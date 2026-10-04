Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Štai ką intymaus išduoda kojų forma: patiks ne visoms

2026-10-04 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 18:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iš pirmo žvilgsnio žmogaus išvaizda gali atrodyti kaip visiškai atsitiktinių bruožų visuma, tačiau įvairūs asmenybės testai mėgina joje įžvelgti tam tikrus dėsningumus. Vienas tokių testų siūlo atkreipti dėmesį į moters kojų formą ir pagal ją spręsti apie kai kuriuos charakterio bruožus bei elgesį santykiuose.

Kojų forma (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (30)

Iš pirmo žvilgsnio žmogaus išvaizda gali atrodyti kaip visiškai atsitiktinių bruožų visuma, tačiau įvairūs asmenybės testai mėgina joje įžvelgti tam tikrus dėsningumus. Vienas tokių testų siūlo atkreipti dėmesį į moters kojų formą ir pagal ją spręsti apie kai kuriuos charakterio bruožus bei elgesį santykiuose.

REKLAMA
0

Pasak šio testo, skirtinga kojų forma neva gali būti siejama su moters būdu, jos drovumu ar drąsa, taip pat požiūriu į romantinius santykius ir intymumą. Tad pažvelkite į savo kojų formą ir pasirinkite, kuris variantas jums artimiausias, rašoma zimikoordomain.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto verta prisiminti, kad žmogaus charakterio ar elgesio vien pagal kūno sudėjimą nustatyti neįmanoma – todėl šį testą geriausia vertinti kaip smagią pramogą, o ne rimtą asmenybės analizę.

REKLAMA
REKLAMA

(30 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Optinės iliuzijos kasdieniame gyvenime

A tipas – švelnios ir drovios

Norint atlikti testą, pirmiausia reikia atsistoti tiesiai, pastatyti pėdas labai arti viena kitos ir pažvelgti į savo kojų formą.

REKLAMA

Jei jūsų kojos yra greta viena kitos, o tarp jų lieka tik vienas tarpas, prasidedantis ties kulkšnimis ir pasibaigiantis šiek tiek aukščiau blauzdų vidurio, pagal testą jums priskiriamas A tipas.

Teigiama, kad šio tipo moterys yra labai švelnios ir aplinkinius traukia savo moteriškumu. Jos pasižymi ramiu charakteriu, jautrumu ir didesniu drovumu, todėl ne visada pačios imasi iniciatyvos bendraudamos su naujais žmonėmis.

Pagal šį pramoginį testą, mažesnis tarpas tarp kojų taip pat siejamas su didesniu komfortu intymiuose santykiuose. Teigiama, kad tokios moterys intymioje aplinkoje jaučiasi geriausiai tuomet, kai jaučia artumą ir pasitikėjimą partneriu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ką paveikslėlyje pamatėte pirmiausia? (nuotr. stop kadras)
Ką matote paveikslėlyje? Išduos, ar esate praktiškas (2)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų