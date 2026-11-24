Naujienų portalui tv3.lt pilnaties prognozes pristatė astrologė, būrėja Vaiva Budraitytė, atskleidusi, ką atneš šis laikotarpis.
Pilnatis – kam ji bus palanki?
Kaip pasakojo astrologė, pilnaties metu galėsime ramiau atsikvėpti, nes savaitė pristatoma kaip rami ir palanki.
Anot jos, ypatingai seksis visiems tiems, kurių darbe reikalingas aštrus protas – moksleiviams, studentams, protinio darbo atstovams.
„Taip pat, jei šią savaitę nespėsite pradėti sveikatinimosi procedūrų, nereikėtų nusiminti. Po šv. Andriejaus dienos prasidės Advento ir pasninko laikotarpis, kuris taip pat bus tinkamas dėmesį skirti sveikatinimuisi ir gyvenimo būdo pokyčiams.
Vis dėlto didesnį efektą pavyktų pasiekti pradėjus šiuos darbus dar prieš Andriejaus dieną“, – pasakojo ji.
Įvairioms medicininėms operacijoms šis periodas taip pat palankus. Anot V. Budraitytės, jeigu iš anksto buvo suplanuota viena ar kita intervencija – ji praeis sėkmingai.
„Nuo 27 dienos prasidės metas, tinkamas atsisveikinti su tuo, ko nebenorite savo gyvenime. Tai gali būti žalingi įpročiai, priklausomybės, nereikalingi santykiai, užsitęsę konfliktai ar net viršsvoris. Šiuo laikotarpiu bus lengviau ryžtis pokyčiams ir jų laikytis“, – sakė ji.
Siuntė žinutę jaunimui
Nors kol kas dar negyvename Advento ritmu, vis tik net ir paskutinės savaitės prieš ją metu V. Budraitytė patarė susilaikyti nuo linksmybių.
Pasak jos, šokiuose ar kitose pasilinksmino vietose apstu svaigalų, o šią savaitę itin svarbu nuo jų susilaikyti.
„Ypač jaunimui reikėtų būti atsargesniems ir vengti rizikingo elgesio“, – patarė ji.
Pašnekovė taip pat skatino tėvus atidžiau stebėti savo atžalas, nes šiuo periodu suvartotos medžiagos gali turėti itin nemalonių pasekmių.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt