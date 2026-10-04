Štai ką intymaus išduoda kojų forma: patiks ne visoms

Pasak šio testo, skirtinga kojų forma neva gali būti siejama su moters būdu, jos drovumu ar drąsa, taip pat požiūriu į romantinius santykius ir intymumą. Tad pažvelkite į savo kojų formą ir pasirinkite, kuris variantas jums artimiausias, rašoma zimikoordomain.com.
Vis dėlto verta prisiminti, kad žmogaus charakterio ar elgesio vien pagal kūno sudėjimą nustatyti neįmanoma – todėl šį testą geriausia vertinti kaip smagią pramogą, o ne rimtą asmenybės analizę.
A tipas – švelnios ir drovios
Norint atlikti testą, pirmiausia reikia atsistoti tiesiai, pastatyti pėdas labai arti viena kitos ir pažvelgti į savo kojų formą.
Jei jūsų kojos yra greta viena kitos, o tarp jų lieka tik vienas tarpas, prasidedantis ties kulkšnimis ir pasibaigiantis šiek tiek aukščiau blauzdų vidurio, pagal testą jums priskiriamas A tipas.
Teigiama, kad šio tipo moterys yra labai švelnios ir aplinkinius traukia savo moteriškumu. Jos pasižymi ramiu charakteriu, jautrumu ir didesniu drovumu, todėl ne visada pačios imasi iniciatyvos bendraudamos su naujais žmonėmis.
Pagal šį pramoginį testą, mažesnis tarpas tarp kojų taip pat siejamas su didesniu komfortu intymiuose santykiuose. Teigiama, kad tokios moterys intymioje aplinkoje jaučiasi geriausiai tuomet, kai jaučia artumą ir pasitikėjimą partneriu.
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