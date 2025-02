Nuo vasario 1 dienos už šį veiksmą gresia 1,5 tūkst. eurų bauda: nesakykite, kad neįspėjo

Atkreipiame dėmesį, kad nuo sausio 1 d. galioja ir kitas draudimas: iki balandžio 30 d. draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu).

Atskleidė, ką draudžiama žvejoti

Vėgėles žvejoti leidžiama nuo vasario 1 d., taip pat nuo šios dienos leidžiama tamsiuoju paros metu žvejoti Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto.

Primename, kad pernai buvo panaikinta Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nuostata, nustačiusi išimtis žvejybos draudimų įsigaliojimui valstybinių švenčių ir savaitgalių dienomis, todėl visi draudimai galioja tiek jų pirmąją, tiek paskutiniąją dieną (imtinai).

Žvejojantiems lašišų ir šlakių migracijai svarbiose upėse (nurodytose Limituotos žvejybos tvarkos aprašo 1 priedo 1 lentelėje) primename, kad šiuo metu žvejyba jose leidžiama turint žvejo mėgėjo bilietą. Tačiau norintiems paimti sugautą lašišą arbą šlakį, privaloma įsigyti žvejo mėgėjo kortelę šių žuvų žvejybai.

Nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. vienos žvejybos metu leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį, ne mažesnius kaip 65 cm. Apie sugautas lašišas ir šlakius (jei šios žuvys nepaleidžiamos) privaloma teikti ataskaitas: jei kortelė įsigyta per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS), ataskaitos taip pat teikiamos per ALIS arba SMS žinute ne vėliau kaip per 10 minučių po lašišos arba šlakio sugavimo.

Jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta ne per ALIS, sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis ir per 5 dienas el. paštu [email protected] pateikta ataskaita nurodant žuvies rūšį, lytį, dydį ir žvejybos vietą.

Gaudantiems marguosius upėtakius primename, kad visus juos privaloma paleisti, išskyrus atvejus, kai žvejojama Merkio ruože nuo Ožkelaičių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos, kur organizuojama jų limituota žvejyba.

Šiame ruože žvejoti leidžiama įsigijus žvejo mėgėjo kortelę. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip du marguosius upėtakius (ne mažesnius kaip 30 cm ir ne didesnius kaip 40 cm) ar du kiršlius (bendras šių žuvų kiekis negali viršyti 2 vienetų).

Gresia baudos

Už draudžiamu metu sugautą lydeką gresia administracinės baudos nuo 600 iki 1,5 tūkst. eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Taip pat privalu atlyginti 240 eurų žalą žuvų ištekliams už kiekvieną neteisėtai sugautą lydeką. Jei pažeidimas įvykdytas gamtinio rezervato ar ichtiologinio draustinio vandens telkinyje, žala skaičiuojama taikant trigubą įkainį.