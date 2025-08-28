Išgirdusi, ką pirmokų tėvai ruošiasi dovanoti mokytojai, Rima net atsilošė: „Cirkas“

Tuoj tuoj ir mano sūnus pradės eiti į pirmą klasę. Daug nerimo ir jam, ir man, nes pirmą vaiką išleidžiu į mokyklą. Vienu žodžiu, daug pirmų kartų. Jau spėjome susipažinti su būsimų klasiokų tėveliais, bendraujame susikūrę grupę socialiniuose tinkluose, bet net nepabuvusi savaitę joje jau noriu tiesiog išeiti.
„Cirkas“
Nieko neturiu prieš dovanų dovanojimą mokytojams, jie sunkiai ir ilgai dirba mokydami mūsų vaikus – gražu yra ką nors įteikti. Esu girdėjusi, kad mokytojams dovanojamos įvairios dovanos, dažniausiai tai išvis vaikai neša tiesiog gėles, gal kokių saldainių.
O štai mūsų klasėje kelių būsimų pirmokėlių mamos nusprendė, kad gal reikėtų padovanoti kuponą į SPA, na, kad pavargusi nuo mūsų vaikų galėtų atsipalaiduoti sulaukusi atostogų. Ir ne šiaip kokį kuponą galbūt masažui, o prabangų, su apsistojimu apartamentuose ir visais kitais patogumais nuo A iki Z.
Jau net nekalbėsiu apie kainos absurdiškumą, kad tokias sumas norima skirti, nes pripažinkim, nėra pigus malonumas ne tik auginti vaiką, bet ir išleisti jį į mokyklą, kai viską reikia supirkti.
Dar didesnis absurdas, kad mes tos mokytojos dar nė nelabai matę, net nesusipažinę, nežinom apie ją beveik nieko, tik tiek, kad mokys mūsų vaikus.
Gerai, sakykim, kad toks kuponas yra universali dovana, su ja gal ir neprašausi, bet aš gal pasirodysiu skūpa, tačiau nu niekaip nesuprantu, nepažįstamam žmogui gyvenime nedovanočiau brangių dovanų.
Negalvokit, kad nevertinu mokytojų ir būsimos vaiko auklėtojos, bet esu prieš tokius absurdiškus sprendimus. Žinau, kaip sunkiai jie dirba, kiek pastangų deda, kiek savęs atiduoda, bet lygiai taip pat ir aš, ir jūs visi savo darbe atiduodat save tiek, kiek galit. Ir niekas už tai anei SPA kuponų, nei gėlių nedovanoja.
Man atrodo išvis per daug išpūstas reikalas yra tas dovanų, ypač prabangių, dovanojimas mokytojams ir tas gėlių glėbiais nešimas. Tiesiog cirkas tokie bandymai pasirodyti ir kišti brangiausias dovanas. Nežinau, ko tos mamos tikisi, gal kad jų vaikams mokytoja bus nuolaidesnė, labiau juos mylės?
Aš sakau, kad jeigu mokytojas dirba iš pašaukimo, jam visai nesvarbu, ar atneši vieną gėlytę, ar visą glėbį, ar brangiausią kuponą, ar paprastą šokolado plytelę, kad galėtų pasimėgauti prie kavos.
Autorė: skaitytoja Rima
