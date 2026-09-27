Suraskite 1 klaidą paveikslėlyje: pavyksta tik akyliausiems

Paveikslėlyje matomas įprastas biuras: stalas, kėdė, telefonas ir įvairūs darbo reikmenys, tačiau kažkas šiame vaizde yra ne taip. Ar sugebėsite pastebėti klaidą per 10 sekundžių?
Užduotis
Atidžiai apžiūrėkite paveikslėlį ir pabandykite nustatyti, kuri detalė yra neteisinga, rašoma jagranjosh.com.
Daugelis žmonių pirmiausia ima tikrinti akivaizdžius objektus: stalą, kėdę, telefoną ar kitus biuro daiktus. Tačiau tikroji klaida slypi kur kas smulkesnėje detalėje.
Ar jau radote?
Atsakymas
Klaida yra ant stalo esančiame kalendoriuje.
Kalendoriuje pažymėta data „Sep 31“ (rugsėjo 31-oji), tačiau tokios datos nėra.
Rugsėjis turi tik 30 dienų, todėl rugsėjo 31-oji neegzistuoja. Būtent ši detalė ir yra galvosūkio sprendimas.