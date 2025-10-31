Patiekalas, kuris išgelbėjo Gian Lucos dukros krikštynas: prireiks vos kelių ingredientų

Tad pasiruoškite keliauti – TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Italija“ šį sekmadienio rytą pakvies dar vienai nepamirštamai kulinarinei patirčiai, kurioje viskas suksis aplink alyvuogių aliejų.
Senos alyvuogių auginimo tradicijos
Kartu su Gian Luca Demarco ne tik nusikelsime į Pjemonto kalnuose esantį ūkį, bet ir sužinosime, kokios yra karta iš kartos perduodamos alyvuogių auginimo tradicijos.
Įdomu tai, kad Gian Lucos draugo Giovanni ūkis, kuriame auga net 200-300 metų skaičiuojantys alyvmedžiai, įsikūręs aukštai kalnuose. Iš čia matomas ir Monte Viso kalnas, kuris, spėjama, galėjo įkvėpti „Paramount“ logotipą!
Vaizdai, kuriuos pamatys žiūrovai, užburs akis. O štai Giovanni su šeima puoselėja ir dar vieną svajonę – čia, Pjemonto Alpėse, atidaryti restoraną. Tik galima pagalvoti, kokia nuostabi tai būtų patirtis: tiek skoniu, tiek vaizdais!
Gian Luca pasakos, kad nuo 2018 metų Giovanni šeimos ūkį perėmė į savo rankas. O tuomet savo artimuosius įtikino, jog būtina investuoti į naujas aliejaus spaudimo technologijas.
Juk svarbus ne tik alyvmedžių auginimas – ne ką didesnė reikšmė teikiama ir visai aliejaus išgavimo technologijai bei konservavimui. Būtent tai leidžia užtikrinti aukščiausios kokybės produktą.
Itin paprastas patiekalas
Žiūrovai pamatys, kaip spaudžiamas alyvuogių aliejus, o taip pat sužinos, kokie yra didžiausi jo priešai. O kaip išsirinkti tinkamą aliejų, sprendžiant iš pakuotės? Visa tai – jau šio sekmadienio laidoje.
Įkvėptas to, ką pamatė, Gian Luca kartu su Elena Karaliene paruoš tikrą dovaną žiūrovams. Itin paprastą, bet neatsivalgomą patiekalą – Spaghetti Aglio e Olio iš vos kelių ingredientų.
Kaip pasakos Gian Luca, italai šį receptą sugalvojo… nekviestiems svečiams! „Žinoma, tu jiems padarai vakarienę. Bet italai lieka ilgam…“ – juoksis jis pridėdamas, kad būtent šis patiekalas galiausiai pasotindavo visus svečius.
Beje, būtent šie makaronai yra išgelbėję ir Gian Lucos dukros krikštynų vakarėlį!
Spaghetti Aglio e Olio
Reikės:
- 320 g spagečių;
- 3 skiltelių česnako;
- 3 šviežių aitriųjų paprikų;
- 70 g alyvuogių aliejaus;
- druskos;
- juodųjų pipirų.
Gaminimo eiga
Išverdame makaronus pasūdytame vandenyje. Į keptuvę pilame alyvuogių aliejų ir įspaudžiame česnakus. Supjaustome aitriąją papriką. Išvalome sėklas. Sudedame į keptuvę.
Kai išverda makaronai, perkeliame juos į keptuvę ir išmaišome, tada įpilame makaronų virimo vandens ir aukštoje temperatūroje pakepiname, kad įsigertų skonis. Dedame į lėkštę. Ant viršaus uždedame aitriųjų paprikų gabalėlius ir užbarstome juodųjų pipirų. Skanaus!
