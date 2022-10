Pamatę, ką į katedrą atsinešė karalius, žmonės prapliupo juokais: „Legenda“

Naujasis karalius ir karalienė konsortė apsilankė Landafo katedroje, kur dalyvavo maldos ir apmąstymų mišiose, skirtose pagerbti jo mirusią motiną ir ilgiausiai valdžiusią monarchę karalienę Elžbietą II.

Paskutinėje kelionės po keturias šalis stotelėje karalius Karolis III ir Camilla pasirašė lankytojų knygoje ir, laimei, šįkart rašiklis nepastatė naujojo karaliaus į nepatogią situaciją, rašo indy100.com.

Vienas žmogus pakomentavo: „Kiekvieną kartą, kai stebiu, kaip karalius Karolis kalba su rašikliu, jaučiu tiek džiaugsmo ir laimės. Legenda.“

„Gražu, – rašė kitas. – Ir koks palengvėjimas, kad rašiklis šįkart pakluso.“

Trečiasis juokavo: „Karalius Karolis į Velsą atsivežė savo rašiklį. Akivaizdu, kad greitai mokosi...“

King Charles and Queen Camilla sign the Visitors’ Book in the Cathedral.



This book has a lot of royal significance.



It was signed by Prince William back in 1991 when he was just eight-years-old - his first official engagement. pic.twitter.com/Y59CbVB51x