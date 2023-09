Pamačiusi, kas vyksta prie mokyklos, kaunietė rėžė atvirai: „Atsibuskite pagaliau“

Kiekvieną dieną tenka važiuoti į darbą pro mokyklą, kurioje mokosi vaikai iki aštuntos klasės. Aš nieko prieš, kad tėvai atveža vaikus į mokyklą, suprantu, kad kai kurie gyvena toliau, o gal ir kai kuriems vaikų mokykla pakeliui į darbą.

Jau daugybę metų važiuoju pro šią mokyklą, bet kiekvienais metais mane vis labiau stebina tėvų elgesys. Automobilių daug, eismas tikrai nemenkas, o jie tiesiog sustoja viduryje gatvės ir vaikai šokte šoka pro duris, dar net nespėjus sustoti.

„Atsibuskite pagaliau“

Aš suprantu, kad norisi viską padaryti greičiau, į mokyklos kiemą įsukti ne visada patogu, bet ar normalu yra šitaip, atsiprašant, išmesti vaikus viduryje gatvės? Dar baisiau, kai paleidžia sustoję prie perėjos, o vaikai neria per ją nė nesižvalgydami.

Per tą skubėjimą ir patogumo ieškojimą visai pamirštame svarbiausią dalyką – vaikų saugumą! Niekada nežinia, kada gali įvykti kraupi nelaimė. Nejaugi tikrai reikia kokio baisaus įvykio, kad pagaliau susimąstytume?

Minutė šen ar ten įsukant į kiemą ir saugiai paleidžiant vaiką tikrai nieko nepakeis, per tą laiką kalnų nenuversite. Be to, koks pavyzdys rodomas vaikams... Na baisu, ne tas žodis. Tėvai, atsibuskite pagaliau ir pradėkite atsakingiau žiūrėti į savo vaikus!

Autorius: skaitytoja Rimantė