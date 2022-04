Pasigaminkite šį naminį jogurtą namuose: pirktinio nebesinorės

Natūralus jogurtas ne tik skanus ir sveikas, jį – visai nesudėtinga pasigaminti ir patiems, be to, jam paruošti tereikia vos kelių ingredientų. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad be įvairiausių pieno produktų pirkėjų kasdienis krepšelis neįsivaizduojamas.

Nesudėtinga pasigaminti namuose

„Pienas, grietinė, varškė, įvairiausi sūriai – tie produktai, be kurių kasdienis pirkėjų krepšelis neįsivaizduojamas. Visgi, sveikai mitybai tarp lietuvių vis populiarėjant pastebime, kad pirkėjai vis dažniau dairosi ne tik į grietinės, bet ir natūralaus jogurto, kuris puikiai tinka tiek pusryčiams, tiek salotoms gardinti ar padažams gaminti, lentynas“, – teigia V. Budrienė.

Natūralus jogurtas – sveikatai naudingas produktas. Jame yra baltymų, kalcio, gausu organizmui itin naudingų gerųjų bakterijų, kurios yra atsakingos ne tik už mūsų virškinimo sistemos veiklą, bet ir už viso organizmo gerovę, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Jos padeda stiprinti imuninę sistemą, kovoja su potencialiais pavojais ir apsaugo nuo nemalonių bei skausmingų uždegimų. Žinoma, viena svarbiausių jų funkcijų – užtikrinti tinkamą žarnyno gleivinės mikroflorą.

Visgi, nors dažniausiai jogurtą perkame parduotuvėse – minėtas prekybos tinklas rekomenduoja naminio jogurto pabandyti pasigaminti ir patiems. Ir nors skamba sudėtingai – jį paruošti labai paprasta. Be to, natūraliam jogurtui paruošti užtenka vos kelių ingredientų – tik pieno ir kelių šaukštų jau pagaminto jogurto.

Naminiam jogurtui geriausia rinktis kuo riebesnį ir kuo natūralesnį pieną. Jogurto bakterijoms idealia temperatūra laikoma 43–45 °C, taigi iki tokios temperatūros reikia įkaitinti pieną. Jei namuose neturite termometro, temperatūrą apytiksliai galite nustatyti ir pasitelkę pojūčius. Įkiškite į pieną piršto galiuką – jei pienas karštas, tačiau nedegina, reiškia, temperatūra tinkama.

Jei pieną perkaitinote, atvėsinkite ir tik tada įmaišykite jogurtą. Jei kaitinant pieną susidarė puta ar plėvelė – ją reikėtų nugriebti. Jogurtą pirmiausia įmaišykite tik į dalį, maždaug 80–100 ml, pieno ir tik tada supilkite į likusį pieną.

Fermentacija vyksta šilumoje, todėl paruoštą stiklainį būtina ne tik laikyti šiltoje vietoje, pavyzdžiui, prie radiatoriaus, bet ir šiltai apvynioti – tam puikiai tinka vilnoniai audiniai. Vėliau pagamintą jogurtą reikėtų apie 12-14 val. palikti šaldytuve, kad jis nusistovėtų.

Kur jį panaudoti?

Jogurtą kulinarijoje panaudoti itin paprasta. Jogurtas sumaišytas su įvairiausiais prieskoniais Artimųjų Rytų šalyse dažnai patiekiamas prie mėsos, kartais netgi prie žuvies. Su natūraliu jogurtu dažnai valgomos paprasčiausios pitos, arba juo gardinami pitų suktinukai, kebabai ar suvlakiai.

Taip pat jis dažnai naudojamas ir Meksikos ir indiškoje virtuvėje – kiek sušvelninti aštrių troškinių ar karių skoniui.

Natūralus jogurtas – skanus ir sveikas ingredientas, kuris dažnai naudojamas gaminant ir įvairiausių salotų pagardus. Natūralų jogurtą tereikia sumaišyti su šviežiomis prieskoninėmis žolelėmis: mėtomis, krapais, petražolėmis, bazilikais, pagardinti druska ir pipirais.

Toks padažas ypatingai tinka prie agurkų ar ridikėlių salotų. Be to, natūralų jogurtą galima naudoti ir gaminant tradicinius šaltibarščius ar kitas šaltsriubes – gaminant mėgstamą sriubą kefyras gali būti sumaišomas su jogurtu, taip šaltbriubė bus tirštesnė.

Visgi, dažniausiai natūralus jogurtas valgomas pusryčiams arba kaip skanus, lengvas ir sveikas užkandis. Jogurtą galima maišyti su granola, įvairiausiais dribsniais, šviežiais vaisiais, uogomis ar jų tyrėmis. O taip pat jį galima patiekti ir prie blynų, vietoje grietinės. „Iki“ dalijasi ir keliais itin paprastais receptais, kuriais vadovaujantis namuose pasigaminsite skanaus jogurto.

Naminis graikiškas jogurtas

Jums reikės:

1 l pieno

6 v. š. natūralaus jogurto

Gaminame:

Pieną pašildykite iki 45 °C. Nugriebkite susidariusią plutelę ir į šiltą pieną įmaišykite jogurtą. Supilkite visą masę į stiklainį, šiltai apvyniokite ir palikite šiltoje namų vietoje fermentuotis per naktį.

Kitą dieną perkoškite susifermentavusį jogurtą per marlę. Nubėgusios skystosios dalies neišpilkite – tai pasukos, kurias taip pat galite naudoti. Likusi tirštoji dalis – graikiškas jogurtas.

Graikiškas jogurtas su granola

Jums reikės:

1l pieno

400 ml naminio graikiško jogurto

100 g avižinių dribsnių

15 g migdolų riešutų

15 g gliaudytų lazdynų riešutų

10 g džiovintų abrikosų

1 v. š. saulėgrąžų

1 v. š. moliūgų sėklų

1 v. š. kokosų aliejaus

1–2 v. š. medaus

1 a. š. malto cinamono

žiupsnelio druskos

Gaminame:

Įkaitinkite orkaitę iki 150 °C. Visus ingredientus, išskyrus jogurtą, sumaišykite, suberkite į kepimo popieriumi išklotą skardą ir pašaukite į orkaitę. Vis pamaišydami kepkite maždaug pusvalandį.

Granolą atvėsinkite, kad ji taptų traški. Jogurtą gerai išmaišykite, kad jis taptų purus, sumaišykite su granola ir skanaukite pusryčiams ar pavakariams!