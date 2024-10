Paviešino, kaip atrodo princesės Dianos kapas: spaudžia širdį

Princesė Diana palaidota savo vaikystės namų teritorijoje.

Po tragiškos mirties 1997 m. rugpjūčio 31 d. ji buvo palaidota mažoje, nuošalioje, medžiais apaugusioje Ovaliojo ežero saloje Altorpo dvare, rašo people.com.

„Buvo nuspręsta palaidoti Velso princesę Dianą Altorpo parko teritorijoje, kur jos kapą galės tinkamai prižiūrėti jos šeima ir privačiai lankyti sūnūs“, – sakė jos brolis Charlesas, 9-asis grafas Spenseris, po jos mirties paskelbtame pareiškime.

„Buvo toks visuotinis emocijų pliūpsnis, kad labai nerimavau, kur galėtume ją saugiai palaidoti“, – vėliau sakė jis BBC.

„Ji yra laimingoje ir saugioje vietoje“, – sakė Charlesas žurnalui „PEOPLE“ apie Dianos amžinojo poilsio vietą.

Nors princesės Dianos kapavietė visuomenei neprieinama, lankytojai gali pagerbti mirusios karališkosios šeimos atstovės atminimą Spencerių nuosavybėje pastatytame memoriale. 2023 m. lapkritį Charlesas aplankė memorialą, kapą ir socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo jo nuotrauka. „Ypatingas Altorpo kampelis, šį rytą“, – parašė jis.

Princesės Dianos paskutinio poilsio vietą išrinko jos brolis Charlesas

Nors didžioji dalis princesės Dianos giminės palaidota Švč. mergelės Marijos bažnyčioje Great Bringtone, įskaitant jos tėvą Johną Spencerį, velionė princesė amžinojo poilsio atgulė už 80 mylių į šiaurę nuo šeimos kapo. Jos brolis Charlesas nusprendė palaidoti Dianą jų vaikystės namuose, Altorpo dvare.

Dianos brolis taip pat norėjo, kad jos sūnūs, princas Williamas ir princas Harry, galėtų privačiai lankyti motinos kapą. „Manau, kad tai jiems labai svarbu, – sakė jis žurnalui „PEOPLE“. – Čia, laimei, labai ramu, ir jie gali ateiti ir išeiti kada panorėję.“

Apie savo sprendimą Charlesas taip pat rašė 1998 m. išleistoje knygoje „Althorp: The Story of an English House“. „Visi sutarėme, kad dėl savo grožio ir ramybės tai buvo tinkama vieta Dianai“, – sakė jis.

Ji palaidota saloje

Dianos kapas yra nedidelėje salelėje Ovaliojo ežero viduryje. Nors 1997 m. jos laidotuvėms buvo įrengtas laikinas takas, kaip rašo „The Independent“, vėliau jis buvo pašalintas, kad čia nesilankytų nepageidaujami svečiai.

Pasak Charleso, pasirinkimas buvo tikslingas, nes ežeras yra kaip gynybos linija, sauganti nuo bepročių ar keistuolių antplūdžio, o klampus ežero dugnas yra dar vienas patikimas barjeras.

Ovalusis ežeras iš pradžių buvo įrengtas kaip čiuožykla

Pasak Charleso, Ovalusis ežeras, kurį, kaip praneša dienraštis „The Independent“, suprojektavo Samuelis Lapidge‘as, buvo iškastas XIX a., kai Anglijos žiemos paprastai būdavo daug šaltesnės nei dabar.

„Jis buvo įrengtas, nes mano šeima mėgo čiuožinėti ant ledo“, – 2022 m. spalį rašė jis „Instagram“ tinkle.

Prie ežero princesės Dianos garbei buvo pasodinti 36 ąžuolai

2023 m. rugpjūtį laikraštis „The Sun“ pranešė, kad prie Ovaliojo ežero esančio takelio auga 36 ąžuoliukai – po vieną kiekvieniems princesės Dianos gyvenimo metams.

Pasak „The Independent“, medžius pasodino karališkosios šeimos nariai, įskaitant velionę karalienę Elžbietą, karalienę motiną, karalių Karolį, princą Williamą ir princą Harry, taip pat Dianos šeimos narius, įskaitant jos tėvą ir brolį.

Princesės Dianos kapavietė nėra atvira visuomenei

Nors princesės Dianos kapavietė nėra atvira visuomenei, norintys vis dar gali pagerbti jos atminimą atskirame memoriale, kuris 1998 m. liepą buvo pastatytas Altorpo teritorijoje, rašo „Washington Post“.

Graikiškos išvaizdos pastatą, vadinamą „Šventykla“, 1880-aisiais už 3 svarus sterlingų įsigijo Johnas, 5-asis grafas Spenseris, rašo „The Independent“. Dabar ant jo puikuojasi Dianos vardas ir dvi lentelės. Ant vienos iš jų išspausdinta princesės citata: „Niekas nesuteikia man daugiau laimės, kaip pastangos padėti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams. Tai yra mano tikslas ir esminė gyvenimo dalis, savotiška lemtis, kad kiekvienas, patekęs į bėdą, galėtų į mane kreiptis. Aš atbėgsiu, kad ir kur jie būtų.“

Kitoje – citata iš jos brolio kalbos, kurią jis pasakė per princesės Dianos laidotuves Vestminsterio abatijoje: „Dėkojame už gyvenimą moters, kurią didžiuojuosi galėdamas vadinti savo seserimi, unikalios, sudėtingos, nepaprastos ir nepakeičiamos Dianos, kurios vidinis ir išorinis grožis niekada neišdils iš mūsų atminties.“

Charlesas taip pat kuriam laikui atidarė Dianos atminimui skirtą muziejų Altorpe, kuriame už tam tikrą mokestį lankytojai galėjo pamatyti karališkajai damai priklausiusius eksponatus, įskaitant jos sukneles, tiaras ir papuošalus, taip pat sentimentalesnius daiktus, tokius kaip nuotraukos, laiškai ir buitiniai vaizdo įrašai. Dienraščio „Washington Post“ duomenimis, grafas pažadėjo paaukoti didelę dalį muziejaus pajamų savo sesers atminimui skirtai labdaros organizacijai.

Nors muziejus buvo uždarytas 2014 m., vasaros mėnesiais visuomenė vis dar gali aplankyti Dianos memorialą ir Altorpo dvarą.