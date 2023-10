Patarė, kokias gėles dabar sodinti kapuose: gražiai atrodys ir per Vėlines

Kokius kapų tvarkymo ir priežiūros darbus dabar atlikti pats metas tinkamiausias bei kokiais augalais Lapkričio 1-ajai puošti kapus, naujienų portalui tv3.lt pasakojo kapų priežiūros paslaugų „Eram service“ įkūrėja, apželdinimo specialistė Rūta Matulienė.

Kone pagrindiniu šios dienos simboliu yra tapę chrizantemos. Rūtos teigimu, nors tai – itin gražios gėlės, reikėtų nepamiršti, kad jos lepios.

„Jeigu chrizantemos sodinamos rugsėjo mėnesį, per Vėlines jos bus nužydėję ir negražios. Jeigu dabar sodinsite chrizantemas, jos žydės, bet jeigu bus šalta, gali nebūti itin puošnios“, – patarė R. Matulienė.

Dabar sodinkite šias gėles

Apželdinimo specialistė pastebi, kad chrizantemos nėra pačios tinkamiausios gėlės kapams. „Kapuose rekomenduojama laikytis proporcijų. Kadangi kapo plotas yra santykinai nedidelis, o chrizantemos gali būti didelės, kapavietė atrodys ne itin skoningai.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kur ji sodinama. Kartais galvojama, kad kuo didesnė gėlė, tuo gražiau, bet tai nėra tiesa. Jeigu renkatės chrizantemas, rekomenduoju imti vieną ar kelias mažytes, o ne vieną didelę – atrodys puošniau.“

Vis dėlto, jei jums gražiausia kapų gėlė – chrizantema ir ją pasodinę pavasarį pamatysite, kad gėlė prigijo, neskubėkite jos išrauti ir išmesti.

„Rekomenduoju surasti joms tinkamą ilgalaikę vietą. Gėlė visą vasarą žaliuos, o liepos mėnesį reikia nukirpti ar nupjauti viršūnę, paliekant 10-15 cm aukščio. Chrizantema iš naujo išsprogs ir gražiai sužydės Vėlinėms“, – kalbėjo pašnekovė.

Ekspertės teigimu, geresni pasirinkimai kapų apželdinimui rudenį yra augalai, ilgesnį laiką puošiantys kapavietę:

„Iš daugiamečių gėlių labai gražūs rudeniniai šilokai. Jie būdavo dažni svečiai kaimo sodybose, bet kuo puikiausiai gali puošti ir kapelius.

Vasarą gražiai žaliuoja, šiuo metu žydi raudonais žiedais, kurie atlaikys ir šalnas, o kai augalas nušals, žiedai sudžius, gražiai rudai raudonuos per visą žiemą.

Dar vienas puikus pasirinkimas – astrai, tik su jais reikia būti atidiems ir sodinti juos neaukštus, ieškoti rūšių iki 35 cm aukščio. Rudenį jie gražiai pražysta įvairiausiomis spalvomis.“

Specialistės mėgstamiausias pasirinkimas norint, kad kapai per Vėlines atrodytų tvarkingai ir gražiai, yra viržiai. Šie augalai ne tik gražūs ir lengvai derinami įvairioms kompozicijoms, bet ir atsparūs – net subjurus orams nenušals, be to, per daug neišsikeros.

R. Matulienė pabrėžia, kad viržius taip pat galima auginti kaip daugiametes gėles, tačiau juos reikia sodinti rugsėjį, kad per mėnesį laiko šie spėtų įsišaknyti, o pavasarį juos reikėtų nukirpti, paliekant maždaug 10 cm aukščio. Vis dėlto, ji atkreipia dėmesį, kad ne visos rūšys yra tinkamos mūsų klimatui.

Paruoškite kapą pavasariui

Jei ant kapų norite sodinti medelius, dar maždaug savaitę laiko galite tai daryti, kol neužklupo stipresnės šalnos. Vis tik, Rūta sako nerekomenduojanti kapavietės apželdinti medeliais.

„Jie užauga tikrai dideli, dažnai nebūna pakankamai prižiūrimi, praranda formą, kurią sugrąžinti, kai medelis jau peraugęs, sudėtinga. Tada norima jį išrauti, bet tam reikia brangių paslaugų.

Be to, jei kapas dengtas skalda ir pasodinate medelį, ar tai būtų kadagys, ar bukas, jie stipriai teršia skaldą. Medeliai kurį laiką yra gražu, bet jums reikės pastoviai rinkti šiukšles, dažniau tvarkyti kapą“, – paaiškino ji.

Vietoj medelių R. Matulienė siūlo prisiminti puikius, bet daugelio užmirštus augalus – gebenes ir žiemes. Juos lengva formuoti, neleisti per daug išsiplėsti.

