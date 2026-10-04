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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pasakė, ką daryti su pelargonijomis žiemą: užsirašykite iš karto

2026-10-04 10:20 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-04 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pelargonijos – vienos mėgstamiausių gėlių soduose, balkonuose ir terasose. Visą vasarą jos džiugina spalvingais žiedais, tačiau atvėsus orams kyla klausimas – ką su jomis daryti toliau? Daugelis pelargonijas sezono pabaigoje tiesiog išmeta, manydami, kad kitais metais teks pirkti naujus augalus. Tačiau to daryti nebūtina – tinkamai paruoštos pelargonijos gali sėkmingai peržiemoti ir kitą sezoną vėl gausiai žydėti.

Pelargonija (Nuotr. valstietis.lt)
GALERIJA (5)

Pelargonijos – vienos mėgstamiausių gėlių soduose, balkonuose ir terasose. Visą vasarą jos džiugina spalvingais žiedais, tačiau atvėsus orams kyla klausimas – ką su jomis daryti toliau? Daugelis pelargonijas sezono pabaigoje tiesiog išmeta, manydami, kad kitais metais teks pirkti naujus augalus. Tačiau to daryti nebūtina – tinkamai paruoštos pelargonijos gali sėkmingai peržiemoti ir kitą sezoną vėl gausiai žydėti.

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Yra net keli būdai, kaip šiuos augalus išsaugoti per žiemą, todėl verta išsirinkti tinkamiausią pagal vietą ir galimybes, rašoma southernliving.com.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pelargonijos

Pirmiausia pelargonijas apsaugokite nuo šalčio

Pelargonijos nemėgsta žemos temperatūros, todėl jas į patalpą reikėtų perkelti dar prieš pirmąsias šalnas. Lauke augančias pelargonijas galima atsargiai iškasti, o auginamas vazonuose – tiesiog pernešti į vidų.

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Prieš perkeliant augalus verta juos apžiūrėti ir pašalinti nudžiūvusius lapus bei žiedus. Taip pat naudinga šiek tiek patrumpinti per daug išaugusius stiebus.

Toliau galima rinktis vieną iš trijų žiemojimo būdų.

1. Žiemojimas ramybės būsenoje

Vienas iš būdų – pelargoniją žiemai iškasti ir laikyti beveik be žemių. Iškaskite augalą prieš pirmąsias šalnas ir atsargiai nukratykite nuo šaknų likusį dirvožemį.

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Tuomet augalą patrumpinkite maždaug trečdaliu, pašalinkite nudžiūvusius lapus ir žiedus. Jei norite, galite keletą dienų palikti augalą išdžiūti pavėsyje – tai gali padėti išvengti pelėsio laikymo metu.

Paruoštą pelargoniją galima laikyti popieriniame maišelyje arba dėžėje. Svarbiausia, kad vieta būtų vėsi, tamsi ir apsaugota nuo šalčio – tam gali tikti rūsys, garažas ar kita nešildoma, tačiau šalnų nepasiekiama patalpa.

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Žiemą augalo nereikia nuolat laistyti. Tačiau jeigu stiebai ar šaknys pradeda raukšlėtis ir atrodo pernelyg išdžiūvę, šaknų gumulą galima maždaug valandai pamirkyti vandenyje.

Atėjus pavasariui, augalą reikėtų apkarpyti iki sveiko, žalio audinio – taip paskatinsite naują augimą.

2. Pelargonijas žiemai perkelkite į vazonus

Kitas būdas – pelargonijas žiemą auginti vazone. Jeigu augalas augo lauke, prieš šalnas jį galima iškasti ir persodinti į vazoną su šviežia žeme. Svarbu pasirinkti indą su drenažo skylėmis, kad nesikauptų vanduo.

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Jeigu pelargonija visą vasarą augo vazone, dar paprasčiau – jį galima tiesiog perkelti į patalpą. Prieš tai augalą patartina patrumpinti maždaug trečdaliu ar net perpus.

Žiemą pelargonijoms reikėtų parinkti kuo šviesesnę vietą. Tam tinka saulėta palangė arba auginimo lempos. Tačiau augalą reikėtų laikyti vėsiau – optimali dienos temperatūra gali būti apie 15–19 laipsnių.

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Svarbu pelargonijos nestatyti prie radiatoriaus ar kito stipraus šilumos šaltinio. Žiemą augalą taip pat reikėtų laistyti saikingai – palieti pakanka tada, kai žemė palietus atrodo sausa. Šaltuoju metų laiku tręšti pelargonijų nereikia.

3. Pasiimkite pelargonijų auginių

Jeigu neturite vietos visam dideliam augalui, galima išsaugoti bent jo dalį – pasiimti auginių. Tam nuo sveiko augalo aštriu, švariu peiliu nukirpkite maždaug 7–10 centimetrų ilgio stiebo galiuką.

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Nuo apatinės augalo dalies pašalinkite lapus. Nupjautą galiuką galima pamirkyti įsišaknijimo hormone, o tuomet įsodinti į nedidelį vazonėlį su drėgnu vazoninių augalų mišiniu.

Kol auginys leidžia šaknis, svarbu palaikyti pakankamą drėgmę. Vazonėlį galima pridengti plastikiniu maišeliu, tačiau reikėtų užtikrinti, kad augalas nebūtų visiškai uždarytas be oro patekimo.

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Auginį laikykite šviesioje vietoje, tačiau saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Per stipri saulė gali pažeisti dar silpnus lapelius.

Maždaug po šešių savaičių auginys turėtų būti pakankamai įsišaknijęs, kad jį būtų galima persodinti į atskirą vazoną. Vėliau augalą laikykite šviesioje vietoje ir laistykite tada, kai pradžiūsta dirva.

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Pavasarį pelargonijas į lauką grąžinkite pamažu

Atėjus pavasariui nereikėtų pelargonijų iš karto išnešti į lauką ir palikti visai dienai. Pirmiausia pašalinkite nudžiūvusius lapus, stiebus ar pažeistas šaknis ir apkarpykite augalą iki sveikos žalios dalies.

Jeigu šaknys buvo laikomos beveik be žemių, prieš sodinant jas galima maždaug 30 minučių pamirkyti vandenyje, kad gerai sudrėktų. Tuomet augalą persodinkite į šviežią dirvą.

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Prie lauko sąlygų pelargonijas reikėtų pratinti palaipsniui. Iš pradžių jas galima išnešti į lauką trumpam, vėliau buvimo lauke laiką ilginti. Taip augalas pamažu pripras prie saulės, temperatūros pokyčių ir kitų lauko sąlygų.

Į nuolatinę vietą pelargonijas geriausia perkelti tik tada, kai nebelieka šalnų grėsmės. Gegužę, atšilus orams, vazoninius augalus galima išnešti į saulėtą vietą arba persodinti į gruntą.

Tuomet belieka atnaujinti įprastą laistymą ir tręšimą – tinkamai peržiemojusios pelargonijos vėl gali pradėti augti ir džiuginti spalvingais žiedais visą šiltąjį sezoną.

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