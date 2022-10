Neskubėkite griebtis vaistų: šias žoleles vadina aukso gysla organizmui

Rudenį ir pavasarį dominuoja staigūs ir nuolatiniai klimato sąlygų pokyčiai, kurie turi tiesioginę įtaką skydliaukės ir antinksčių veiklai – dėl to žmonėms gali pasireikšti peršalimo ir kitos ligos. Be to, šiuo tamsiuoju metų laikotarpiu, žmogaus organizme esantis didesnis melatonino kiekis gali sukelti nuotaikos pasikeitimus ir sezoninius emocijų sutrikimus. Tad kokių priemonių galime imtis, norėdami išvengti ligų ir stiprinti sveikatą rudenį?