Nors Dianos gyvenimas nuolat buvo stebimas fotografų ir žiniasklaidos, jos šeima pasirūpino, kad amžinojo poilsio vieta būtų apsaugota nuo smalsių žvilgsnių. Kodėl buvo priimtas toks sprendimas ir kaip šiandien atrodo vieta, kurioje palaidota princesė Diana?
Šeima norėjo apsaugoti jos amžinojo poilsio vietą
„Buvo nuspręsta palaidoti Dianą Althorpo parke, kur jos šeima galėtų tinkamai prižiūrėti kapą, o jos sūnūs gautų galimybę aplankyti motinos kapą be žiniasklaidos dėmesio“, – anksčiau žiniasklaidai sakė princesės brolis Charlesas Spenceris.
Jis yra pasakojęs, kad baiminosi dėl pernelyg didelio visuomenės dėmesio ir saugumo, todėl ieškojo vietos, kurioje būtų galima apsaugoti sesers atminimą, rašoma people.com.
Charlesas tikino, kad Dianos poilsio vieta „Pleasure Gardens“ teritorijoje yra „graži, rami ir saugi“. Nors pati kapavietė visuomenei neprieinama, lankytojai gali pagerbti Dianą memorialiniame pastate Althorpo dvaro teritorijoje.
2023 m. lapkritį Charlesas dalijosi memorialo nuotrauka „Instagram“ ir vadino jį „ypatinguoju Althorpo kampeliu“.
Princesė Diana palaidota ypatingoje vietoje
Princesės Dianos kapas yra nedidelėje saloje ežero centre. Laikinas takas, panaudotas tik 1997 m. laidotuvėms, vėliau buvo nuimtas, kad būtų apsaugota vietos ramybė.
Charlesas rašė, kad salos atokumas – sąmoningas sprendimas: ežeras veikia kaip natūralus barjeras nuo nepageidaujamų lankytojų, o dumblas – papildoma apsaugos priemonė.
Ovalusis ežeras (angl. Oval Lake) buvo sukurtas XIX a., kai žiemos Anglijoje būdavo daug šaltesnės. Kaip pasakojo Charlesas, ežeras buvo suprojektuotas Samuelio Lapidge’o ir skirtas čiuožimui ant ledo – tai mėgo Spencerių šeima.
Kelias, vedantis į ežerą, apsodintas 36 ąžuolais – po vieną už kiekvienus princesės Dianos gyvenimo metus.
Šiuos medžius sodino karališkosios šeimos nariai, įskaitant karalienę Elžbietą II, karalių Karolį III, princus Williamą ir Harry, bei Dianos artimuosius.
Memorialas visuomenei
Nors kapavietė nėra atvira lankytojams, 1998 m. Althorpo teritorijoje atidarytas memorialinis kompleksas, vadinamas „Šventykla“.
Pastate įrengtos dvi plokštės su tekstais: viena – su Dianos citata apie pamatinį gyvenimo tikslą padėti pažeidžiamiausiems, kita – su Charleso žodžiais iš kalbos jos laidotuvėse.
Spenceris taip pat buvo įkūręs muziejų su Dianos asmeniniais daiktais – suknelėmis, papuošalais, laiškais, namų filmais.
Dalis gautų lėšų buvo skiriama labdarai. Muziejus veikė iki 2014 m., tačiau vasaros mėnesiais Althorpo dvarą ir memorialą iki šiol galima aplankyti.
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