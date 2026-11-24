Šiandien astrologinė situacija pamažu gerėja, nes Mėnulis pereina į stiprią padėtį, tačiau pirmoje dienos pusėje dar gali pasitaikyti kliūčių, nesusipratimų ir skubotų sprendimų. Popiet aplinkybės tampa palankesnės kasdieniams darbams, susitaikymui, namų reikalams ir pradėtų projektų vystymui, o vakare gali sustiprėti kūrybiškumas bei noras pasirūpinti šeimos gerove. Daugiau palankių galimybių gali atsiverti Jaučiams, Liūtams, Mergelėms, Skorpionams, Ožiaragiams ir Vandeniams, o Avinams, Svarstyklėms ir Šauliams vertėtų atidžiau įvertinti finansinius bei asmeninius sprendimus.
Jeigu naktį sapnavote ryškiai degančią ugnį, žydintį sodą, vaismedį, gražų namą ar pilną Mėnulį, tai gali simbolizuoti norą atsikratyti senų rūpesčių, atkurti vidinę pusiausvyrą arba pasirengti naujam gyvenimo etapui.
Palanku užbaigti pradėtus darbus, tvarkyti namus, atsisakyti nereikalingų daiktų, peržiūrėti finansinius planus ir spręsti praktinius šeimos klausimus. Po pietų palankiau užsiimti kūrybine veikla, mokytis, puoselėti santykius ir planuoti ilgalaikius projektus, o pilnaties metu verta skirti laiko maldai bei dvasinei praktikai.
Šiandien palanki spalva yra smaragdo žalia.
Palankus aksesuaras – elegantiškas žiedas su žaliu akmeniu.
AVINAS
Šiandien daugiau dėmesio gali pareikalauti pinigai, šeimos biudžetas ir anksčiau suplanuoti pirkiniai. Gali paaiškėti, kad vieną finansinį sprendimą verta atidėti arba peržiūrėti jo sąlygas. Profesinėje veikloje naudinga aptarti atlygio klausimus, patikrinti mokėjimus ir užbaigti senus įsipareigojimus. Santykiuose su artimaisiais gali kilti nesutarimų dėl išlaidų, todėl venkite kategoriškų pareiškimų. Jeigu turite vaikų, šiandien verta daugiau dėmesio skirti jų poreikiams, tačiau nepasiduoti kiekvienam prašymui ką nors nupirkti. Vakare gali atsirasti daugiau noro pasirūpinti namų jaukumu ir ramiai pabendrauti su šeima. Didžiausią naudą suteiks apgalvotas išlaidų planavimas ir gebėjimas atskirti tikrus poreikius nuo momentinių norų.
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