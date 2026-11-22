Šio gėrimo išpopuliarėjimas rodo „sveikesnio gyvenimo būdo“ šalininkų skaičiaus augimą, rašoma dailymail.co.uk.
Kas slypi butelyje: nealkoholinio alaus rizikos
Tačiau naujausi mokslininkų tyrimai meta rimtą šešėlį. Vokietijos ir JAV mokslininkų atliktas tyrimas rodo, kad nealkoholinis alus toli gražu nėra toks nekenksmingas, kaip dažnai manoma – jis gali padidinti riziką susirgti 2 tipo diabetu, nutukimu bei širdies ligomis.
Tyrime keturias savaites dalyvavo 44 sveiki jaunuoliai, kurie kasdien gėrė po du 330 ml butelius nealkoholinio alaus arba vandens. Mokslininkai reguliariai tikrino jų kraują, siekdami įvertinti, kaip organizmas reaguoja į šį gėrimą.
Rezultatai, paskelbti žurnale „Nutrients“, nustebino net ir pačius tyrėjus. Paaiškėjo, kad dviejų butelių nealkoholinio alaus per dieną pakanka, kad padidėtų cukraus kiekis kraujyje.
Tokie pokyčiai didina insulino kiekį kraujyje – tai aiškus įspėjimas apie galimą 2 tipo diabeto išsivystymą.
Be to, kai kurių rūšių nealkoholinis arba mažai alkoholio turintis alus padidino žalingojo cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujyje – tai glaudžiai susiję su širdies ligomis.
Tyrimo autoriai pažymi: „Nealkoholinis alus vis dažniau vartojamas kaip alternatyva alkoholiniams gėrimams. Tačiau jo nauda ir rizika dar nėra žinomos.
Mes nustatėme, kad jis daro neigiamą poveikį medžiagų apykaitai, daugiausia dėl jo kalorijų ir cukraus kiekio.“
Kurių rūšių nealkoholinio alaus reikėtų vengti labiausiai?
Tyrimas taip pat atskleidė, kad ne visos nealkoholinio alaus rūšys daro vienodą poveikį:
Kvietinis alus ir mišrūs alūs (maišyti su sultimis ar saldžiais gazuotais gėrimais) buvo kenksmingiausi – jie labiausiai paveikė kraujo rodiklius.
Pilsnerio tipo alus be alkoholio arba su ne daugiau kaip 0,5 % alkoholio buvo šiek tiek mažiau žalingas, bet vis tiek kėlė riziką.
Be to, daugelis nealkoholinių alų turi gana daug kalorijų – tai gali būti dar vienas faktorius, prisidedantis prie nutukimo rizikos.
Išvada – neapsigaukite dėl „be alkoholio“ etiketės
Nors nealkoholinis alus tikrai yra geresnis pasirinkimas nei reguliarus alkoholio vartojimas, tai nėra automatiškai sveika alternatyva.
Kaip rodo tyrimai, svarbu ne tik tai, ko gėrime nėra, bet ir tai, kas jame yra – cukrus, kalorijos ir kitos medžiagos, darančios įtaką organizmui.
Jei siekiate sveikesnio gyvenimo būdo, verta į šiuos gėrimus žiūrėti atsakingai ir rinktis atsargiai – net ir tada, kai etiketė žada „sveikesnį pasirinkimą“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.