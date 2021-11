Norite namines gėles išlaikyti per žiemą? Išbandykite šiuos patarimus

Lauke šalta, ir daugelis kambarinių augalų užmigę žiemos miegu. Bet tai nereiškia, kad jiems nebereikia priežiūros – atvirkščiai, kai kuriems augalams žiemos metu gali reikėti ypatingo dėmesio.

Jei tinkamai pasirūpinsite savo kambariniais augalais, jie ne tik praskaidrins jūsų namus šaltuoju metų laiku, bet ir pavasarį pradžiugins naujais žiedais.

Atėjus žiemai reikia būti atsargiems

Lauke darosi vis šalčiau, bet kokios temperatūros reikia namuose, kad kambariniai augalai vešėtų? Pavasarį ir vasarą kambariniams augalams temperatūros reguliuoti beveik nereikia. Tačiau atėjus žiemai reikia būti atsargiems, kad augalams nebūtų per šalta arba jie negautų per daug nuo radiatorių sklindančios šilumos. rašoma express.co.uk

Sodininkystės ekspertė Deni Turnes iš „Bunches“ sako: „Temperatūros reguliavimas namuose žiemą yra labai svarbus dalykas augalams, nes šalti skersvėjai ar temperatūros svyravimai namuose gali išbalansuoti kambarinių augalų pusiausvyrą.“

Taigi, gali prireikti pertvarkyti savo kambarines džiungles, kad visi augalai sėkmingai išgyventų žiemą. Jei namuose yra vėsesnių vietų, pavyzdžiui, ant palangių arba prie išorinių namo sienų, gera mintis ten esančius augalus perkelti kur nors kitur. Gėlėms geriausiai tinka 15–18 laipsnių Celsijaus temperatūra.

Svarbiausias dalykas – apsaugoti augalus nuo per didelių temperatūros svyravimų, taigi, jiems turi būti nei per šalta, nei per šilta. Tai reiškia, kad augalus reikia laikyti atokiai ir nuo šilumos šaltinių – radiatorių ar židinių, nes tokiose vietose jie gali perkaisti.

Namų šildymas tikrai gali jiems būti kenksmingas. Šildymas išsausina orą, o tai augalams kelia stresą. Tikrai pastebėsite, kaip augalas kenčia nuo sauso oro, nes lapai pradės riestis, išbluks, įgaus gelsvą ar rusvą atspalvį. Nuo tokios sausros augalus gali išgelbėti oro drėkintuvas – jį naudojant taip nereikės rizikuoti, kad augalus perlaistysite – tai viena iš dažniausių problemų žiemos laikotarpiu.

Jei į oro drėkintuvą investuoti nenorite, tuomet savo tropinius augalus galite susinešti į vonią, kai ruošiatės maudytis duše ar vonioje. Nėra reikalo augalų maudyti – permirkę jie tikrai nebus patenkinti, bet tiesiog palikite juos vonioje, kol maudotės – jiems tikrai pravers drėgnas vonios oras. Kurį laiką augalus palaikykite vonioje, o po to perkelkite juos atgal į jiems skirtą vietą.

Štai svarbiausi patarimai, kaip rūpintis augalais žiemą:

1 – Augalus patraukite nuo skersvėjų ir šaltų vietų

2 – Nelaikykite augalų šalia radiatorių, šildytuvų ar židinių

3 – Pasirūpinkite, kad augalai gautų pakankamai drėgmės

4 – Stenkitės augalų neperlaistyti – vandens jiems duokite nedaug, geriausia – vandeniu juos išpurkškite, o ne laistykite.