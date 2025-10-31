Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Patiekalas, kuris išgelbėjo Gian Lucos dukros krikštynas: prireiks vos kelių ingredientų

2025-10-31 09:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 09:44

Italija garsėja ne tik parmezano sūriu, balzaminiu actu ar skaniausiomis pasaulyje picomis. Tai – šalis, kurioje ypatingą vaidmenį vaidina ir alyvuogės bei alyvuogių aliejus. Pastarasis italams – ne tik ingredientas virtuvėje, bet ir istorija, gamta bei mokslas viename butelyje.

Spaghetti Aglio e Olio
16

Italija garsėja ne tik parmezano sūriu, balzaminiu actu ar skaniausiomis pasaulyje picomis. Tai – šalis, kurioje ypatingą vaidmenį vaidina ir alyvuogės bei alyvuogių aliejus. Pastarasis italams – ne tik ingredientas virtuvėje, bet ir istorija, gamta bei mokslas viename butelyje.

REKLAMA
0

Tad pasiruoškite keliauti – TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Italija“ šį sekmadienio rytą pakvies dar vienai nepamirštamai kulinarinei patirčiai, kurioje viskas suksis aplink alyvuogių aliejų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gian Luca Demarco laidoje  „La maistas. Italija“
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gian Luca Demarco laidoje  „La maistas. Italija“

Senos alyvuogių auginimo tradicijos 

Kartu su Gian Luca Demarco ne tik nusikelsime į Pjemonto kalnuose esantį ūkį, bet ir sužinosime, kokios yra karta iš kartos perduodamos alyvuogių auginimo tradicijos.

REKLAMA
REKLAMA

Įdomu tai, kad Gian Lucos draugo Giovanni ūkis, kuriame auga net 200-300 metų skaičiuojantys alyvmedžiai, įsikūręs aukštai kalnuose. Iš čia matomas ir Monte Viso kalnas, kuris, spėjama, galėjo įkvėpti „Paramount“ logotipą!

REKLAMA

Vaizdai, kuriuos pamatys žiūrovai, užburs akis. O štai Giovanni su šeima puoselėja ir dar vieną svajonę – čia, Pjemonto Alpėse, atidaryti restoraną. Tik galima pagalvoti, kokia nuostabi tai būtų patirtis: tiek skoniu, tiek vaizdais!

Gian Luca pasakos, kad nuo 2018 metų Giovanni šeimos ūkį perėmė į savo rankas. O tuomet savo artimuosius įtikino, jog būtina investuoti į naujas aliejaus spaudimo technologijas.

REKLAMA
REKLAMA

Juk svarbus ne tik alyvmedžių auginimas – ne ką didesnė reikšmė teikiama ir visai aliejaus išgavimo technologijai bei konservavimui. Būtent tai leidžia užtikrinti aukščiausios kokybės produktą.

 

Itin paprastas patiekalas

Žiūrovai pamatys, kaip spaudžiamas alyvuogių aliejus, o taip pat sužinos, kokie yra didžiausi jo priešai. O kaip išsirinkti tinkamą aliejų, sprendžiant iš pakuotės? Visa tai – jau šio sekmadienio laidoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įkvėptas to, ką pamatė, Gian Luca kartu su Elena Karaliene paruoš tikrą dovaną žiūrovams. Itin paprastą, bet neatsivalgomą patiekalą – Spaghetti Aglio e Olio iš vos kelių ingredientų.

Kaip pasakos Gian Luca, italai šį receptą sugalvojo… nekviestiems svečiams! „Žinoma, tu jiems padarai vakarienę. Bet italai lieka ilgam…“ – juoksis jis pridėdamas, kad būtent šis patiekalas galiausiai pasotindavo visus svečius.

REKLAMA

Beje, būtent šie makaronai yra išgelbėję ir Gian Lucos dukros krikštynų vakarėlį!

 

Spaghetti Aglio e Olio

Reikės:

  • 320 g spagečių;
  • 3 skiltelių česnako;
  • 3 šviežių aitriųjų paprikų;
  • 70 g alyvuogių aliejaus;
  • druskos;
  • juodųjų pipirų.

Gaminimo eiga

Išverdame makaronus pasūdytame vandenyje. Į keptuvę pilame alyvuogių aliejų ir įspaudžiame česnakus. Supjaustome aitriąją papriką. Išvalome sėklas. Sudedame į keptuvę.

REKLAMA

Kai išverda makaronai, perkeliame juos į keptuvę ir išmaišome, tada įpilame makaronų virimo vandens ir aukštoje temperatūroje pakepiname, kad įsigertų skonis. Dedame į lėkštę. Ant viršaus uždedame aitriųjų paprikų gabalėlius ir užbarstome juodųjų pipirų. Skanaus!

 

Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų