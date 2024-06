Ispanijoje atšaukiamas PVM alyvuogių aliejui

Socialistų premjero Pedro Sanchezo (Pedro Sančeso) vyriausybė nuo liepos „visam laikui“ įtrauks alyvuogių aliejų į „būtiniausių prekių“, kurioms šis mokestis netaikomas, sąrašą, teigiama Biudžeto ministerijos pranešime.

Tai „nuostabi žinia visiems ispanams“, – interviu privačiai televizijai „Antena 3“ pareiškė vyriausybės atstovė Pilar Alegria.

Priemonė, kuri bus patvirtinta per antradienį numatytą vyriausybės posėdį, „palengvins ispanų išlaidų naštą“, taip pat „parems alyvuogių sektorių ir paskatins mūsų šaliai svarbaus produkto vartojimą“, pridūrė ji.

Prekybos centrai skelbė, jog kad išaugus alyvuogių aliejaus kainai, padaugėjo jo vagysčių, todėl kai kurie mažmenininkai ėmėsi alyvuogių aliejaus butelius ženklinti apsaugos žymomis, kurios paprastai dedamos ant brangesnių prekių, tokių kaip alkoholiniai gėrimai. Kita vertus išaugo pigesnių alternatyvų, pavyzdžiui, saulėgrąžų aliejaus, pardavimai.

Ispanijoje pagrindiniams maisto produktams, pavyzdžiui, duonai, vaisiams ir daržovėms, įprastai taikomas lengvatinis 4 proc. PVM, tačiau esant didelei infliacijai, kaip šiuo metu, šis tarifas sumažintas iki nulio.

Nuo 2023-ųjų vyriausybė apkarpė PVM alyvuogių aliejui nuo 10 proc. iki 5 proc., kad pristabdytų kainų augimą, bet to nepakako.

Tarptautinės alyvuogių aliejaus tarybos duomenimis, Ispanija, kuriai tenka beveik pusė pasaulinės alyvuogių aliejaus gamybos, kartu su Graikija yra didžiausios šio produkto vartotojos pasaulyje: kiekvienas statistinis jų gyventojas jo per metus suvartoja beveik 14 litrų.

Praėjusį mėnesį alyvuogių aliejus Ispanijoje buvo 63 proc. brangesnis nei prieš metus ir triskart brangesnis nei 2021-ųjų pradžioje.

Stiprų kainos šuolį lėmė tai, kad per ankstesnius du sezonus šalyje sunyko šio aliejaus gamyba dėl ekstremalių karščio bangų ir kritulių stygiaus, ypač pietiniame Andalūzijos regione, kuris yra pagrindinis alyvuogių augintojų regionas.

Alyvuogių aliejaus gamyba Ispanijoje mažėjo nuo 1,48 mln. tonų per 2021-2022 metų sezoną iki 660 tūkst. tonų per praėjusįjį, o Žemės ūkio ministerijos prognozėmis, gamybą per šį sezoną neviršys 850 tūkst. tonų.