Pamatę Sandros užaugintus pomidorus netiki, kad jie tikri: išdavė geriausias veisles

Kai kurios veislės šiemet kaip reikiant nustebino. Naujienų portalui tv3.lt S. Šimkevičė atskleidė, kokias pomidorų veisles išbandė ir kurias rekomenduotų išmėginti visiems – tam, kad taip pat galėtų džiaugtis akyse raibstančiu derliumi.
Veislinius pomidorus augina jau 15 metų
Sandra skaičiuoja, kad veislinius pomidorus augina jau 14–15 metų. Per tą laiką ji išbandė ne vieną šimtą skirtingų veislių, tačiau kasmet šiltnamyje, lauke ar vazonuose atsiranda naujovių.
Moteris juokiasi – kasmet pasižada, kad kartos daugiau išbandytų veislių ir pasisodins tik kelias naujas, bet viskas apsiverčia taip, kad norimų išbandyti veislių atsiranda tiek, jog nelieka vietos senosioms.
Pasakodama apie tai, kaip atsirenka, ką sėti ir sodinti, ji pasakoja, kad renkasi pagal kelis kriterijus.
„Tai yra visų metų darbas. Vos baigiasi derlius – jau pradedi galvoti, ką sodinsi kitais metais. Kitą kartą dar derlius nebūna pasibaigęs, jau nuo rugsėjo galvoji, ką sodinsi, ką turėsi, rašai draugams pomidorininkams iš vienos šalies, iš kitos. <...>
Darbas yra sėdėti ir susiieškoti, ką sodinsi, nes vienas veisles sodini dėl to, kad gražios, kitas – dėl to, kad jų aprašyme nurodyta, jog vaisiai labai skanūs, dar kitas veisles sodini dėl to, kad jų labai gražus pavadinimas. Taip ir renkiesi: pagal išvaizdą, kaip gražiai pavadinimas skamba ir pagal aprašytas skonines savybes“, – šypteli Sandra.
Veislės, stebinančios ir derlingumu, ir skoniu
Be to, ji yra atradusi pasiteisinusias veislių serijas, kurių vis išvedamos naujos – vienos už kitas vis įstabesnės, derlingesnės ir skanesnės.
Pavyzdžiui, šiemet iš „Sgt Pepper’s“ serijos išbandė „Sgt Pepper’s Bronze Noses“ – kiekviena kekė su daugybe vaisių, jų skonis ryškus. Kaip sako Sandra, tikro pomidoro.
„Sgt Pepper’s Bronze Fingers“ taip pat nenuvylė: „Derlingumas didelis, vaisiai skirtingų formų, bet labai gražūs.“
O apibendrindama pasakojimą apie minėtas veisles, alytiškė trumpai teištaria: „Kosmosas, koks derlingumas – ant kekės jų keliolika.“
Šiltnamyje auga ir viena veislė, kurią S. Šimkevičė ilgai „medžiojo“ – „Baton de Fertelite“. Juos ji vadina grožio etalonu: vaisiai – įdomios formos, nelygios odelės ir nuostabaus rašto.
Grožiu išsiskiria ir „Tomatnaja Khrizantema“. Jau vien pavadinimas skamba lyg ne pomidoro, o gėlės – lygiai taip pat ir vaisiaus forma: galima pagalvoti, kad tai gėlės žiedas, o ne daugelio pamiltas pomidoras.
Pasiteisinęs pasirinkimas – ir Sofios Saakovos išvestos veislės. Štai pernai sodino „Sweet Caramel Sofia“ – pomidorai tokie saldūs, kad vietoj saldainio galima valgyti prie kavos. Augino ir „Sofia’s Fire Comet“.
Šiemet ją pakeitė „Ginger Comet“ – veislė itin derlinga, o vaisiai pasakiškai skanūs, saldūs. Dar viena naujovė – „Ochre Veil“.
„Ne tik graži, atrodo lyg dailininko teptuku nutapyta, bet skonis visai neprimena pomidoro – jaučiasi moliūgo poskonis“, – priduria ji.
