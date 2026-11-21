VU MF Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Insulto centro vadovas, gydytojas neurologas doc. dr. Aleksandras Vilionskis pabrėžia, kad insulto riziką lemia daugybė veiksnių, tačiau dalį jų galima kontroliuoti. Laiku pastebėtos sveikatos problemos, tinkamas jų gydymas ir kasdieniai įpročiai gali padėti sumažinti tikimybę susidurti su šia liga.
Dažniausiai insultą sukelia užsikimšusi kraujagyslė
Insultas įvyksta sutrikus smegenų kraujotakai. Taip nutinka, kai kraujagyslė užsikemša ir kraujas nebegali tinkamai pasiekti tam tikros smegenų dalies arba kai kraujagyslė plyšta ir kraujas išsilieja į smegenis. Nuo šių mechanizmų priklauso ne tik insulto tipas, bet ir gydymo galimybės.
„Dažniausiai insultas įvyksta dėl to, kad kraujagyslė užsikemša. Tai sudaro maždaug 85 procentus visų insultų, o 15 procentų įvyksta dėl to, kad kraujagyslė plyšta“, – aiškina A. Vilionskis.
Pasak jo, kraujagyslės plyšimas dažnai susijęs su negydoma arterine hipertenzija – padidėjusiu kraujospūdžiu. Kita galima priežastis – cerebrinė amiloidinė angiopatija, kai baltymas, vadinamas amiloidu, kaupiasi smegenų kraujagyslių sienelėse. Ši liga dažniau pasitaikanti vyresnio amžiaus žmonėms.
Tuo metu kraujagyslių užsikimšimą gali lemti įvairūs sveikatos sutrikimai. Tarp svarbiausių rizikos veiksnių gydytojas išskiria padidėjusį kraujospūdį, cholesterolio apykaitos sutrikimus, rūkymą, nutukimą, cukrinį diabetą ir širdies ritmo sutrikimus.
Insultas gresia ne tik vyresniems žmonėms
Nors insulto tikimybė didėja su amžiumi, vien metų skaičius neparodo visos rizikos. Reikšmės turi ir bendra žmogaus sveikatos būklė, gretutinės ligos bei gyvenimo būdas. Kai kuriuos rizikos veiksnius galima koreguoti, todėl jų kontrolė svarbi ir jaunesniame amžiuje.
„Kuo žmogus turi daugiau rizikos veiksnių, tuo didesnė rizika patirti insultą. Amžius taip pat yra rizikos veiksnys, kurio mes negalime pakeisti. Be abejo, vyresnio amžiaus žmonės turi didesnę riziką patirti insultą“, – sako A. Vilionskis.
Gydytojas atkreipia dėmesį, kad skirtingi rizikos veiksniai insulto tikimybę didina nevienodai. Pavyzdžiui, prieširdžių virpėjimas – širdies ritmo sutrikimas, didina insulto riziką 5–6 kartus, o esant protezuotam mitraliniam vožtuvui – iki 17 kartų.
Pasak specialisto, šis sutrikimas dažnesnis vyresniame amžiuje. Jo nurodytais duomenimis, prieširdžių virpėjimas nustatomas maždaug 9–10 proc. vyresnių nei 60 metų žmonių, o tarp vyresnių nei 80 metų žmonių paplitimas siekia apie 15 proc.
Kiti rizikos veiksniai (arterinė hipertenzija, dislipidemija) insulto riziką didina mažiau, tačiau jų paplitimas yra žymiai didesnis.
Gydymas priklauso nuo insulto tipo ir laiko
Įvykus insultui, gydymo galimybės priklauso nuo to, kas sukėlė smegenų pažeidimą. Vieno gydymo būdo, tinkamo visiems pacientams, nėra. Todėl itin svarbu nustatyti insulto tipą, įvertinti smegenų pažeidimą ir kuo greičiau pradėti tinkamą gydymą.
„Priklauso nuo insulto priežasties. Aišku, jeigu tai yra kraujavimas, tai, deja, šiandien kažko ypatingo pasiūlyti negalime. Dažniausiai taikomas simptominis gydymas ir tam tikrų rizikos veiksnių korekcija“, – aiškina A. Vilionskis.
