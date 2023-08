Vairuotojams nuo rugsėjo 1-osios – pokyčiai keliuose: įspėjimą kiekvienam siunčia ir policija

„Žinių radijo“ laidoje „Žalia rodyklė“ apsilankęs saugaus eismo ekspertas Saulius Šuminas pasidalijo pagrindiniais patarimais, kurių, įžengus kalendoriniam rudens laikotarpiui, nevalia užmiršti ne tik vairuotojams, bet ir kitiems eismo dalyviams.

Eisme, ypatingai miestuose, atsitinka daug naujų dalykų, pokyčių, nuo kurių mes šiek tiek atprantame vasarą. Ką reikėtų įsidėmėti?

REKLAMA

REKLAMA

Visiškai sutikčiau su tuo pasakymu, kad mes turbūt visi mokysimės rugsėjo mėnesį. Yra toks teiginys, sakoma, kad atvažiavo studentai, moksleiviai, jiems reikės išmokti maršrutus ir t.t.

REKLAMA

Bet manau, kad mums visiems reikės įsivertinti visiškai kitą laiką, nes laikas tikrai pasikeis. Mes žinome, kad kiekvienais metais, kaip ir su spūstimis, būdavo tik piko valandos. Dabar toks jausmas, kad visa diena yra piko valandos.

Tai vėlgi reikės išmokti planuoti kitaip, pirmas keletą savaičių eksperimentuosime mes visi, kol suprasime, kuris maršrutas geresnis, kada reikia išvažiuoti iš namų ir pan. Laukia iššūkiai, rugsėjis toks yra. Manau, bus įdomu, kiek gi pailgės mūsų kelionė.

REKLAMA

REKLAMA

Niekas turbūt ir nesitiki, kad kas nors pagerės, nes padaugėjo žmonių. Aišku, spūstis pati iš savęs yra tik nepatogus žodis, o turbūt kažkokio didelio pavojaus nėra. Bet yra turbūt ir pavojų – pati rugsėjo 1 d., mes turime šiek tiek perspėti visus, nes tie vaikučiai pabiručiai vis tiek turi savotiškų niuansų ir juos reikia sužiūrėti.

Taip, yra tos fundamentalios, pagrindinės taisyklės, į ką visi vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, ypatingai rugsėjo 1 d. Srautai moksleivių, ypač prie ikimokyklinio ugdymo įstaigų ženkliai padidėja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Reiškia, netikėtumas, kad tie nepilnamečiai vaikai netikėtai išbėgs į gatvę, priims neprognozuojamus sprendimus, jauni žmonės iš principo impulsyvūs, plius prisideda dar mobilūs įrenginiai, kurie dar labiau blaško dėmesį. Tai vairuotojams reikia būti ypatingai atidiems prie mokymo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Kaip ir taisyklės numato, pėsčiųjų perėjose iš anksto sumažinti greitį, šalia mokyklų tikėtis nenumatytų dalykų ir pan.

Tie, kurie veža savo atžalas į mokymo įstaigas, vėlgi yra tam tikri reikalavimai – tiek pats keleivis, tiek vairuotojas turi būti prisisegęs diržą, naudoti vaikų saugos sistemas, jeigu ūgis mažesnis kaip 1,35 m. Tų visų privalomų dalykų reikia laikytis.

REKLAMA

Atvežus vaiką į mokymo įstaigą, vėlgi reikėtų vengti sustoti taip, kad vaikui reikėtų pereiti gatvę, turbūt paprasčiau sustoti toje vietoje, kad jis išliptų į šaligatvio pusę, ne į važiuojamąją dalį, ir visi kiti elementarūs dalykai.

Apskritai patarčiau aptarti patį kelionės planavimą. Nes vėlgi mes kalbame apie skirtingo amžiaus vaikus – vienus atveža tėvai, kiti naudojasi visuomeniniu transportu, treti eina pėsčiomis, kiti naudojasi galbūt paspirtukais, dviračiais, dar kažkokiais dalykais. Visos šios atskiros grupės reikalauja atskiro dėmesio.

