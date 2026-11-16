Štai kaip dabar atrodo tragiško likimo kunigo Ričardo Mikutavičiaus kapas: ant paminklo – jautri detalė

Šiandien ši memorialinė vieta atveria jautrią estetiką, kurioje susipina gilus liūdesys, meno kalba ir nenutrūkstanti tautos pagarba.
Išskirtinis paminklas
Ričardo Mikutavičiaus kapavietė išsiskiria subtiliu, monumentaliu dizainu, kuriame dominuoja šlifuotas granitas. Kiekviena detalė čia neša tam tikrą prasmę.
Kapavietės centre iškilęs išraiškingas R. Mikutavičiaus skulptūrinis atvaizdas, vaizduojantis kunigą sėdintį. Jo ramus, bet gilus žvilgsnis ir subtiliai atkurti kunigo drabužių bruožai sukuria gyvą buvimo jausmą.
Skulptūra meistriškai įkomponuota granitinio pjedestalo plokštumoje.
Tiesiai po skulptūra iškaltos jautrios poeto eilutės: „Aš šnibždėsiu savo dvasiai – pabusk“ ir autoriaus parašo fragmentas bei inicialai. Šie žodžiai skamba itin simboliškai – tarsi kvietimas pabudimui.
Šalia skulptūros esančioje granitinėje plokštėje iškaltas įrašas „KUNIGAS-POETAS“ bei vardas ir pavardė „Ričardas Mikutavičius“, o apačioje – gimimo ir mirties metai: 1935-1998. Greta įkomponuotas nedidelis kryžius.
Kapo dalis, skirta želdiniams, sutvarkyta itin skoningai. Joje pasodinti švieži, rudeninį ir žiemišką laikotarpį atlaikantys viržiai, kurie savo žalsvais ir rusvais tonais dera prie bendros kapavietės granito spalvos.
Pagarbos ženklai
Nors Vėlinių šurmulys jau praūžė, Ričardo Mikutavičiaus kapas ir po švenčių nelieka tuščias. Nuotraukose matyti švieži atminimo ženklai.
Ant centrinės pakopos padėtas baltų rožių ir baltų gėlių vainikas, puoštas tautine juostele su užrašu „Kauno miesto savivaldybė“.
Aplink vainiką ir ant kapo plokščių dega jaukios kapų žvakės baltais dėklais, skleidžiančios šilumą ir primenančios, kad šviesa šioje vietoje neužgęsta.
Šimtmečio nusikaltimas, kurio niekas nepamirš
Žvelgiant į šią ramią kapavietę Petrašiūnų kapinėse, atmintyje neišvengiamai iškyla kraupios 1998-ųjų metų vasaros nakties detalės, kurios iki šiol guli gniuždančiu šešėliu Lietuvos istorijoje.
Kaip tuometinis prezidentas Algirdas Brazauskas yra įvardijęs, R. Mikutavičiaus nužudymas buvo šimtmečio nusikaltimas. 1998 metų birželio 30-osios vakarą dvasininkas buvo apgaulės būdu – pasiūlius įsigyti retą XIV amžiaus antikvarinę lovą – išviliotas iš savo namų, apsvaigintas eteriu, nuvežtas prie Nemuno, gyvas išrengtas, suvyniotas į tinklą ir nuskandintas.
Nusikaltimo organizatorius Vladas Beleckas kartu su bendrininkais (Ivanu Kvaskovu, Artūru Daškovskiu ir Valdu Puodžiūnu) iš kunigo buto Laisvės alėjoje pavogė meno vertybių kolekciją, įvertintą daugiau nei 5 mln. litų (apie 1,5 mln. eurų). Nors organizatoriai ir vykdytojai galiausiai sulaukė griežtų bausmių, pats nusikaltimo mastas ir dvasininko netektis ilgam liko tautos skauduliu.
Šiandien, žiūrint į ramų Ričardo Mikutavičiaus kapą Petrašiūnų kapinėse, poezija ir dvasinė ramybė nustelbia tamsų praeities aidą, paversdami šią vietą ne tik liūdnos baigties simboliu, bet ir amžinos pagarbos iškiliai asmenybei oaze.
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