„Man labai patinka ir „Rebel Starfighter“ serija. Pernai „Kayleigh Anne“ sodinau, šiemet – „Kayleigh Anne Pink“, „VD-21“, „VD-16 Yellow“ – visos baisiai gerai dera visada, todėl ir renkuosi tęstinumą tų serijų, jeigu tik gaunu“, – pasakojo S. Šimkevičė.
Vyšninių pomidorų veislės
Mėgstantiems vyšninius pomidoriukus Sandra dalijasi įžvalgomis ir apie juos. Šiemet stipriai nustebino „Stormin Norman“ – ir skoniu, ir derlingumu. Ji aiškina, kad nors multiflora tipo kekių veislės visada derlingos, vaisių būna nuo 40 iki 140, bet šią vasarą derlius – kaip niekad geras.
„Kita veislė „čeriukų“ – „Zebra Lemonade“. Krūmas labai labai augus – jau dabar 2,5 metro. Pradžioj galvojau: „Ech... Vaisiai nedideli, kekėse jų po 9–11, nieko blatno.“ Bet kai paragavom...
Pirmus pernokinom – tai jautėsi medaus poskonis, kiti „Sprite“ limonadą priminė, o jau įdomumas pačio pomidoro... Lyg odelė permatoma būtų. Tokios išvaizdos ir skonio niekada jokio pomidoro nesu auginusi“, – vyšninių pomidorų veislę gyrė pašnekovė.
Vazonuose taip pat netrūksta naujovių, o labiausiai iš visų stulbina pomidorai garbanotais lapais. Anksčiau augindavo raudonais vaisiais, šiemet jau turi išskirtinių – su antocianu, t. y. mėlynų, juodų, margų:
„Garbanotus anksčiau kartodavau tuos pačius kiekvienais metais, o šiemet pasisodinau keturias naujas. Jau žinau, kad jos augs ir kitais metais, ir dar kitais – tikrai. Jau net mano vyras pasakė: patys gražiausi, kiek esu matęs, pomidorai – ir lapai, ir vaisiai.“
Kai kurios pomidorų veislės sukėlė audrą internete
Kalbėdama apie žemaūges veisles, alytiškė juokiasi, kad dvi šiemet sukėlė tikrą audrą internete. Viena jų – „Crow’s Eye“, kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia „Varno akis“. O kaip išduoda pats pavadinimas – pomidorai juodi it naktis.
Kita žemaūgė veislė – „Smailik“, apsipylusi nesuskaičiuojamu kiekiu vaisių. „Jis determinantinis, kokių 80 centimetrų aukščio užaugantis, pasodintas pas mane kibire, didelėje talpoje.
Daug kas, pamatę, sakė: „Netikra, tai yra dirbtinis intelektas, tokių negali būti.“ Reikėjo nufilmuoti ir įkelti vaizdo įrašą, kad žmonės patikėtų, jog taip gali užaugti pomidorai“, – juokiasi Sandra.
Ne ką mažiau stebina ir jos auginami koloniniai pomidorai – šiemet jų augina keturias veisles. Gyvai pamatę juos, daugelis iškart suskumba sakyti, kad užpuolė amarai – mat atrodo, jog nelikę lapų.
„Jie tokie yra – beveik be lapų patys auga. Lapas kaip „pompomsas“ – mažas, kiaušinio dydžio, susiraukšlėjęs darinukas yra jo lapas“, – paaiškino S. Šimkevičė.
Kasmet vietą šiltnamyje ar lauke atranda ir kokia nors hibridinė veislė, tačiau dažnai paprasčiausiai nuvilia – būna, kad prastai dera. Kiti, jei ir priaugina daug pomidorų, skoniu ne itin džiugina.
Tad Sandra suskumba paneigti ir išsklaidyti apie veislinius pomidorus vyraujančius mitus – esą jie labiau serga nei hibridai ar duoda prastesnį derlių. Svarbiausia – nebijoti paeksperimentuoti, išbandyti įvairias veisles ir atrasti savo mylimiausias.
