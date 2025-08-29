Krikštynų kvietimą gavusi vilnietė pasišlykštėjo savo drauge: „Šventėje manęs tikrai nebus“

Šventės dalyvių poelgiai, neįprastos dovanos ar kiti aspektai gali sugadinti gražią dieną.
Viena istorija apie netikėtumą iš draugės gavus kvietimą į krikštynas anksčiau su naujienų portalu tv3.lt dalijosi skaitytoja Mingailė.
Prašė nešti pinigus, o ne dovanas
Dalijamės skaitytojos anksčiau atsiųstu laišku, kuriame ji išdėstė, kas nustebino kvietime ir kodėl nusprendė nedalyvauti šventėje.
„Krikštynose esu dalyvavusi ne kartą. Tačiau tokio įžūlumo, kokį man neseniai pateikė mano draugė dar neteko matyti.
Prieš savaitę gavau pakvietimą į savo draugės sūnaus krikštynas. Šiek tiek nustebino pats faktas, kad su ja per visą pandemiją net nebuvome susitikusios, tačiau pagalvojau, kad ji tikriausiai vis dar vertina mūsų draugystę.
Tačiau atplėšusi pakvietimą ir perskaičius paskutines eilutes iš karto supratau, kodėl į sūnaus krikštynas ji kviečia beveik visus pažįstamus.
Paskutinėse eilutėse po viso oficialaus kvietimo buvo rašoma:
„Mielieji svečiai, kadangi ši šventė yra skirta mūsų sūnui, kartu su vyru maloniai prašome dovaną atnešti tik jam. Būtume labai laimingi, jeigu sutiktumėte tapti mūsų sūnaus šventės dalimi, o jam didesnę laimę suteiktumėte prisidėję prie jo santaupų ateičiai. Dovanojama suma priklauso nuo jūsų norų ir galimybių, tačiau šį kartą prašytume atnešti tik pinigų vokelius, o ne daiktus. Ačiū už jūsų supratingumą.“
Atsiprašau, ką? Nuo kada į šventę kviečiami svečiai yra įpareigojami nešti vokelius, o ne daiktines dovanas? Ar nešti dovanas į šventę jau yra per žemas lygis, būtinai reikia tų grynųjų?
Asmeniškai man, tai rodo didžiulę nepagarbą svečiams, kurie tikrai stengiasi atėję į jūsų šventę. Nusprendžiau, kad ji manęs savo šventėje tikrai nematys ir jau geriau nueisiu pas tokią draugę, kuri džiaugsis bet kokia dovana.
Tačiau norėjau paklausti ir kitų žmonių, susidūrusių su panašia situacija, ar elgiuosi blogai neidama į šventę? Kaip elgtumėtės jūs?“ – laiške rašė naujienų portalo tv3.lt skaitytoja Mingailė.
