Padarykite tai savo rožėms: žiedais džiugins kur kas ilgiau

Kai oras sušyla, rožės greitai praranda drėgmę, nes ji garuoja, o išdžiūvus dirvožemiui gali greitai nuvysti žiedlapiai.

Jei neapsaugosite savo rožių, jų žiedų kiekis gali sumažėti, sutrumpėti žydėjimo laikas, nes žiedai dėl karščio išbluks ir nukris, rašo express.co.uk.

Rožių mulčiavimas – efektyvi apsauga nuo išdžiūvimo

Tačiau Tat, sodininkė ir „Roses in Houston“ įkūrėja, pasidalino paprastu būdu, kaip padėti palaikyti rožių drėgmę, kad jas reikėtų laistyti rečiau.

„Visi girdime patarimus laistyti, laistyti ir dar kartą laistyti vasaros metu. Bet kas, jei nėra lietaus arba negalime taip dažnai palaistyti? Ar tai reiškia, kad jau turime pasiruošti tam, kad žiedų nebus?“ – teigė Tat.

Jos teigimu, geriausias ir paprasčiausias būdas padėti palaikyti drėgmę rožėms – mulčiuoti jas. Tai paprasta sodininkystės technika, kai augalų paviršius padengiamas apsaugančia medžiaga.

Ji pridūrė: „Uždėkite kelis mulčio sluoksnius aplink rožes. Mulčias padeda išlaikyti drėgmę, kad vanduo per greitai neišgaruotų iš dirvožemio po laistymo.

Aš teikiu pirmenybę natūraliam mulčiui be dažų, pavyzdžiui, medžio žievės mulčiui, be to, jis galiausiai suyra ir gerina dirvožemį.“

Rožių mulčiavimas sulėtina drėgmės garavimą, o tai padeda dirvožemiui išlaikyti daugiau drėgmės. Mulčias taip pat izoliuoja dirvožemį, kad jis neperkaistų, todėl augalų šaknys neįkaista ir nėra pažeidžiamos karščio.

Nepriklausomai nuo to, kuo mulčiuojate savo rožes, nepamirškite vasarą kelis kartus per savaitę gausiai palaistyti rožes, kad jos žydėtų visą augimo sezoną.

Geriausias laikas laistyti rožes yra anksti ryte, prieš 9 valandą, arba vakare, po 18 valandos, kai saulė dar nepatekėjusi arba jau nebe tokia kaitri, kad sumažėtų garavimas ir rožės pasisavintų daugiau drėgmės.