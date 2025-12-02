 
Pamatęs, kokį maistą duoda garsioje Lietuvos valgykloje, žodžių į vatą nevyniojo: „Tokio net šuo neėstų“

Riebus Katinas
2025-12-02 11:20 / šaltinis: Riebus Katinas
2025-12-02 11:20

Mes esame tai, ką mes valgome. Šiuo posakiu vadovaujuosi jau senai ir norėčiau, kad jį ne tik įsimintų, bet ir pasvarstytų apie tai, kas jame užkoduota, tie, kas po šia apžvalga bandys smerkti mane dėl mano išsakytų minčių šiame tekste.

Valgyklos „Šyša“ apžvalga (nuotr. Riebus Katinas)
19

12

Apie valgyklą „Šyšą“ girdėjau jau senai, net teko matyti kelių influencerių liaupses šiai maitinimo įstaigai, tad vieną dieną ją išbandyti nuvykau ir aš.

Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt

Valgyklos „Šyša“ apžvalga
Apžvalga

Užsukome per pačius pietus, tai nuo žmonių valgykloje buvo net „tiršta“.

Kadangi darbo metu užbėgusios pavalgyti moterytės buvo be vakarinių makiažų ar balinių suknelių, o ponai be smokingų, tai salės nuotraukų daug nepamatysite, nesinori žmones provokuoti juos viešai parodant nepasipuošusius.

Pasirinkimas nedidelis, bet ką paskanausime sugalvojame greitai, į bendrą užsakymą įtraukdami daugelio išliaupsintą kiaulienos šnicelį – giriamą dėl jo kainos ir skonio.

Įdomus aptarnavimas šioje valgykloje, darbuotojos dėl prasto patalpos išplanavimo galvas gauna kaišioti iš už kolonos ir gaudydamos klausiančių klientų žvilgsnius rinkti užsakymus.

O jau vėliau klientai bando susigaudyti, iš kurios kolonos pusės bus paduotas jų užsakymas.

Gal ne pirmą kartą čia valgantys tokio jausmo nepatiria, bet mes čia apsilankę pirmą kartą būtent taip bendravome su darbuotojomis, kol „susigaudėme“ sriubas ir pagrindinius patiekalus.

Jei skaičiuoti pietų kainą be gėrimo, tai suvalgyti sriubą kartu su pagrindiniu patiekalu už 5 € su centais, sakyčiau, prie šių dienų kainų yra pigu.

Meniu pasirinkimas

Tad aptarę finansinę pusę pereikime prie maistinės vertės.

Šviežių kopūstų sriuba – 1,10 €

 

Perlinių kruopų sriuba – 1,10 €

 

Nors sriubos ir skirtingos, bet aptarinėdamas kiekvieną atskirai parodyčiau didžiulę nepagarbą šio teksto skaitytojams.

Abi sriubos be skonio ir jos puikiai galėtų atitikti tos pasakos motyvą, kurioje sriubą išverda iš kirvio.

Nekalbant jau apie prieskonių stoką, aš šioje sriuboje pasigedau užmaišytų bent kokių sintetinių kiaulienos ar paukštienos sultinių, jei jau brangu nuvirti kokios jautienos kaulus.

Toks jausmas, kad kopūstų ar perlinių kruopų sriubą užpylė verdančiu vandeniu ir kiek palaukę pradėjo pilstyti klientams.

Daržovių troškinys su kiauliena – 4,50 €

 

Daržovių troškinys su kiauliena buvo vienintelis valgomas patiekalas valgykloje. Aišku. trūko prieskonių, bet lyginant su kitais patiekalais tai buvo aukso medalio vertas patiekalas, kurį sugebėjo pagaminti šios valgyklos virėjos.

Kiaulienos šnicelis – 3,90 €

 

Na ir pagaliau atėjo laikas pakalbėti apie kiaulienos šnicelį, kuriam „ditirambas“ viešoje erdvėje liejo kai kurie Lietuvos influenceriai.

Taip, kaina – 3,90 € – išties maža, bet tai vienintelis dalykas, kuo šis patiekalas ir gali pasigirti.

Teigti, kad šiame patiekale buvo kiaulienos, ar koks procentas jos, o koks kitų priedų, galėčiau atsakyti tik su tuo šniceliu apsilankęs kokioje laboratorijoje, bet aš asmeniškai po vieno šio šnicelio kąsnio nuspėti, iš ko jis gamintas, negalėjau, o antro gabaliuko kišti į burną savyje jau neberadau drąsos.

Manau, tokius šnicelius galima pardavinėti net veganams ar vegetarams, pasakant, kad jie iš sojos mėsos.

Apibendrinimas

Reziumuoju. Pasikartosiu – mes esame tai, ką mes valgome.

Tad mes, nors ir nesame prieš valgyklų maistą, tą dieną alkani gavome vykti pavalgyti kitur.

Vertindamas valgyklą „Šyšą“ 2/5 neturiu tikslo įžeisti ten valgančių, aš tiesiog išsakiau savo nuomonę pasitelkęs savo skonių skalę ir tą paletę maitinimo įstaigų, su kuriomis galiu šią valgyklą lyginti.

Valgykla „Šyša

Turgaus g. 4, Šilutė

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į valgyklos atstovus komentaro. Jį gavę, straipsnį papildysime.

Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt

Budelis
Budelis
2025-12-02 11:46
Sitas zyrnas klounas jau pats nezino ko nori,sudo gabale,zmones eina pavalgyt miniom i sia valgykla ir nesiskundzia,atejo kazkoks nutukes katinas ir aiskina kas skanu o kas ne,atrodo kad tu vienintelis rimtas virtuves sefas,pusk nx ir daryk savo marmalus visokiom soc tinklu aukom
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-12-02 11:27
Valgyklos atitinką visus eu standartus ir visus nato higienos reikalavimus nepatinka neesk sunie
Atsakyti
Ką jau čia
Ką jau čia
2025-12-02 11:35
Už 5+ eur nori gauti viską su skoniais, prieskoniais, virtuvės darbuotojų darbas iš viso nuvertinamas .... Nevalgyk ir nerašyk
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
