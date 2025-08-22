Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Pasisakyk

Išvydusi gėrimų kainas Post Malone koncerte negalėjo patikėti: „Dar taip nesu mačiusi“

2025-08-22 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 16:15

„Vakar Post Malone koncerte pastebėjau labai keistą dalyką, pamaniau, kad įdomu pasidalinti – pažiūrėkit į gėrimų kainas“, – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Karolina.

Post Malone koncertas(nuotr. SCANPIX, Teodoras Biliūnas / BNS)
28

„Vakar Post Malone koncerte pastebėjau labai keistą dalyką, pamaniau, kad įdomu pasidalinti – pažiūrėkit į gėrimų kainas“, – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Karolina.

REKLAMA
3

Kad gėrimai kainuoja 3 eurus aš nieko nesakau, nesu kvaila – didelis koncertas, milžiniška masė žmonių, tokiuose renginiuose visada būna tokios kainos ir tai normalu. Kas eina į tokius koncertus – žino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Post Malone koncertas
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Post Malone koncertas

„Dar taip nesu mačiusi“

Mane labai nustebino faktas, kad vanduo ir kola kainuoja lygiai tiek pat. Prisiekiu, kiek kur esu buvusi, dar taip nesu mačiusi, kad abiejų gėrimų kainos būtų vienodos.

REKLAMA
REKLAMA

Atrodo net savaime suprantama, kad vanduo yra pigesnis už saldintus gėrimus – kiekvienas, kuris parduotuvėje užeina į gėrimų skyrių, tai žino. Ir įvairiuose renginiuose taip įprastai būna.

REKLAMA

Toks sprendimas atrodo mažų mažiausiai keistas. Dabar visi taip garsiai kalba apie tai, kad turim didelę nutukimo problemą, kiek daug saldžių gėrimų suvartojama, kalbama ir apie cukraus mokestį.

O čia prašom – kam rinktis sveiką pasirinkimą, kai gali už tą pačią kainą pasimėgauti saldžiu gazuotu gėrimu?

Aišku, čia sąmoningumo klausimas, ką žmogus pasirinks, bet na vis tiek ta vienoda kaina vilioja vandenį iškeisti į kolą.

Pagalvojau, o gal čia kažkokia nauja praktika, dabar visur taip, gal kažką praleidau? Kad ir kaip bebūtų, sprendimas mažų mažiausiai keistas. 

Autorė: skaitytoja Karolina

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų