Nepažįstami vyras ir moteris pabudo iš komos toje pačioje ligoninėje: to, kas vyko vėliau, nenumatė niekas

Po šešerių metų Zachas atsivežė Isabelle į tą pačią vietą, kur jie pirmą kartą susipažino – šįkart tam, kad pasipirštų, rašo foxnews.com.
Sužadėtuvės – ligoninėje, kurioje abu pabudo iš komos
Zachas, planuodamas staigmeną, įtikino Isabelle sugrįžti į „Regions“ ligoninę Sent Polo mieste, pasakydamas, kad gavo leidimą ten filmuoti jų bendros tinklalaidės „Hope in Healing“ epizodą.
Tačiau tikroji priežastis buvo visai kita. Isabelle pasakojo „America’s Newsroom“ laidoje:
„Buvo netikėta. Lyg ir nujaučiau, kad kažkas įvyks, bet kartu – ne. Ruošdamasi ryte galvojau: „Gal tai įvyks šiandien… bet turbūt ne, nes jis nemoka taip gerai išlaikyti paslapčių.“
Vaizdo įraše matyti, kaip Zacash nuveda Isabelle į ligoninės vietą, kur pirmą kartą susitiko su jos šeima 2018 m. lapkritį, kai ir pats buvo vos atsibudęs iš komos.
Po kelių akimirkų Zachas priklaupė ant vieno kelio. Vyrui užduodant klausimą „Ar tekėsi už manęs?“, už jų buvęs baltas fonas staiga nusileido, atverdmas didžiulę iš gėlių sudėliotą širdį ir užrašą, papildantį tobulą pasipiršimo sceną. Isabelle tarė „taip“.
Neeilinė meilės istorija, gimusi iš nelaimės
Pora pirmą kartą susitiko 2018-aisiais, kai abu buvo tos pačios ligoninės pacientai. 18-metis Zachas tuo metu patyrė smegenų kraujavimą ir sukniubo futbolo rungtynių aikštės pakraštyje.
Netrukus po to į ligoninę pateko ir Isabelle – po sunkaus galvos sužalojimo, patirto per automobilio avariją.
Kol Isabelle dar buvo komoje, Zachas drąsino jos šeimą: „Tiesiog jaučiau, kad jai viskas bus gerai. Mano siela sakė, kad jai viskas bus gerai.“
Kai Isabelle pagaliau pabudo, jie trumpai pasikalbėjo ir nusifotografavo kartu. Po to jų keliai šešeriems metams išsiskyrė.
Visgi jų mamos nusprendė surengti bendrą vakarienę, kurios metu Zachas ir Isabelle atgaivino ryšį, apsikeitė telefono numeriais ir netrukus pradėjo susitikinėti.
Zachas pasakojo, kad skaitydamas savo seną dienoraštį rado įrašą apie jų pirmąjį pasimatymą: „Nuo pirmos akimirkos pajutome ryšį. Mūsų sielos buvo skirtos susitikti.“
Šiandien jų istorija, prasidėjusi po dviejų nelaimių, virto įžadu kartu kurti ateitį – būtent ten, kur prieš šešerius metus jie pirmą kartą susitiko.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.