REKLAMA

Ir atskiros grupės turėtų kažkaip sutilpti visoje judėjimo erdvėje. Kitas dalykas – to, ko dabar nebuvo vasaros metu nevykstant mokslams, tai tikrai atsiras, kai dalyje gatvių vairuotojai sustoja visiškai bet kaip, uždarydami eismą. Turbūt reikėtų visiems palinkėti kantrybės ir sustojančiam pagalvoti, kad neuždarytum viso miesto.

Taip, sutikčiau. Pirmiausia – saugumas. Vėlgi pasižiūrėjau kažkiek statistikos, kad apie 50–60 eismo įvykių per mėnesį nutinka, ypatingai rugsėjo mėnesį. Norėtųsi, kad bent jau tie įvykiai, neduok Dieve, jei ir įvyks, tai be skaudžių pasekmių. Vėlgi grįšiu prie tų pasyvių saugos priemonių, kurios naudotinos, kaip diržai, atšvaitai, kadangi vėl prasideda tamsus paros metas, jie būtinai reikalingi.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vairuotojams tas atidumas yra be galo svarbus. Ir, aš manau, labai svarbu suprasti, kad jeigu nuo mažų dienų tu pripratini savo atžalą sekti saugos diržą, jis neturi problemų visą gyvenimą.

Aptarkime tą rudenišką vairuotojo veiksmų planą, ką reikėtų žinoti, pasiruošti, kad nebebūtų per vėlu.

Būk kelyje matomas. Transporto priemonė – dviratis, paspirtukas – turi turėti žibintus, šviečiančius priekyje, gale, atšvaitus iš šono, saugos atributas – šalmas iki 18 metų yra būtinybė, po to rekomenduojama, bet būtinybė bet kuriuo atveju. Tamsiu paros metu neužtenka vien žibintų, veikiančių priekyje, gale, bet reikia ir šviesą atspindinčios liemenės. Tai čia būtini atributai.

REKLAMA

Ką ir paminėjote, svarbu atsižvelgti į besikeičiančias oro sąlygas – šlapia kelio danga, ten, kur yra prikritę lapų, slidu, visa tai daro įtaką saugiam vairavimui.

<...> Tamsiu paros metu vairuotojai vėlgi vėliau pamato šalikele važiuojančius ar dviratininkus, ar paspirtukininkus. Mieste galbūt tai nėra didelė problema, infrastruktūra gerėja, yra atskiri dviračių takai, bet užmiestyje tai vis dėlto ypatingai aktualu. Ir tas atšvaitas, šviesą atspindinti liemenė, tie visi saugos atributai yra tiesiog privalomi.

REKLAMA

Kaip patartumėte elgtis vairuotojams, kalbant apie žieminius transporto priemonės skysčius, padangas – skubėti ar laukti iki paskutinio?

Aš labiau iš anksto pasiruošiu, negu vėliau laukiu siurprizų, tai vėlgi, sakyčiau, būti susiruošus. Su skysčiais dar anksčiau galima susitvarkyti, pasitikrinti, su padangomis – vėlesnis periodas, bet visi kiti atributai kaip skysčiai, kaip ir visi kiti reikalingi dalykai, turėtų būti padaromi anksčiau. Tai tas be abejo yra svarbu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Niekada nesuprasdavau to patarimo, kuomet iškrisdavo pirmas sniegas ar pirma slidi danga, tam, kad priprastumėte, važiuokite ir kažkur pasitreniruokite aikštelėje. Tai aš bandau įsivaizduoti – 200 tūkst. vilniečių išvažiuoja pasitreniruoti kažkur, be to, iki aikštelės dar reikia ir nuvažiuoti.

Mes puikiai žinome, kad kai klimatas staiga pasikeičia, matome, kad automobilio stiklai yra apšalę, ar ne, temperatūra vėlgi – žinome, kad esant mažiau kaip 7 laipsniams, žieminės padangos efektyvesnės. Tai vėlgi pavažiuojame atsargiai, bandome pastabdyti, įvertinti kelio dangą.

REKLAMA

Žinome tas vietas, kur visada būna slidu – kiemuose, kur mažiau išvažinėta, arba kur dažniau stabdoma, pavyzdžiui, prieš sankryžas ir pan.

