Pažvelkite į savo rankų pirštus: išduoda pikantiškas paslaptis

„Medium“ platformoje publikuotame Scarlett Kai straipsnyje aptariama, kaip pirštų ilgis siejamas su žmogaus charakteriu. Autorė pristato tris galimus variantus, atsižvelgdama į tai, kuris pirštas – smilius ar bevardis – yra ilgesnis. Vis dėlto pati autorė pabrėžia, kad ne visų tokių tyrimų rezultatais galima visiškai pasikliauti.
Primename, kad šie asmenybės testai nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslinis metodas. Straipsnyje pateikiami vertinimai neturėtų būti laikomi objektyvia, faktais grįsta ar mokslinėmis išvadomis patvirtinta informacija.
1. Bevardis pirštas ilgesnis už smilių
Jeigu jūsų bevardis pirštas ilgesnis už smilių, šiame teste žmogui priskiriamas žavesys ir gebėjimas lengvai sutarti su įvairiais žmonėmis.
Teigiama, kad tokie žmonės gali būti linkę dažniau rizikuoti ir pasižymėti didesniu agresyvumu. Straipsnyje taip pat teigiama, kad šio tipo žmonės neretai uždirba daugiau nei tie, kurių bevardis pirštas trumpesnis už smilių.
2. Bevardis pirštas trumpesnis už smilių
Jeigu jūsų smilius ilgesnis už bevardį pirštą, teste teigiama, kad tokie žmonės dažnai pasitiki savimi ir kartais gali atrodyti pernelyg susitelkę į save.
Jiems esą patinka leisti laiką vieniems, jie vertina asmeninę erdvę ir nemėgsta, kai kiti trukdo. Tačiau romantiniuose santykiuose tokie žmonės gali būti mažiau pasitikintys savimi – jiems sunkiau žengti pirmąjį žingsnį ir parodyti iniciatyvą.
3. Smilius ir bevardis pirštas vienodo ilgio
Jeigu abu pirštai yra panašaus ilgio, šis testas tokiems žmonėms priskiria gebėjimą taikiai spręsti nesutarimus, ištikimybę ir šiltą požiūrį į artimuosius.
Teigiama, kad jie mėgsta darną, išlaiko ramybę ir stengiasi, kad kasdienybėje viskas vyktų sklandžiai. Tokie žmonės apibūdinami kaip geri tarpininkai, gebantys išklausyti skirtingas puses ir padėti rasti bendrą sprendimą.
Svarbu prisiminti: šis pirštų ilgio testas yra pramoginio pobūdžio. Vien pirštų ilgis negali patikimai atskleisti žmogaus charakterio, gebėjimų, finansinės sėkmės ar elgesio santykiuose.