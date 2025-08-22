Išvydusi gėrimų kainas Post Malone koncerte negalėjo patikėti: „Dar taip nesu mačiusi“

Kad gėrimai kainuoja 3 eurus aš nieko nesakau, nesu kvaila – didelis koncertas, milžiniška masė žmonių, tokiuose renginiuose visada būna tokios kainos ir tai normalu. Kas eina į tokius koncertus – žino.
„Dar taip nesu mačiusi“
Mane labai nustebino faktas, kad vanduo ir kola kainuoja lygiai tiek pat. Prisiekiu, kiek kur esu buvusi, dar taip nesu mačiusi, kad abiejų gėrimų kainos būtų vienodos.
Atrodo net savaime suprantama, kad vanduo yra pigesnis už saldintus gėrimus – kiekvienas, kuris parduotuvėje užeina į gėrimų skyrių, tai žino. Ir įvairiuose renginiuose taip įprastai būna.
Toks sprendimas atrodo mažų mažiausiai keistas. Dabar visi taip garsiai kalba apie tai, kad turim didelę nutukimo problemą, kiek daug saldžių gėrimų suvartojama, kalbama ir apie cukraus mokestį.
O čia prašom – kam rinktis sveiką pasirinkimą, kai gali už tą pačią kainą pasimėgauti saldžiu gazuotu gėrimu?
Aišku, čia sąmoningumo klausimas, ką žmogus pasirinks, bet na vis tiek ta vienoda kaina vilioja vandenį iškeisti į kolą.
Pagalvojau, o gal čia kažkokia nauja praktika, dabar visur taip, gal kažką praleidau? Kad ir kaip bebūtų, sprendimas mažų mažiausiai keistas.
Autorė: skaitytoja Karolina
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!