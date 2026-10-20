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TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Asmenybės testai

Ką paveikslėlyje matote pirmiausia? Išduos, koks jūsų charakterio bruožas erzina kitus

2026-10-20 13:20 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-20 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Optinės iliuzijos internete sulaukia didelio susidomėjimo – vienos kviečia išbandyti pastabumą, kitos žada atskleisti netikėtas asmenybės savybes. Šį kartą dėmesį patraukė optinė iliuzija, kuri, priklausomai nuo to, ką joje pastebėsite pirmiausia, esą gali atskleisti labiausiai erzinantį jūsų charakterio bruožą.

Optinė iliuzija (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (30)

Optinės iliuzijos internete sulaukia didelio susidomėjimo – vienos kviečia išbandyti pastabumą, kitos žada atskleisti netikėtas asmenybės savybes. Šį kartą dėmesį patraukė optinė iliuzija, kuri, priklausomai nuo to, ką joje pastebėsite pirmiausia, esą gali atskleisti labiausiai erzinantį jūsų charakterio bruožą.

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Galbūt esate linkę pernelyg atvirai išsakyti savo nuomonę, dažnai pasineriate į svajones ar ne visada rimtai vertinate svarbius gyvenimo sprendimus? Pažvelkite į iliustraciją ir sužinokite, ką apie jūsų asmenybę neva sako pirmasis pastebėtas vaizdas, rašoma yourtango.com.

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(30 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Optinės iliuzijos kasdieniame gyvenime

Ką optinėje iliuzijoje pamatėte pirmiausia?

Iliustracijoje galima įžvelgti tris pagrindinius vaizdus: vyro veidą, knygą skaitantį vyrą ir medžius. Pasak kūrėjų, pirmasis dėmesį patraukęs objektas gali simboliškai atspindėti tam tikrą jūsų asmenybės bruožą.

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Svarbiausia – nesistenkite specialiai ieškoti konkretaus vaizdo. Tiesiog prisiminkite, kas pirmiausia patraukė jūsų dėmesį, ir perskaitykite šiam pasirinkimui skirtą apibūdinimą.

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1. Pirmiausia pamatėte vyro veidą

Jeigu pirmiausia pastebėjote vyro veidą, kūrėjų teigimu, labiausiai aplinkinius gali erzinti jūsų polinkis garsiai išsakyti mintis, kurias kiti galbūt nutyli.

Esą gebate bendrauti su žmonėmis ir puikiai suprantate socialines situacijas, tačiau kartais pritrūksta gebėjimo laiku patylėti. Net tada, kai aplinkiniai nusprendžia savo nuomonės nekomentuoti, jūs galite būti linkę pasakyti tai, ką galvojate.

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Toks tiesmukumas ne visada yra bloga savybė – atvirumas gali padėti išvengti nesusipratimų ir aiškiau išreikšti savo poziciją. Vis dėlto svarbu įvertinti, kada verta kalbėti, o kada geriau pirmiausia pagalvoti, kaip jūsų žodžiai paveiks kitus.

2. Pirmiausia pamatėte knygą skaitantį vyrą

Jeigu pirmiausia pastebėjote vyrą, skaitantį knygą, jūsų labiausiai erzinantis bruožas, anot kūrėjų, gali būti polinkis pernelyg dažnai pasinerti į savo mintis ir svajones.

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Galbūt vaizduotė jums padeda atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių, o mintyse kuriamas pasaulis tampa vieta, kurioje jaučiatės patogiai. Tai savaime nėra blogai – gebėjimas svajoti gali skatinti kūrybiškumą ir padėti lengviau išgyventi sudėtingus laikotarpius.

Tačiau, kaip teigiama leidinio aprašyme, kartais galite tiek pasinerti į savo vidinį pasaulį, kad realiam gyvenimui lieka mažiau dėmesio. Užuot ėmęsi konkrečių veiksmų ar sprendę problemas, galite atidėti svarbius darbus ir rinktis malonesnes mintis apie tai, kaip viskas galėtų būti.

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Šis apibūdinimas skatina susimąstyti, ar svajonės padeda jums siekti tikslų, ar kartais tampa būdu išvengti to, ką reikėtų padaryti iš tikrųjų.

3. Pirmiausia pamatėte medžius

Jeigu pirmiausia jūsų dėmesį patraukė medžiai, kūrėjų teigimu, labiausiai erzinanti jūsų savybė gali būti polinkis į svarbius dalykus žvelgti pernelyg lengvabūdiškai.

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Pasak leidinio, galite būti linkę tenkintis mažiau, nei iš tiesų nusipelnote, ir ne visada imtis pokyčių, kurie padėtų pagerinti gyvenimo kokybę. Tai gali pasireikšti įvairiose srityse – nuo santykių iki profesinės veiklos.

Pavyzdžiui, galite likti santykiuose, kurie nebeteikia džiaugsmo, arba tęsti darbą, kuriame jūsų pastangos nėra tinkamai įvertinamos finansiškai. Nors suprantate, kad situaciją būtų galima pakeisti, kartais gali atrodyti paprasčiau palikti viską taip, kaip yra.

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Toks požiūris gali trukdyti siekti daugiau ir priimti sprendimus, kurie ilgainiui suteiktų daugiau pasitenkinimo. Todėl verta kartkartėmis savęs paklausti, ar dabartinė situacija iš tiesų jus tenkina, ar tiesiog prie jos priprato.

Smagi pramoga

Vyro veidas, knygą skaitantis vyras ar medžiai – kuris vaizdas pirmiausia patraukė jūsų dėmesį?

Pagal kūrėjų pateiktą interpretaciją, kiekvienas jų siejamas su skirtingu asmenybės bruožu: tiesmukumu, polinkiu svajoti arba polinkiu tenkintis esama padėtimi.

Žinoma, optinės iliuzijos negali patikimai nustatyti žmogaus charakterio ar atskleisti jo trūkumų. Vis dėlto tokie galvosūkiai gali tapti smagiu būdu pasikalbėti apie savo įpročius, elgesį ir tai, ką norėtume pakeisti.

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