„Jei vis dėlto apsisprendėte, kad norite medingų augalų, dabar galima sodinti šliaužiančius kadagius, šliaužiančius kaulenius. Per keletą metų jie uždengs kapavietę kaip kilimas. Tai paprastesnis, jaukesnis sprendimas skalda ar plokšte dengtam kapui.

Kai šie augalai suauga, reikia nedaug priežiūros, nes piktžolės sunkiau auga, tačiau du kartus per metus juos reikia apkarpyti, kad nesiplėstų į šonus“, – patarė apželdinimo specialistė.

Dabar taip pat tinkamas metas pasiruošti pavasariui, jei norite, kad kapas be didelių pastangų gražiai atrodytų per Mamos dieną ar Velykas.

„Vis dar tinkamas metas svogūninių gėlių sodinimui. Galite pasodinti, pavyzdžiui, narcizų, tulpių, jeigu norisi, tik svarbu šiuos augalus rinktis žemesnius.

Jei jums rūpi, kaip kapas atrodys ankstyvą pavasarį, bet nenorite daug laiko skirti kapo tvarkymui, galite pasodinti sniegių, krokų. Jei dabar pasidarbuosite, pavasarį ateisite prie jau žydinčio kapo“, – apie svogūninių gėlių sodinimą kalbėjo R. Matulienė.

Nepamirškite atlikti šiuos darbus

Vis tik, pagrindinis darbas iki pat spalio vidurio yra viksvinių augalų tvarkymas. Per dvejus-trejus metus jie praranda formą, todėl reikėtų pamažinti, paformuoti:

„Dažnu atveju vieną didelį kerą galima dalinti į kelis mažesnius ir vietoj vieno buvusio įsodinti mažesnį kerelį arba jų susodinti daugiau skirtingose vietose.“

Taip pat nupjaukite ruduojančias melsves, genėkite ant kapų augančius medelius, jei pasodintos vis populiarėjančios levandos, galite jas kiek patrumpinti, tačiau pagrindinį trumpinimą palikite pavasariui.

„Jei ant kapų sodinate žemaūges hortenzijas, kurios, negaliu nepastebėti, tikrai populiarėja, dabar pats metas jas apgenėti nukerpant virš penkto pumpuro.

Daugelis daro klaidą ir geni jas neteisingai, palieka 10-15 cm ilgio stiebus, tačiau jas reikia kirpti skaičiuojant pumpurus. Tada jos kitą sezoną džiugins gražiais žiedais“, – priduria ekspertė.

Paklausta, ar yra patarimų, ką reikėtų žinoti lankant kapus per Vėlines, R. Matulienė pažymi – vertėtų pasitarti su giminaičiais, kas kapavietėje sodins gėles, o kas atneš skintų gėlių ar vainikėlį. Taip išvengsite to, kad kapavietė atrodys neskoningai.

„Tas pats galioja ir žvakutėms – nereikia jų pridėti per daug. Jei viename kape palaidoti keturi žmonės ir žinote, kad kapą lankys daugiau žmonių, tikrai pakanka uždegti vieną žvakutę. Nuo to, kiek žvakučių uždegsite, meilė ir pagarba nebus nei didesnė, nei mažesnė“, – patarė apželdinimo ekspertė.

Rinkdamiesi, kaip apželdinti kapavietę, atsižvelkite į augalų aukštį ir plotį, verčiau rinkitės mažesnes gėles – taip kapas atrodys tvarkingiau. Be to, nepersistenkite su spalvomis, nes daugybė skirtingų spalvų išbalansuoja bendrą vaizdą.

O štai po Vėlinių R. Matulienė pataria nuvykti ant kapų patiems arba pasamdyti kapų priežiūros paslaugas teikiančius asmenis, kad jie nurinktų žvakes ir kitas atliekas:

„Tai ypač svarbu, jei pridėjote daug stiklinių žvakių. Dažnu atveju jos yra išdaužomos. Esant šaltai žiemai, su daug sniego, varnos ieško maisto. Jos pakelia snapais žvakes į orą ir paleidžia, tokiu būdu sudaužo stiklą ir suvalgo parafiną.

Jeigu jūsų kapavietė dengta plokšte, taip ji gali būti pažeista. Ir ši problema vis dažnesnė, ypač miestuose. Bet tai nėra rekomendacija keisti stiklines žvakes į plastmasines, nes pastarosios teršia aplinką.“

Visų svarbiausia, nepamirškite tokią gražią dieną ramybėje pabūti su artimaisiais, prisiminti išėjusiuosius ir pagerbti jų atminimą.