 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Patiems kepti Kalėdoms – verta su „Lidl“ ir „Belbake“: išbandykite nebrangų slyvų pyragą, kuris papuoš ir šventinį stalą

REKLAMA / 2025-11-21 09:59 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Kalėdos be pyragų ir sausainių – ne Kalėdos: su šiuo teiginiu, ko gero, sutiktų daugelis. Iki didžiųjų metų švenčių likus kiek daugiau nei mėnesiui, puikus metas atrasti gardžiausius receptus ir pasiruošti šventinio stalo repeticijai. Į pagalbą kiekvienam kepėjui skuba žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ ir „Belbake“ kepiniams skirti produktai, su kuriais švetiniai kepiniai bus dar įspūdingesni, o pagaminimas – lengvas.

LIDL Lietuva

Kalėdos be pyragų ir sausainių – ne Kalėdos: su šiuo teiginiu, ko gero, sutiktų daugelis. Iki didžiųjų metų švenčių likus kiek daugiau nei mėnesiui, puikus metas atrasti gardžiausius receptus ir pasiruošti šventinio stalo repeticijai. Į pagalbą kiekvienam kepėjui skuba žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ ir „Belbake“ kepiniams skirti produktai, su kuriais švetiniai kepiniai bus dar įspūdingesni, o pagaminimas – lengvas.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Kiekvienais metais mūsų pirkėjai laukia lapkričio, kai „Lidl“ parduotuvių lentynose pasirodo patys įvairiausi „Belbake“ pagardai kepiniams: pabarstukai, cukriniai papuošimai, specialūs prieskonių mišiniai ir dar daugiau. Šiuos produktus ir įvairius pagardus mūsų klientai mėgsta ne tik dėl aukštos kokybės, bet ir žemų kainų. Be to, labai platus jų pasirinkimas net ir įprastiems sausainiams ar pyragams suteikia daugiau šventiškumo. Tad dabar – pats geriausias metas imtis kalėdinių desertų repeticijos, o mes sakome – patiems kepti Kalėdoms – verta!“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.

REKLAMA

Kaip atskleidžia spalio mėnesį „Lidl Lietuva“ užsakymu bendrovės „Norstat“ atliktas tyrimas, vis daugiau gyventojų kalėdinio stalo patiekalus planuoja iš anksto – jau lapkritį. Viena to priežasčių – noras išvengti paskutinės minutės skubėjimo – taip nurodė 59 proc. apklaustųjų. Trečdalis apklaustųjų dovanas ir kitus kalėdinius pirkinius planuoja anksčiau tam, kad išlaidas galėtų paskirstyti per ilgesnį laikotarpį.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos gyventojams rūpi, kas bus patiekta ant kalėdinio stalo, ir jie tai stengiasi daryti protingai. Pavyzdžiui, 37 proc. perka ilgai negendančius produktus iš anksto. Tai rodo, kad žmonės vertina kokybišką maistą ir siekia švenčių metu išlaikyti tradicinį gausos jausmą, tačiau tuo pačiu ieško geros kokybės už žemą kainą“, – tvirtina „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė L. Skersytė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kalėdinis laikotarpis – proga pabūti su artimaisiais

Prieššventinis laikotarpis neretam – ne tik malonaus laukimo, bet ir buvimo su artimaisiais laikas, kurį stengiamasi praleisti kuo kokybiškiau. Vienas tokių būdų – išmėginti kalėdinius receptus, pavyzdžiui, kepti imbierinius ar kitus sausainius ir juos dekoruoti su šeima. Visko, ko reikia šventiniams kepiniams – nuo prieskonių sausainiams iki dekoravimo glajaus – galima rasti bet kurioje „Lidl“ parduotuvėje.

REKLAMA

Neatsiejamas kalėdinių sausainių ingredientas – šventiniai prieskoniai. Specialų „Belbake“ prieskonių mišinį meduoliams ir meduoliniams sausainiams „Lidl“ įsigysite vos už 0,49 Eur. Savo kepinius papuošite įvairių rūšių „Belbake“ cukriniais papuošimais – už 2,29 Eur, o įvairių spalvų „Belbake“ dekoravimo glajus kainuos dar pigiau – vos 1,99 Eur. Išmėginkite ir itin puošnius „Belbake Cake Angels“ pabarstukus – už 2,99 Eur, kuriuose rasite „Lidl“.