Policija vykdys patikrinimus

Policija savo ruožtu primena, kad, prasidėjus naujiems mokslo metams, kai po vasaros atostogų kiek primiršę discipliną, tvarką ir rutiną į mokyklas suguža moksleiviai, keliuose gerokai padaugėja transporto priemonių. Policijos pareigūnai kartu su šimtais savanorių visą pirmąją rugsėjo savaitę patruliuos perėjose prie mokyklų ir tikrins vairuotojų blaivumą, rūpinsis viešąja tvarka.

REKLAMA

„Kiekvieno vaiko gyvybė yra neįkainojama, tad turime susitelkti ir padaryti viską, kad keliuose nežūtų nė vienas vaikas. Kreipiuosi į visus vairuotojus, tėvus ir vaikus – būkite atidūs važiuodami ar eidami per pėsčiųjų perėją, prie mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų“, – bendruomenę susitelkti ragina Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

Rūpindamiesi eismo dalyvių saugumu, užtikrindami prevencinę ir šviečiamąją veiklą, policijos pareigūnai ne pirmus metus bendradarbiauja su mokyklų atstovais, socialiniais partneriais, įtraukia dvasininkiją ir pilietiškus bendruomenės narius. Šiemet vėl aktyviai įsitrauks Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai, patyrę ir jaunieji policijos rėmėjai, Lietuvos šaulių sąjungos savanoriai. Kartu su policijos pareigūnais jie teiks pagalbą iš anksto numatytose vietose.

REKLAMA

REKLAMA

Raudonojo Kryžiaus savanoriai pasitelkti 15 šalies miestų. Iš viso savanoriai turės 117 budėjimų. Pareigūnai kartu su savanoriais patruliuos šalia mokyklų esančiose pėsčiųjų perėjose iki rugsėjo 8 d., kai kur ir visą rugsėjį.

Rugsėjį bus vykdomos trumpalaikės prevencinės priemonės, skirtos jauno amžiaus vairuotojams (moksleiviams, studentams), bus tikrinama, ar turima teisė vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę, ar naudojami saugos diržai, saugos šalmai. Policija kreips dėmesį į tai, kaip nepilnamečiai, vairuojantys dviračius, elektrinius paspirtukus, mopedus, laikosi Kelių eismo taisyklių reikalavimų. Taip pat bus tikrinama, ar pagal amžių jie gali vairuoti tam tikrą transporto priemonę, ar dėvi saugos šalmus, ar elektriniu paspirtuku neveža keleivio ir pan.

Taip pat bus atkreiptas dėmesys į tas transporto priemones, kuriomis į mokyklas vežami vaikai. Bus tikrinamas mokyklinių, maršrutinių autobusų ir kitų transporto priemonių, vežančių vaikus į mokyklas ir iš jų, vairuotojų blaivumas.

Lietuvos policija primena, kad vaikus vežančių mokyklinių autobusų vairuotojai arba kitas vaikus lydintis asmuo (ne jaunesnis kaip 18 metų) turi griežtai užtikrinti saugų vaikų įlipimą į transporto priemonę ir išlipimą iš jos, vaikų skaičių autobuse pagal sėdimas vietas ir saugos diržų naudojimą.

REKLAMA

Privaloma jaunesnius kaip 10 metų vaikus prireikus pervesti į kitą kelio pusę, jiems priminti, kad, tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui būdami kelkraštyje ar važiuojamojoje kelio dalyje, privalo turėti šviečiantį kitiems eismo dalyviams matomą žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

Lietuvos kelių policijos tarnybos Eismo įvykių informacinės sistemos pirminiais duomenimis, 2023 m. sausio‒liepos mėn. šalies keliuose įvyko 1 641 eismo įvykis, kuriuose nukentėjo žmonės. 21 proc. eismo įvykių nukentėjo nepilnamečiai. Žuvo 5 nepilnamečiai (vienas pėsčiasis ir keturi keleiviai). Sužeisti 337 nepilnamečiai (108 pėstieji, 68 dviračių ir 17 mopedų vairuotojų).

Visą pokalbį galima išklausyti ČIA: