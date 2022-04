Pasakė, per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo: įsidėmėkite Velykoms

Tai, per kiek laiko pasišalina alkoholis iš organizmo nulemia ir tam tikri individualūs aspektai, pavyzdžiui, žmogaus ūgis ir svoris arba suvartoto alkoholio kiekis bei rūšis.

Veiksniai ir alkoholio vienetai

Vidutiniškai sveikos ir sutrikimų neturinčios kepenys gali apdoroti maždaug vieną alkoholio vienetą per valandą (1 alkoholio vienetas apie 10 ml gryno alkoholio). Atsižvelgus į tai, galite paprastai apytiksliai apskaičiuoti, kiek jūsų organizme užsibus alkoholis, padalindami išgertą alkoholio kiekį į vienetus ir konvertuodami juos į valandas.

Dr Paul Wallace, vyriausiasis „Drink Aware“ medicinos specialistas sako: „Alkoholio kiekis jūsų kraujyje priklauso nuo trijų dalykų: suvartoto alkoholio kiekio, laiko ir greičio, kaip greitai jūsų kūnas gali jį pašalinti iš organizmo.“

Be to, yra ir keletas kitų veiksnių, kurie turi įtakos pilnam alkoholio pašalinimui iš organizmo. Tai yra:

skrandžio turinio pilnumas prieš pradedant vartoti alkoholį;

amžius;

vaistų vartojimas;

svoris;

kepenų sveikumas.

Per kiek laiko pašalinamas alkoholis?

Paprastai atsakant – organizmas maždaug per vieną valandą pašalina vieną vienetą alkoholio (apie 10 ml). Tačiau, skaičiuojant verta prisiminti, kad vienas gėrimas nėra lygus vienam vienetui alkoholio. Todėl, išgėrus pusę litro alkoholinio gėrimo negalite tikėtis, kad jau po valandos būsite blaivūs.

Tam, kad tai būtų lengviau suprasti, pateikiame keletą įprastų alkoholinių gėrimų ir jų vienetų pavyzdžių:

standartinė (175 ml) taurė (12% alkoholio) vyno atitiks apie 2,1 vnt. alkoholio;

pusė litro (5,2 % alkoholio) alaus arba sidro atitiks apie 3 vnt. alkoholio;

viena taurelė (25 ml) spiritinio gėrimo atitiks 1 vnt. alkoholio;

pusė litro (3,6 % alkoholio) alaus arba sidro atitiks 2 vnt. alkoholio.

Atsižvelgus į tai, galite lengviau suprasti, kodėl po išgertų 8 kokteilių, praėjus 8 valandoms vis dar nesijaučiate itin žvalūs.

Be to, tam, kad būtų galima lengviau skaičiuoti, galite turėti omenyje, kad viena nedidelė taurelė stipraus alkoholinio gėrimo iš organizmo pasišalins per vieną valandą, bokalas alaus – per dvi valandas, o didelė taurė vyno – per tris.

Patarimai, kurie padės pasijusti geriau

Padauginus alkoholio, yra svarbu ne tik žinoti, kada galima ir kada negalima sėsti už vairo, tačiau ir kaip tinkamai pasirūpinti, jeigu jaučiatės prastai. Štai keli patarimai, kurie leis pasijusti apsvaigus alkoholiu geriau:

gerkite daugiau vandens – tai padeda sumažinti alkoholio koncentraciją kraujyje (BAC) ir „susigrąžinti“ alkoholio sukeltą dehidrataciją;

pavalgykite – vartojant alkoholį tuščių skrandžiu, apsvaigimo simptomai gali paaštrėti, kadangi maistas skrandyje organizmui leidžia lengviau išskaidyti alkoholį;

venkite kofeino – ši medžiaga skatina organizmo dehidrataciją lygiai taip pat kaip ir alkoholis, tad kofeino derinimas tarpusavyje su alkoholiu gali tik dar labiau pabloginti bendrą savijautą.

Nors aukščiau ir buvo minėta, kad alkoholio pasišalinimas iš organizmo priklauso nuo suvartoto kiekio, tačiau šio proceso, deja, bet niekaip nepavyks pagreitinti.

Kiek ilgai alkoholis aptinkamas šlapime?

Atliekant šlapimo tyrimą, yra ieškomi alkoholio metabolitai, junginiai, kurie susidaro tada, kai virškinimo proceso metu, fermentai skaido alkoholį. Šie junginiai šlapime išlieka aptinkami ilgiau nei jie gali būti aptinkami kraujyje.

Dėl šios priežasties, šlapimo tyrimo metu, alkoholio metabolitai šlapime gali būti aptinkami nuo 12 iki 48 valandų, po paskutinio karto, kai buvo vartotas alkoholis. Kai kurie pažangesni ir išsamesni šlapimo tyrimai gali juos aptikti net ir iki 80 valandų.

Kiek laiko alkoholis išlieka ore, kurį išpučiame per burną?

Tai ypač priklauso nuo to, kiek alkoholio išgėrė asmuo ir kaip seniai gėrė jis paskutinį gėrimą. Tačiau, iš esmės, jeigu žmogaus kepenys yra nepažeistos, galima tikėtis, kad alkoholio koncentraciją jo kraujyje (BAC) sumažės maždaug apie 0,015 % per valandą.

Tai reiškia, kad jeigu išgėrėte vos vieną alkoholinį gėrimą, greičiausiai saugiai vairuoti galėsite jau po valandos. Tačiau jei jūsų kraujyje alkoholio koncentracija siekia 0,2 %, gali pralėkti net 13 valandų, kol jūsų iškvėptame ore visai nebesijus alkoholio.

Rekomenduojame šią informaciją įsisavinti, kad galėtumėte lengviau suprasti, ar tikrai galite sėsti už automobilio vairo ir jį vairuoti. Jeigu suabejojate savo blaivumu, geriau racionaliai įvertinkite padėti ir būkite atsargūs, rašoma home-detox.co.uk.

Be to, jeigu pastebite, kad ši problema: galiu vairuoti ar ne, jums kyla pernelyg dažnai, susimąstykite, nes yra didelė tikimybė, kad esate priklausomas nuo alkoholio.

Kiek laiko alkoholis aptinkamas plaukų folikuluose?

Nustebsite, tačiau alkoholį aptikti jūsų plaukuose galima maždaug apie 90 dienų. Tokia žinia gali būti netikėta, tačiau tokia yra tiesa, kad plaukų folikuluose alkoholį po paskutiniojo vartojimo galima aptikti net iki trijų mėnesių.

Atliktas plaukų folikulų tyrimas tiksliai negalės nurodyti, kiek per laikotarpį buvo išgerta alkoholinių gėrimų. Testas taip pat nerodys jokio teigiamo alkoholio aptikimo atsakymo, jeigu bus suvartota vos viena ar dvi taurės gėrimo.

Nors kasdienybėje netenka dažnai su tokiais tyrimais susidurti, o ypač tirti plaukuose užsilikusio alkoholio kiekio, tačiau tokie tyrimai dažniausiai naudojami reabilitacijos centruose, siekiant patvirtinti arba paneigti asmens abstinencijos laikotarpį, leidžiantį nustatyti tolimesnį gydymo planą.