Pasirinkite 1 kėdę: sužinosite, koks žmogus esate

Šiame asmenybės teste siūloma pažvelgti į tris gėlių įkvėptus baldus. Kiekviena kėdė turi savitą simboliką, o ta, kuri pirmiausia patraukia jūsų dėmesį, gali atspindėti jūsų temperamentą, pomėgius ir emocines tendencijas.
Pažvelkite į paveikslėlį ir, ilgai negalvodami, pasirinkite kėdę, kuri jums patinka labiausiai.
Primename, kad šie asmenybės testai nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslinis metodas. Straipsnyje pateikiami vertinimai neturėtų būti laikomi objektyvia, faktais grįsta ar mokslinėmis išvadomis patvirtinta informacija.
Jei pasirinkote lotoso formos kėdę
Balta lotoso formos kėdė simbolizuoja ramybę, pusiausvyrą ir asmeninį tobulėjimą. Lotosas daugelyje kultūrų siejamas su tyrumu, nušvitimu ir dvasiniu pabudimu, taip pat vidine stiprybe bei gebėjimu įveikti sunkumus.
Jeigu jus pirmiausia patraukė ši gėlė, tikėtina, kad vertinate ramybę ir mėgstate apmąstyti savo patirtis. Jums gali patikti laikas vienumoje, savęs pažinimas ir prasmingi išgyvenimai, padedantys augti. Aplinka, kurioje jaučiatės geriausiai, gali būti tvarkinga, rami ir apgalvotai įrengta.
Taip pat galite pasižymėti emociniu intelektu ir gebėjimu padėti kitiems susigaudyti sudėtingose situacijose. Vis dėlto, patirdami įtampą, kartais galite pernelyg užsisklęsti savyje.
Būdingos savybės: ramumas, brandumas, sąmoningumas.
Į ką verta atkreipti dėmesį: polinkį pernelyg daug galvoti ir atsiriboti nuo aplinkinių.