Išeminio insulto, kuris įvyksta užsikimšus kraujagyslei, atveju kai kuriems pacientams gali būti taikomas reperfuzinis gydymas. Jo tikslas – kuo greičiau atkurti kraujo tekėjimą į smegenis. Tam gali būti skiriami krešulį tirpdantys vaistai arba atliekama mechaninė trombo pašalinimo procedūra.
Vis dėlto net ir atkūrus kraujotaką kraujagyslėje ne visada pavyksta išvengti smegenų pažeidimo. Gydymo rezultatas priklauso nuo daugelio aplinkybių, įskaitant tai, kiek laiko smegenys negavo pakankamai kraujo.
Kokios pasekmės lieka po insulto?
Insulto pasekmės gali būti labai skirtingos – nuo visiško pasveikimo iki sunkios negalios ar mirties. Tai priklauso nuo pažeidimo dydžio, vietos smegenyse, gretutinių ligų ir kitų veiksnių. Net palyginti nedidelis pažeidimas gali turėti didelių padarinių, jeigu paveikiama už svarbias organizmo funkcijas atsakinga smegenų sritis.
„Jeigu kalbame apie išeminį insultą, tai, skaičiuojant trijų mėnesių mirštamumą, jis sudaro maždaug 15 procentų. Maždaug 15–20 procentų pacientų visiškai pasveiksta, o likusi dalis lieka su tam tikra negalia – nuo sunkios iki lengvos“, – teigia gydytojas.
Pasak jo, galvos smegenų kraujavimo atveju prognozė paprastai būna prastesnė. Gydytojo pateikiamais duomenimis, mirštamumas gali siekti apie 40 proc., o visiškai pasveiksta maždaug dešimtadalis pacientų. Vis dėlto šie skaičiai nereiškia, kad kiekvieno paciento baigtis bus tokia pati. Daug priklauso nuo individualios situacijos ir to, ar pavyksta laiku atkurti kraujotaką.
„Jeigu pacientui taikomas reperfuzinis gydymas – skiriami vaistai arba mechaniniu būdu pašalinamas trombas, – tada šansų, kad paciento būklė bus geresnė ir rezultatai bus geresni, yra daugiau“, – sako A. Vilionskis.
Tačiau gydytojas pabrėžia, kad kraujotakos atkūrimas savaime negarantuoja visiško pasveikimo. Jei smegenų audinys jau yra negrįžtamai pažeistas, vien kraujagyslės atvėrimo gali nepakakti.
Insulto riziką mažinti padeda kasdieniai įpročiai
Nors visų insulto rizikos veiksnių pašalinti neįmanoma, nemažą dalį jų galima kontroliuoti. Tam svarbu ne tik sveikiau maitintis ar daugiau judėti, bet ir reguliariai tikrintis sveikatą bei gydyti jau nustatytas ligas.
„Tai yra, pirmiausia, cholesterolio ir hipertenzijos adekvatus gydymas, dislipidemijos gydymas, cukrinio diabeto adekvatus gydymas, fizinis aktyvumas, dieta, svorio mažinimas, nerūkyti, saikingas alkoholio vartojimas“, – vardija neurologas.
A. Vilionskio teigimu, svarbu stebėti ir pagrindinius sveikatos rodiklius. Jis rekomenduoja bent kartą per metus atlikti bendrą kraujo tyrimą, ištirti cholesterolio koncentraciją ir jo frakcijas, patikrinti gliukozės kiekį kraujyje bei reguliariai matuoti kraujospūdį.
Gydytojas taip pat ragina pasinaudoti širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programomis. Jų metu įvertinama bendra širdies ir kraujagyslių ligų rizika, o prireikus pacientas siunčiamas išsamesniems tyrimams ar jam rekomenduojamas gydymas.
Specialistas pabrėžia, kad insulto prevencija neturėtų prasidėti tik tuomet, kai atsiranda sveikatos problemų. Reguliari sveikatos būklės kontrolė ir laiku pradėtas rizikos veiksnių gydymas gali padėti sumažinti tikimybę patirti šią pavojingą ligą, nes insultas dažniausiai yra jau esamų ligų pasekmė, o ne savarankiška liga.
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