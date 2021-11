Padarykite tai savo orchidėjoms – sukraus daug žiedų

Orchidėjos dažnai išsiskiria iš visų augalų, nes žydi ryškiomis ir įvairiomis spalvomis. Specialistai sako, kad sveikas orchidėjas būtina laistyti prieš pat išdžiūnant dirvai.

Svarbu orchidėjas laistyti pagal poreikius, nes jie skirsis nuo išorinių veiksnių, tokie kaip temperatūra. Orchidėjos mėgaujasi drėgme, todėl jei namuose drėgmės mažai, rekomenduojame jas purkšti kasdien ir kas mėnesį patręšti skystomis trąšomis.

Jei stiebai nudžiūvo – nukirpkite, nes dauguma orchidėjų nežydės daugiau nei kartą ant vieno to paties stiebo.

Jei matote, kad orchidėja pradeda džiūti, ją reikia dažniau laistyti ir tręšti, kad augalas atgautų visas reikiamas medžiagas. Nukirpkite pažeistus stiebus ir padėkite orchidėją ten, kur pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Net jei temperatūra pakyla pora laipsnių, augalas dažnai gali pradėti žydėti.

Svarbus laistymas

Populiariąsias kandžių orchidėjas dažniausiai lengva prižiūrėti:

„Žiedų pumpurai nukrenta esant ekstremalioms temperatūroms – jie ypač jautrūs šaltam skersvėjui, todėl šaltu oru nepirkite augalų iš lauko prekystalių ar prekybos centrų foje“, – sako botanikos ekspertai. Nors orchidėjas lengva prižiūrėti, svarbu žinoti, kaip dažnai jas laistyti.

Vidutiniškai daugeliui augalų užtenka, kai juos laisto kartą per savaitę ar kartą per 10 dienų. Laistymas labai priklauso nuo to, kiek vandens augalas sugeria, rašo portalas express.co.uk. Svarbu užtikrinti, kad orchidėja nebūtų perlaistyta.

„Papilkėjusios, susiraukšlėjusios šaknys rodo, kad drėgmės per mažai – apipukškite jas vandeniu, kad padidintumėte drėgmės lygį.“

Lietaus arba kiek pavirintas vanduo geriausiai tinka orchidėjoms, nes jos nemėgsta chloro, kurio gausu vandenyje iš krano. Taip pat specialistai rekomenduoja apipurkšti augalus kambario temperatūros vandeniu.