Nužudytos ukrainietės nuotrauka sukrėtė pasaulį: paaiškėjo, kas ši moteris

Ukrainos leidinio „Zaborona media“ vyriausioji redaktorė Katerina Sergackova savo „Twitter“ paskyroje dalijosi vienos iš Bučos gatvėje nužudytų moterų nuotrauka.

„Čia Iryna prieš Rusijai įžengiant į mūsų žemę. Ji mokėsi atlikti makiažą ir turėjo planų. Ji gyveno Bučoje. Tai jos ranka su manikiūru, kuris matosi iškalbingoje nuotraukoje, kurią dauguma jūsų jau matė. Rusai nužudė Iryna ir šimtus kitų žmonių kaip ji. Todėl, kad jie buvo ukrainiečiai“, – rašė ji.

This is Iryna before #Russia came to our land. She was learning makeup and had plans. She lived in Bucha.

This is her hand with manicure on the graphic photo that many of you have seen. Russians killed Iryna and hundreds of humans like her. Just because they were Ukrainians. pic.twitter.com/CSMJsdK9NZ