Patiems kepti Kalėdoms – verta su „Lidl“ ir „Belbake“: išbandykite nebrangų slyvų pyragą, kuris papuoš ir šventinį stalą

„Kiekvienais metais mūsų pirkėjai laukia lapkričio, kai „Lidl“ parduotuvių lentynose pasirodo patys įvairiausi „Belbake“ pagardai kepiniams: pabarstukai, cukriniai papuošimai, specialūs prieskonių mišiniai ir dar daugiau. Šiuos produktus ir įvairius pagardus mūsų klientai mėgsta ne tik dėl aukštos kokybės, bet ir žemų kainų. Be to, labai platus jų pasirinkimas net ir įprastiems sausainiams ar pyragams suteikia daugiau šventiškumo. Tad dabar – pats geriausias metas imtis kalėdinių desertų repeticijos, o mes sakome – patiems kepti Kalėdoms – verta!“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Kaip atskleidžia spalio mėnesį „Lidl Lietuva“ užsakymu bendrovės „Norstat“ atliktas tyrimas, vis daugiau gyventojų kalėdinio stalo patiekalus planuoja iš anksto – jau lapkritį. Viena to priežasčių – noras išvengti paskutinės minutės skubėjimo – taip nurodė 59 proc. apklaustųjų. Trečdalis apklaustųjų dovanas ir kitus kalėdinius pirkinius planuoja anksčiau tam, kad išlaidas galėtų paskirstyti per ilgesnį laikotarpį.
„Lietuvos gyventojams rūpi, kas bus patiekta ant kalėdinio stalo, ir jie tai stengiasi daryti protingai. Pavyzdžiui, 37 proc. perka ilgai negendančius produktus iš anksto. Tai rodo, kad žmonės vertina kokybišką maistą ir siekia švenčių metu išlaikyti tradicinį gausos jausmą, tačiau tuo pačiu ieško geros kokybės už žemą kainą“, – tvirtina „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė L. Skersytė.
Kalėdinis laikotarpis – proga pabūti su artimaisiais
Prieššventinis laikotarpis neretam – ne tik malonaus laukimo, bet ir buvimo su artimaisiais laikas, kurį stengiamasi praleisti kuo kokybiškiau. Vienas tokių būdų – išmėginti kalėdinius receptus, pavyzdžiui, kepti imbierinius ar kitus sausainius ir juos dekoruoti su šeima. Visko, ko reikia šventiniams kepiniams – nuo prieskonių sausainiams iki dekoravimo glajaus – galima rasti bet kurioje „Lidl“ parduotuvėje.
Neatsiejamas kalėdinių sausainių ingredientas – šventiniai prieskoniai. Specialų „Belbake“ prieskonių mišinį meduoliams ir meduoliniams sausainiams „Lidl“ įsigysite vos už 0,49 Eur. Savo kepinius papuošite įvairių rūšių „Belbake“ cukriniais papuošimais – už 2,29 Eur, o įvairių spalvų „Belbake“ dekoravimo glajus kainuos dar pigiau – vos 1,99 Eur. Išmėginkite ir itin puošnius „Belbake Cake Angels“ pabarstukus – už 2,99 Eur, kuriuose rasite „Lidl“.
Žinoma, kokios gi Kalėdos be pyragų! Ar tai būtų mažytis pyragas dovanų, ar didžiulis – šventiniam stalui, kiekvienam nepakartojamo aromato suteiks „Belbake“ žvaigždiniai anyžiai (0,69 Eur), cinamono lazdelės (0,89 Eur), nesmulkinti gvazdikėliai (0,99 Eur) ir burbono vanilės ekstraktas (1,99 Eur).
Šio rudens hitas – kepiniai su slyvomis. Jos – neatsiejama rudens derliaus detalė, o saldžiarūgštis skonis pagardins kiekvieną iškeptą gabalėlį. Pyragui išmėginkite gardžiąsias „Freshona“ konservuotas slyvų puseles – už 1,49 Eur. Jam taip pat tiks „Belbake“ malti nuplikyti arba plikyti smulkinti migdolai: 200 g pakuotė kainuos tik 2,69 Eur.
Norint iškepti skanius gardėsius, reikia ir tinkamų priemonių, pavyzdžiui, kokybiško „Aromata“ kepimo popieriaus – už 1,79 Eur. Norint lengviau įdėti kepimo popierių į nestandartinę kepimo formą, patartina jį suvilgyti karštu vandeniu: taip jis suminkštėja ir lengviau prisitaiko prie formos. Be to, naudojant kepimo popierių, būsite užtikrinti, jog kepiniai neprilips prie kepimo formos.
Kvepia Kalėdomis: trupininis slyvų ir migdolų pyragas
Tamsiais ir vėsiais rudens vakarais namams jaukumo neabejotinai suteiks ką tik iškepto pyrago aromatas, kartu tai gali būti ir puiki repeticija prieš šventes, pamėginant iškepti Kalėdų stalą papuošiantį pyragą. Pagardinkite šį pyragą vanile, papuoškite smulkintais migdolais ir įsileiskite į namus šventišką nuotaiką su trupininiu slyvų ir migdolų pyragu. „Lidl“ kviečia išbandyti šį recpetą.
Slyvų sluoksniui reikės:
- 1 stiklainio „Freshona“ konservuotų slyvų puselių (nusunktų)
- 3–4 šaukštų slyvų sirupo (naudokite likusį nuo nusunktų slyvų)
- 1 šaukšto cukraus
- 1 arbatinio šaukštelio cinamono
- 0,5 arbatinio šaukštelio malto imbiero
Trupiniams:
- 120 g šalto „Pilos“ sviesto
- 160 g kvietinių miltų
- 80 g rudojo cukraus
- 80 g „Belbake“ plikytų smulkintų migdolų
- Žiupsnelio druskos
- Šlakelio „Belbake“ burbono vanilės ekstrakto
Patiekimui: kelių kaušelių mėgstamų „Ballino“ ar „Gelatelli“ ledų
Gaminimas:
- Paruoškite slyvų įdarą. Nusunktas slyvų puseles supjaustykite stambesniais gabaliukais.
- Sudėkite į dubenį kartu su cukrumi, cinamonu, imbieru ir keliais šaukštais sirupo.
- Išmaišykite ir palikite pastovėti 5–10 minučių, kad slyvos sugertų į save prieskonius.
- Pasiruoškite trupinius. Dubenyje sumaišykite miltus, cukrų, migdolus, druską.
- Sudėkite šaltą, kubeliais pjaustytą sviestą. Trinkite pirštais, kol susidarys trupiniai (nuo smulkių iki stambesnių – taip skaniau).
- Į kepimo formą supilkite slyvas su sirupu. Ant viršaus tolygiai paskleiskite trupinius.
- Kepkite iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 30–40 min., kol trupiniai taps auksiniai, o slyvos pradės burbuliuoti.
- Pyragą skanaukite tiek šiltą, kartu su mėgstamais ledais, tiek ir atvėsusį, su puodeliu karštos arbatos.
Skanaus!
Šventiniams kepiniams skirtų „Belbake“ priedų ieškokite visose 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
