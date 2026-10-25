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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Nesodinkite šių gėlių kapuose Vėlinėms: rezultatas greitai nuvils

2026-10-25 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 10:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prekybos centruose ir prekyvietėse prie kapinių gėlių kapams pasirinkimas yra milžiniškas, tačiau ne visas jas verta pirkti, jei svarbus jų ilgaamžiškumas. Kai kurioms rūšims spalį ir lapkritį net neverta leisti pinigų, nes menkiausias atvėsimas gali sugadinti jų išvaizdą.

Prekybos centruose ir prekyvietėse prie kapinių gėlių kapams pasirinkimas yra milžiniškas, tačiau ne visas jas verta pirkti, jei svarbus jų ilgaamžiškumas. Kai kurioms rūšims spalį ir lapkritį net neverta leisti pinigų, nes menkiausias atvėsimas gali sugadinti jų išvaizdą.

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Renkantis gėles kapams Visų Šventųjų dienai ir Vėlinėms neverta žiūrėti vien į jų išvaizdą. Toks trumparegiškas požiūris gali lemti tai, kad jau po kelių dienų gėles teks išmesti.

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Ne visos rūšys yra tinkamos kapams, net jei prieš lapkričio 1-ąją jos reklamuojamos kaip geras pasirinkimas – kai kurių jų atsparumas tikrai nėra įspūdingas, rašo top.pl.

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(68 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasižvalgykite: lietuviai ruošia kapus Vėlinėms

Ko nesodinti kapuose Vėlinėms?

Ne visos gėlės tinka kapams spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje. Žema temperatūra, lietus ar stiprus vėjas greitai atima grožį iš jautresnių augalų.

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Prasčiausiai permainingus orus ištveria begonijos ir pelargonijos, net jei jų ir galima rasti pardavime. Vis dėlto nėra prasmės joms leisti pinigų, nes yra geresnių alternatyvų.

Jei jas nusipirksite, jau po vienos–dviejų šaltų naktų jų žiedlapiai gali nuvysti, pakeisti spalvą ir prarasti gražią išvaizdą.

Ar verta rinktis skintas gėles kapams?

Skintos gėlės kapinėse dažniausiai gražiai atrodo tik pirmąsias valandas. Rožių ar jurginų puokštė puikiai atrodo tą dieną, kai padedama ant kapo, tačiau lapkričio orai lemia, kad jų gyvavimo laikas gali būti labai trumpas.

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Dėl drėgmės ir šalnų rožių bei jurginų lapai akimirksniu suglemba, o vazoje ar floristinėje kempinėje užšalęs vanduo dar labiau pablogina augalų būklę.

Jei jums svarbu, kad gėlės išliktų gražios ilgiau, rinkitės vazoninę kompoziciją arba atsparesnius augalus.

Geriausias pasirinkimas kapams

Praktiškiausias pasirinkimas kapams išlieka smulkiažiedės chrizantemos. Jos paprastai yra atsparesnės lietui ir vėjui nei stambiažiedės veislės su dideliais žiedais, kurie greitai prisigeria vandens ir lūžta.

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Viržiai ir našlaitės taip pat gerai pakelia šaltį. Verta apsvarstyti ir šilokus, dekoratyvinius kopūstus ar pilkuosius žilenius, kurie gali būti puikus fonas kitoms gėlėms.

Vėlinėms apsodindami kapus rinkitės augalus, kurie anksčiau buvo laikomi lauke, nes jie būna geriau užsigrūdinę.

Jei sodinsite augalus į vazonus, didelę reikšmę turi ir tai, kad jis būtų sunkus bei stabilus, kad atlaikytų pučiančius stipresnius vėjus.

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