Apie žalingų įpročių vaizdavimą kine portalui tv3.lt plačiau papasakojo kino režisierė Irma Pužauskaitė, o apie tai, kaip tokie vaizdiniai veikia mus, laidoje „Paimk gyvenimą į savo rankas“ kalbėjo medicinos psichologė Saulena Kavaliauskaitė.
Žalingų įpročių romantizavimas filmuose ir nutylimos pasekmės
Pasak psichologės, kine dažnai matome pačius žalingus įpročius, tačiau ne jų pasekmes. Dėl to žiūrovui gali susidaryti įspūdis, kad tokie veiksmai yra įprasta kasdienybės dalis, neturinti rimtesnių padarinių. Ekrane matomas veikėjas gali mėgautis alkoholiu ar kitomis medžiagomis, tačiau retai parodoma, kaip toks elgesys ilgainiui veikia jo gyvenimą ir sveikatą.
„Filmai iš esmės atspindi tai, kas vyksta realybėje. Jie yra toks realybės veidrodis. Tuo pačiu filmuose labai dažnai vaizduojamas vartojimas, bet nevaizduojamos to vartojimo pasekmės. Veikėjas gali gerti vyno taurę kiekvieną vakarą, bet nerodoma, kad taip ir formuojasi priklausomybė“, – teigia psichologė.
Ji atkreipia dėmesį, kad net ir filmuose rodomos alkoholio vartojimo pasekmės neretai pateikiamos per humoro prizmę. Pavyzdžiui, pagirios ar po audringo vakarėlio patiriami sunkumai dažnai tampa komiškomis scenomis, kurios gali iškreipti realų šių patirčių vaizdą. Tokiu būdu žiūrovui gali susidaryti įspūdis, kad net ir nemalonūs vartojimo padariniai tėra linksma vakarėlio istorijos dalis.
„Žmonės nemato tų fizinių išgyvenimų per filmus. Jeigu paimtume komedijas, tai tos pagirios vaizduojamos kaip kažkas linksmo, kiek ten vakar buvo daug smagių įvykių. Tačiau realybėje ar visą laiką taip būna, kad kitą dieną būna labai linksma? Tikrai ne.“
Vis dėlto fizinis diskomfortas – tik viena iš vartojimo pasekmių. Psichologės teigimu, filmuose taip pat retai atskleidžiama emocinė priklausomybės pusė ir sunkumai, su kuriais susiduria nuo įvairių medžiagų priklausomi žmonės. Už ekrane matomų trumpalaikių malonumų slypi ir kur kas sudėtingesni išgyvenimai, kurie dažnai lieka už kadro.
Kita vertus, žalingų įpročių vaizdavimas kine ne visada yra sąmoningas siekis juos romantizuoti. Režisierė Irma Pužauskaitė atkreipia dėmesį, kad kūrėjai dažnai remiasi realybėje atpažįstamais elgesio modeliais, o cigaretė ar alkoholio taurė tampa greitu būdu apibūdinti personažą ir jo aplinką. Pasak jos, kartais tokie elementai atsiranda natūraliai, nes atspindi tai, ką žmonės mato kasdieniame gyvenime.
„Dažnai kine mes matome tai, kas gyvenime vyksta. Kai tu režisuoji, kartais nekvestionuoji dalykų, ką personažas daro. Jie (personažai) tokioj aplinkoj šituos dalykus daro ir kartais tau reikia kažkokio greito veiksmo, ką personažas veikia, ir tikriausiai rūkymas ir alkoholis yra tie tokie greičiausi dalykai. Tokie stereotipiškiausi, ką žmonės daro“, – pasakoja režisierė.
Besikeičiantis žalingų įpročių vaizdavimas šiuolaikiniame kine
Režisierė atkreipia dėmesį, kad prieš kelis dešimtmečius filmuose alkoholis ir rūkalai itin dažnai buvo pasitelkiami siekiant perteikti vienokį ar kitokį personažo charakterio bruožą. Tokie vaizdavimo būdai ilgainiui tapo lengvai atpažįstamais stereotipais, leidžiančiais žiūrovui vos per kelias scenas susidaryti įspūdį apie veikėją.
„Jeigu kalbėti apie filmus, gal tokios ne pačios geriausios kokybės, tai tiesiog yra standartas, į kurį einama. Jeigu tai yra blogiukas arba blogas personažas, tai bus vartojami narkotikai. Tai bus kokainas, dar kažkas... Tai yra tas stereotipas. Tai per tuos stereotipus dažnai parodai greičiau personažą. Tėvas grįžęs namo geriantis, kuris turi labai daug įtampos darbe – vienas stereotipas. Gal sunkiau, sakyčiau, su cigarete pas moterį. Tas stereotipas yra fatališka kažkokia moteris, ar ne? Bet yra stereotipai“, – teigia režisierė.
Tiesa, I. Pužauskaitė pastebi, kad pastaruoju metu žalingų įpročių vaizdavimo filmuose ir serialuose sparčiai mažėja. Menininkė svarsto, kad tam įtakos gali turėti tiek besikeičiantys kūrinių užsakovų reikalavimai, tiek jaunesnės kartos požiūris į tokius vaizdinius.
„Bendra tendencija, kurią aš pastebiu, kad yra mažiau visko. Nežinau kodėl – ar dėl to, kad, pavyzdžiui, tie, kas užsako kažkokius serialus ar kūrinius, prašo nerodyti vartojimo arba rūkymo, ar tai susiję su jaunąja karta, kuriuos tai trigerina (liet. sukelia emocinę reakciją) ir jie nenori į tai žiūrėti.“
Žalingų įpročių vaizdavimas ir skirtingas poveikis žiūrovams
Tai, kaip žiūrovas priims ekrane matomą veikėją, gali priklausyti ir nuo jo paties požiūrio į žalingus įpročius. Psichologė S. Kavaliauskaitė atkreipia dėmesį, kad išankstinės nuostatos apie medžiagų vartojimą gali turėti įtakos tam, kaip vertiname vieną ar kitą veikėją. Žmogus, kuris į vartojimą žvelgia palankiau, gali visiškai kitaip priimti tokį personažą nei tas, kuris turi neigiamą požiūrį į žalingus įpročius.
„Jeigu žmogus turi teigiamą požiūrį, tai gali tą veikėją matyti kaip įdomesnį, nes jis kompleksiškesnis. Dėl to, man atrodo, kine ir yra mėgstami tokie kompleksiški, problemų turintys veikėjai, nes juos tiesiog įdomiau žiūrėti“, – sako S. Kavaliauskaitė.
Panašios nuomonės laikosi ir režisierė. Anot jos, žalingų įpročių vaizdavimas gali būti prasmingas tada, kai jis yra pagrįstas personažo istorija ir dramaturgija. Svarbu ne vien parodyti, kad veikėjas vartoja alkoholį ar kitas medžiagas, bet ir atskleisti, kodėl jis taip elgiasi, ką tuo metu išgyvena ir kokią vietą toks elgesys užima jo gyvenime.
„Man atrodo, viskas yra prasminga ir naudinga, jeigu tai ateina iš dramaturgijos ir personažo. (...) Jeigu, pavyzdžiui, personažas yra susimąstęs, kodėl jis kiekvieną vakarą išgeria, tai gali būti, kad prieš gerdamas kažkaip bandys galbūt negerti arba ne kiekvieną vakarą gers, bet tada jau pasidaro dramaturgija personažo ir tai yra gilesnė scena“, – pasakoja režisierė.
Be to, I. Pužauskaitė teigia, kad du skirtingi žiūrovai, matydami tą patį vaizdinį, gali iš jo išsinešti visiškai skirtingus jausmus ir supratimą. Vienam ekrane vaizduojami žalingi įpročiai gali surezonuoti, sukelti susidomėjimą ar paskatinti tam tikrą elgesį, o kitam – nesukelti jokios reakcijos. Todėl, pasak režisierės, net ir prevencinės žinutės ne visada pasiekia tikslą.
Ji prisimena ir savo patirtį mokykloje, kurioje netrūko renginių, skirtų kalbėti apie alkoholio ir rūkymo žalą. Vis dėlto tokios iniciatyvos jai pačiai didesnio poveikio nepadarė, todėl režisierė abejoja, ar vien informacijos pateikimas gali pakeisti kiekvieno žmogaus požiūrį.
„Yra labai daug reklamų, kurios yra skirtos prevencijai, jos visiškai neveikia. Galiu sakyt, iš savo patirties, kad mokykloj buvo daug renginių apie prevenciją, apie alkoholio žalą, apie rūkymo žalą, ir man tai visiškai nieko nepaveikė. Ir galbūt didžiosios dalies tai irgi visiškai nepaveiks.“
Vis dėlto, kalbėdama apie žalingų įpročių vaizdavimą kine, I. Pužauskaitė pabrėžia, kad svarbu nepamiršti ir skirtumo tarp personažo elgesio bei priklausomybės. Vien tai, kad ekrane matomas žmogus vartoja alkoholį ar kitas medžiagas, dar nereiškia, kad jis yra nuo jų priklausomas. Todėl, režisierės nuomone, kiekvienas toks veiksmas turėtų būti vertinamas platesniame personažo istorijos kontekste.
„Aišku, norėtųsi, kad viskas būtų labai prasminga. Kiekvienas veiksmas kine ir jos turėjimas tos dramaturginės linijos. Bet ne kiekvienas žmogus, kuris geria vyną, yra priklausomas nuo alkoholio. Ne kiekvienas žmogus, kuris parūko žolės, yra priklausomas nuo žolės.“
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