REKLAMA

Žinoma, kokios gi Kalėdos be pyragų! Ar tai būtų mažytis pyragas dovanų, ar didžiulis – šventiniam stalui, kiekvienam nepakartojamo aromato suteiks „Belbake“ žvaigždiniai anyžiai (0,69 Eur), cinamono lazdelės (0,89 Eur), nesmulkinti gvazdikėliai (0,99 Eur) ir burbono vanilės ekstraktas (1,99 Eur).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šio rudens hitas – kepiniai su slyvomis. Jos – neatsiejama rudens derliaus detalė, o saldžiarūgštis skonis pagardins kiekvieną iškeptą gabalėlį. Pyragui išmėginkite gardžiąsias „Freshona“ konservuotas slyvų puseles – už 1,49 Eur. Jam taip pat tiks „Belbake“ malti nuplikyti arba plikyti smulkinti migdolai: 200 g pakuotė kainuos tik 2,69 Eur.

REKLAMA

Norint iškepti skanius gardėsius, reikia ir tinkamų priemonių, pavyzdžiui, kokybiško „Aromata“ kepimo popieriaus – už 1,79 Eur. Norint lengviau įdėti kepimo popierių į nestandartinę kepimo formą, patartina jį suvilgyti karštu vandeniu: taip jis suminkštėja ir lengviau prisitaiko prie formos. Be to, naudojant kepimo popierių, būsite užtikrinti, jog kepiniai neprilips prie kepimo formos.

REKLAMA

Kvepia Kalėdomis: trupininis slyvų ir migdolų pyragas

Tamsiais ir vėsiais rudens vakarais namams jaukumo neabejotinai suteiks ką tik iškepto pyrago aromatas, kartu tai gali būti ir puiki repeticija prieš šventes, pamėginant iškepti Kalėdų stalą papuošiantį pyragą. Pagardinkite šį pyragą vanile, papuoškite smulkintais migdolais ir įsileiskite į namus šventišką nuotaiką  su trupininiu slyvų ir migdolų pyragu. „Lidl“ kviečia išbandyti šį recpetą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Slyvų sluoksniui reikės:

  • 1 stiklainio „Freshona“ konservuotų slyvų puselių (nusunktų)
  • 3–4 šaukštų slyvų sirupo (naudokite likusį nuo nusunktų slyvų)
  • 1 šaukšto cukraus
  • 1 arbatinio šaukštelio cinamono
  • 0,5 arbatinio šaukštelio malto imbiero

Trupiniams:

  • 120 g šalto „Pilos“ sviesto
  • 160 g kvietinių miltų
  • 80 g rudojo cukraus
  • 80 g „Belbake“ plikytų smulkintų migdolų
  • Žiupsnelio druskos
  • Šlakelio „Belbake“ burbono vanilės ekstrakto

Patiekimui: kelių kaušelių mėgstamų „Ballino“ ar „Gelatelli“ ledų

REKLAMA

Gaminimas:

  1. Paruoškite slyvų įdarą. Nusunktas slyvų puseles supjaustykite stambesniais gabaliukais.
  2. Sudėkite į dubenį kartu su cukrumi, cinamonu, imbieru ir keliais šaukštais sirupo.
  3. Išmaišykite ir palikite pastovėti 5–10 minučių, kad slyvos sugertų į save prieskonius.
  4. Pasiruoškite trupinius. Dubenyje sumaišykite miltus, cukrų, migdolus, druską.
  5. Sudėkite šaltą, kubeliais pjaustytą sviestą. Trinkite pirštais, kol susidarys trupiniai (nuo smulkių iki stambesnių – taip skaniau).
  6. Į kepimo formą supilkite slyvas su sirupu. Ant viršaus tolygiai paskleiskite trupinius.
  7. Kepkite iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 30–40 min., kol trupiniai taps auksiniai, o slyvos pradės burbuliuoti.
  8. Pyragą skanaukite tiek šiltą, kartu su mėgstamais ledais, tiek ir atvėsusį, su puodeliu karštos arbatos.

Skanaus!

REKLAMA

Šventiniams kepiniams skirtų „Belbake“ priedų ieškokite visose 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Parduotuvė, pirkėjai Karolis Kavolėlis/Fotobankas nuotr.
„Lidl“ ieško 60 darbuotojų: štai ką siūlo be vienkartinio 600 eurų priedo (15)
Lidl Lietuva
„Lidl“ apsipirksite dar pigiau: su „Lidl Plus“ bus taikomos dvigubai didesnės nuolaidos (7)
Lidl Lietuva
Norintiems sutaupyti: lapkritį „Lidl“ ir toliau siūlė pigiausią dažno vartojimo prekių krepšelį (2)
Ramūnė Sovilo, „Lidl“ parduotuvės Bukiškyje, Draugystės g. 2M, vadovė
„Lidl“ parduotuvės vadovė karjeros šuolį padarė vos per kelis mėnesius: svarbiausia yra parodyti, kad gali ir labai nori
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų