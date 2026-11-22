Pasak Inesos, skausmingos ir gausios menstruacijos ją vargino nuo pat paauglystės, tačiau ilgus metus gydytojai tikino, kad tai normalu.
Pilvo skausmai prasidėjo dar paauglystėje
Pirmieji simptomai Inesai pasireiškė dar paauglystėje. Bėgant metams skausmai stiprėjo ir vis labiau trukdė įprastam gyvenimui. Mokykloje moteriai tekdavo palikti pamokas, ji negalėdavo dalyvauti kūno kultūros užsiėmimuose. Kartais skausmas būdavo toks stiprus, kad įprastų vaistų nuo skausmo nepakakdavo.
„Mano pirmosios mėnesinės jau buvo labai skausmingos, gausios ir visa kita. Pamenu, jau tada galvojau, kaip man reikės gyventi visą gyvenimą. Galvojau, kad čia normalu ir visos tą patį patiria. Jau tada buvau tikrai šoke“, – prisimena Inesa.
Moteris pasakoja, kad menstruacijas lydėdavo ne tik pilvo, gimdos ir kiaušidžių skausmai, bet ir pykinimas, vėmimas bei galvos skausmai. Vis dėlto ilgą laiką ji nežinojo, kas sukelia tokią savijautą.
Diagnozės teko ieškoti pačiai
Dar mokyklos laikais Inesa pradėjo lankytis pas ginekologus, tačiau konkrečių atsakymų nesulaukė. Anot jos, gydytojai skausmus laikė įprastu menstruacijų reiškiniu ir siūlė vartoti kontraceptines tabletes. Šis gydymas moteriai nepadėjo – priešingai, ji jautėsi dar blogiau.
„Visada sakydavo: „Čia tiesiog skausmas, susitaikyk su tuo, gerk kontraceptikus.“ Mėginau juos vartoti, bet jaučiausi dar blogiau. Būdavo labai sunku, mėnesinės tapdavo dar sunkesnės. Sakydavo: „Gerk tabletes, viskas susitvarkys, pagimdysi vaikų“, – pasakoja ji.
Maždaug prieš penkerius metus Inesa pradėjo aktyviau domėtis endometrioze ir įtarė, kad būtent ši liga gali paaiškinti jos patiriamus simptomus. Vis dėlto, pasak moters, prireikė dar maždaug trejų metų atkaklių paieškų, kol ji sulaukė diagnozės.
Ilgai trunkantis sveikatos problemų ignoravimas paveikė ir jos emocinę būklę. Šių metų vasarą dėl psichologinių sunkumų kreipusis į šeimos gydytoją, moteris buvo nusiųsta pas psichiatrę. Jai diagnozuota sunki depresija. Inesa pasakoja, kad vienas iš veiksnių paskatinusių depresiją – medicininė trauma, dėl daktarų aplaidumo į jos sveikatos pusę.
„Aš jau nuoširdžiai žinojau, kad turiu endometriozę kokius trejus metus, ir visi tai ignoravo iki tol, kol priėjau iki depresijos. Tada psichiatrė man davė kontaktą vieno geriausių chirurgų, kuris dirba būtent su endometrioze. Pas jį prisiprašiau, asmeniškai žinučių prirašiau, kad mane priimtų. Tada ir buvau diagnozuota“, – sako Inesa.
Sužinojusi diagnozę moteris pajuto palengvėjimą – pagaliau atsirado atsakymas, paaiškinantis ilgus metus ją varginusius simptomus. Tačiau kartu kilo ir naujų klausimų dėl galimo gydymo, operacijos bei ateities.
Liga diktavo net asmeninio gyvenimo planus
Endometriozė paveikė ne tik Inesos sveikatą, bet ir jos kasdienybę. Moteris pasakoja, kad daugelį metų savo veiklas, keliones ir susitikimus turėjo planuoti atsižvelgdama į menstruacijų ciklą. Net artimiausi žmonės žinojo, kad tam tikromis dienomis ji gali negalėti dalyvauti suplanuotuose renginiuose.
Ypač sudėtinga situacija susiklostė šią vasarą, kai moteris ruošėsi vestuvėms. Dėl pasikeitusio ciklo, menstruacijos turėjo sutapti su šventės diena. Žinodama, kokie stiprūs skausmai ir gausus kraujavimas jos laukia, Inesa net svarstė atšaukti vestuves.
„Aš netgi turėjau stiprių minčių atšaukti savo vestuves, nes žinojau, kad sirgsiu. Buvo rimtas svarstymas su artimaisiais, nes man nepadeda vaistai, netenku daug kraujo ir net neįsivaizdavau, kaip galiu švęsti savo šventę per mėnesines“, – atvirauja moteris.
Galiausiai, pasitelkusi hormoninius preparatus, menstruacijas pavyko atitolinti, tačiau vėliau jos truko net dvi savaites. Inesa pasakoja, kad paskirtas hormoninis gydymas jai sukėlė stiprų šalutinį poveikį, todėl teko jį nutraukti.
Ieškodama atsakymų susidomėjo holistika
Dar prieš sulaukdama endometriozės diagnozės, maždaug prieš penkerius metus, Inesa pradėjo domėtis holistiniu požiūriu į sveikatą. Tuo metu ji susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, pasikeitė jos savijauta ir kūno svoris. Pasak moters, kreipdamasi į gydytojus ji nesulaukė norimos pagalbos, todėl pradėjo ieškoti kitų būdų, kaip pagerinti savo būklę.
Domėtis holistika ją paskatino pažintis su Islandijoje sutikta moterimi, kuri papasakojo apie gydytoją, besidominčią holistiniu požiūriu ir iridologija. Vėliau Inesa pati pradėjo skaityti alternatyviosios medicinos knygas ir nuotoliniu būdu studijuoti holistiką Londono universitete.
„Supratau, kad reikia kažką keisti. Pradėjau skaityti alternatyviosios medicinos knygas, supratau, kad niekas nepadės susitvarkyti sveikatos, tik aš pati. Pradėjau studijuoti holistiką Londono universitete nuotoliniu būdu. Prieš kokius penkerius metus supratau, kad metas pažinti savo kūną giliau“, – pasakoja ji.
Holistinį požiūrį Inesa apibūdina kaip kūno, proto ir emocinės būsenos visumos vertinimą. Savo gyvenime ji ėmėsi didelių pokyčių: pakeitė mitybą, miego režimą, daugiau dėmesio skyrė poilsiui, atsisakė žalingų įpročių ir veiklų, kurios kėlė nuolatinį stresą.
„Visiškai pakeičiau mitybą, miego režimą, poilsį. Šiuolaikinė kultūra verčia daug dirbti, keltis penktą ryto, nuolat skubėti, bet moterims toks gyvenimas netinka – reikia daugiau švelnumo, natūralumo. Kardinaliai reikėjo keisti visus įpročius ir gyvenimą“, – teigia pašnekovė.
Pastarieji mėnesiai – be skausmo
Pasak Inesos, savijautos pokyčiai neįvyko per vieną dieną. Ji išbandė įvairius mitybos pokyčius, papildus ir žoleles, o rezultatus vertino stebėdama organizmo reakcijas. Šią vasarą moteris dar labiau susitelkė į savo sveikatą, nes norėjo išvengti operacijos.
Pasak Inesos, pastaruosius tris mėnesius menstruacijos praėjo be anksčiau patirtų skausmų ir kitų varginusių simptomų. Vis dėlto tai yra asmeninė jos patirtis, o ne įrodymas, kad tokie metodai gali išgydyti endometriozę.
„Dabar paskutiniai trys mėnesiai praėjo absoliučiai be skausmo ir be šalutinių efektų – be krūtinės skausmo, be svorio augimo. Paskutinius tris mėnesius gyvenu kaip žmogus, kuriam netrukdo gyventi mėnesinės“, – džiaugiasi Inesa.
Moteris neslepia, kad jos požiūris į sveikatą per šį laiką pasikeitė. Ji pradėjo daugiau dėmesio skirti kasdieniams įpročiams ir jų poveikiui savijautai. Tačiau kalbėdama apie savo patirtį pabrėžia, kad kiekvieno žmogaus organizmas skirtingas.
Ragina moteris neignoruoti savo simptomų
Savo patirtimi Inesa dalijasi ir socialiniuose tinkluose. Ji kuria vaizdo įrašus apie endometriozę bei skausmų mažinimą, sulaukia kitų moterų žinučių ir pastebi, kad ši liga vis dar kelia daug klausimų. Pašnekovės manymu, viena didžiausių problemų – per mažai dėmesio skiriama moterų sveikatai, o apie menstruacijas vis dar vengiama kalbėti atvirai.
Moterims, kurios susiduria su panašiais simptomais, ji pataria nenuleisti rankų ir ieškoti specialistų, galinčių padėti išsiaiškinti jų priežastis.
„Svarbiausia – nepasiduoti ir ieškoti atsakymų. Neapsistoti ties vienu ginekologu, eiti pas kitus. Mes tikimės, kad gydytojas viską padarys, bet niekas nenori mums padėti labiau nei mes pačios. Reikia turėti didelį norą stengtis“, – sako Inesa.
Ji taip pat ragina nebijoti kalbėti apie menstruacijas ir moterų sveikatos problemas, nes tik atviriau apie jas diskutuojant galima mažinti visuomenėje vis dar jaučiamą gėdą.
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