maistu, sportuoti, jaustis gerai ir nebegyventi nuolatinėje kovoje su savo kūnu“, – pasakojo ji.
Kasdienybėje svoris labiausiai veikė santykį su savimi
Pasidomėjus, kaip kasdienybėje Rasai trukdydavo papildomi kilogramai, ji aiškino, kad labiausiai tai veikdavo jos savijautą.
Pašnekovė nurodė, kad pamažu šis pojūtis ėmė atsispindėti smulkmenose, pavyzdžiui, kaip ji rinkdavosi drabužius, kaip jausdavosi juos vilkėdama, kaip vertindavo save žvelgdama į veidrodį.
„Manau, kad tai nebuvo vienos dienos sprendimas, kai atsikėliau ryte ir nusprendžiau, kad nuo šiol viskas bus kitaip. Greičiau tai buvo viduje brendęs suvokimas, kad noriu pokyčių.
Sulaukusi 40-ies vis dažniau pradedi galvoti apie save, savo savijautą, sveikatą ir tai, kaip nori jaustis ateinančius dešimtmečius“, – dalijosi ji.
Rasa pabrėžė, kad ji nebuvo profesionali sportininkė ar mitybos specialistė – ji paprasta moteris, auginanti tris vaikus ir dirbanti, tad norėjosi atrasti būdų kasdienybę paversti sveikesne.
Taip pat pašnekovė nurodė, kad nė neįsivaizdavo, jog šis sprendimas pakeis ne tik jos kasdienius įpročius, bet taip pat paskatins pradėti kurti socialinių tinklų turinį. Šiuo metu ji kuria tinklaraštį „Gyvenimo skonis“.
Po daugybės nesėkmingų bandymų – svorio numesti padėjęs suvokimas
Rasa neslėpė, kad jos svorio metimo kelionėje buvo visko. Ji pasakojo, kad teko išmėginti keto dietą, įvairias vieno produkto dietas, kurių filosofija rėmėsi kuo didesniu atsisakomų produktų skaičiumi.
Pašnekovė dalijosi, kad tikėjosi, jog svoris ims kristi greitai, o papildomi kilogramai nebevargins, vis tik ilgainiui suprato, kad toks gyvenimas, kuomet kasdien reikia galvoti, ką galima valgyti, o ko ne – ne jai.
Prisidėjo ir tai, kad tokie apribojimai tapo sunkiai suderinami su įprasta šeimos kasdienybe, nes maistas buvo tapęs tikru galvos skausmu.
„Šį kartą pasirinkau kitą kelią. Užuot ieškojusi dietos, pradėjau keisti kasdienius mitybos įpročius, daugiau dėmesio skirti baltymams, skaiduloms, maisto kokybei ir sotumui. Taip pat į savo gyvenimą įtraukiau reguliarų sportą.
Svarbiausia, kad pradėjau ne tik atsisakyti tam tikrų produktų, bet ir ieškoti, kuo juos pakeisti. Kaip pasigaminti desertą, kuris būtų skanus ir kartu maistingesnis, kaip sukurti sotesnius pusryčius, kaip įtraukti daugiau baltymų ir skaidulų į kasdienius patiekalus – tokie klausimai mane nuvedė į virtuvę, o vėliau ir prie receptų kūrimo“, – dalijosi ji.
Rasa nurodė, jog sėkmė ėmė lydėti tada, kai buvo atsisakyta dietų ir pradėti keisti kasdieniniai įpročiai. Ji ėmė į kitaip žvelgti į maistą, daugiau judėti ir nuosekliai laikytis savo sprendimo.
„Kitas svarbus pokytis buvo judėjimas. Pradėjau sportuoti namuose, o vėliau perėjau į sporto salę. Dabar sportuoju keturis kartus per savaitę, o treniruotės man tapo ne bausme už suvalgytą maistą, bet investicija į savo kūną ir savijautą“, – nurodė ji.
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